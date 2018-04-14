5 أفكار مبتكرة وعصرية لغرفة النوم

كلنا على علم ودراية أن لغرف النوم أهمية كبيرة من بين التصميمات الخاصة بكافة غرف المنزل، ولابد من توافر بعض السمات والصفات والمتطلبات التي تفي باحتياجات كل شخص وتلبي الغرض الطبيعي للغرفة وللتصميم، من حيث الراحة النفسية والاسترخاء والهدوء وكل ما هو مطلوب من وسائل تدعم الغرض الرئيسي لغرفة النوم الذي يعد في المقام الأول هو النوم والراحة بعد قضاء يوم شاق ما بين الأعمال سواء أكانت المنزلية أو الوظائف ومقابلة الأصدقاء والضيوف، ولا شك أن أي تصميم يرتكز على عدة أعمدة رئيسية التي بدورها الأساسي تبرز التصميم بشكل جمالي ورائع ومن بين هذه الأساسيات الألوان ما بين ألوان الجدران والأرضيات والأثاث والمفروشات من ستائر وسجاد وأغطية السرائر، بالإضافة إلى الإضاءة والطريقة المثالية في استخدامها بشكل تقني لكي تلعب الدور الرئيسي لها فب ابراز الشكل الخارجي للتصميم وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات غاية في الجمال لغرف النوم العصرية.
من الوهلة الأولى نشعر بأن الألوان الموجودة في التصميم هي التي تخطف أبصارنا بشكل كبير؛ حيث اللون البترولي الغامق الذي يقابلنا في المواجهة؛ حيث أنه الجدار الخلفي للسرير مما يمنح السرير شكل مميز ويبرزه بشكل أكبر، ويشترك هذا اللون مع الون الرمادي المحايد المتميز بشكل كبير عند استخدامه في التصميمات، أما إذا جئنا للإضاءة فنجد وسائل الإضاءة الصناعية تلعب دور ليس بقليل في التصميم والديكور، ما بين وحدات الإضاءة المدفونة والظاهرة بجانب وسيلة الإضاءة الطبيعية، ولا شك أن الأرضيات الخشبية تدعم التصميم بشكل كبير جنبا إلى جنب مع الشكل الخاص بالسجادة، ولا يخلو التصميمات من اللمسات الطبيعية بوجود أكثر من شكل للنباتات ما بين الزهور والأصيص النباتي.
عند النظر لهذا التصميم من أوائل الأمور التي تلفت انتباهنا هي تناسق وتنظيم التصميم بالإضافة إلى بعض اللمحات التي ترفع التصميم ومن بينها الألوان، فالمصمم هنا يستخدم الألوان المحايدة التي يميل إليها الكثير من الأذواق وهي درجات اللون الرمادي مع الأبيض المشرق بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية الفاتحة، مع بعض اللوحات الجدارية والتحف التي بدورها تزين التصميم، ولا شك أن المساحة لها عامل مساعد في خروج التصميم بهذا الشكل مع ما يرفق به من الحمام ليزيد من تناسق وتنسيق التصميم.
من أكثر ما يلفت النظر إلى التصميم هو أنه يشبه التصميم الخاص بغرف الفنادق، ونجده منظم ومنسق، ويتمتع بالإشراق حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض وما بين اللون الخشبي، ويتمتع التصميم بوجود بعض الملامح الخاصة بالديكور من بين اللوحات الجدارية الصغيرة والكبيرة ذات الأشكال المتعددة، كل هذا مع الإضاءة بنوعيها من الطبيعية المشرقة والصناعية بوحداتها.
نرى في هذا التصميم أنه يميل بشكل كبير إلى التقليدية من حيث اللون الخاص بالأثاث وهو البني الغامق مع البساطة في بقية عناصر التصميم من حيث الدهانات وورق الحائط ذو اللون الفاتح مع هيمنة الإضاءة الصناعية من حيث الأضواء المدفونة والبارزة ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور من لوحات جدارية.
يتمتع هذا التصميم باختلافه عن باقي التصميمات؛ حيث أن الإضاءة الصناعية لها دور كبير في إبراز الشكل الخاص بالتصميم مع وجود الاباجورات مع الخلفية الرائعة للسرير من بين اللون الذهبي واللون الرمادي مع اللون البيج، ولا شك أن قطع الأثاث برغم اختلافها في الشكل عن بعضها إلا متناسقة، أمما بالنسبة للأرضيات فهي من السيراميك ذو اللون الفاتح مع السجاد الملائم.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: أفكار ابتكارية في تنفيذ 5 مطابخ رائعة