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5 أفكار مبتكرة وعصرية لغرفة النوم

Mai Elkholy Mai Elkholy
La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة نوم
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كلنا على علم ودراية أن لغرف النوم أهمية كبيرة من بين التصميمات الخاصة بكافة غرف المنزل، ولابد من توافر بعض السمات والصفات والمتطلبات التي تفي باحتياجات كل شخص وتلبي الغرض الطبيعي للغرفة وللتصميم، من حيث الراحة النفسية والاسترخاء والهدوء وكل ما هو مطلوب من وسائل تدعم الغرض الرئيسي لغرفة النوم الذي يعد في المقام الأول هو النوم والراحة بعد قضاء يوم شاق ما بين الأعمال سواء أكانت المنزلية أو الوظائف ومقابلة الأصدقاء والضيوف، ولا شك أن أي تصميم يرتكز على عدة أعمدة رئيسية التي بدورها الأساسي تبرز التصميم بشكل جمالي ورائع ومن بين هذه الأساسيات الألوان ما بين ألوان الجدران والأرضيات والأثاث والمفروشات من ستائر وسجاد وأغطية السرائر، بالإضافة إلى الإضاءة والطريقة المثالية في استخدامها بشكل تقني لكي تلعب الدور الرئيسي لها فب ابراز الشكل الخارجي للتصميم وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات غاية في الجمال لغرف النوم العصرية.

1-ألوان عصرية متميزة لتصميم غرفة النوم

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects غرفة نوم
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

من الوهلة الأولى نشعر بأن الألوان الموجودة في التصميم هي التي تخطف أبصارنا بشكل كبير؛ حيث اللون البترولي الغامق الذي يقابلنا في المواجهة؛ حيث أنه الجدار الخلفي للسرير مما يمنح السرير شكل مميز ويبرزه بشكل أكبر، ويشترك هذا اللون مع الون الرمادي المحايد المتميز بشكل كبير عند استخدامه في التصميمات، أما إذا جئنا للإضاءة فنجد وسائل الإضاءة الصناعية تلعب دور ليس بقليل في التصميم والديكور، ما بين وحدات الإضاءة المدفونة والظاهرة بجانب وسيلة الإضاءة الطبيعية، ولا شك أن الأرضيات الخشبية تدعم التصميم بشكل كبير جنبا إلى جنب مع الشكل الخاص بالسجادة، ولا يخلو التصميمات من اللمسات الطبيعية بوجود أكثر من شكل للنباتات ما بين الزهور والأصيص النباتي.

2-تصميم منسق ومنظم لغرفة النوم العصرية

New Build-Staging, Frahm Interiors Frahm Interiors غرفة نوم
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

عند النظر لهذا التصميم من أوائل الأمور التي تلفت انتباهنا هي تناسق وتنظيم التصميم بالإضافة إلى بعض اللمحات التي ترفع التصميم ومن بينها الألوان، فالمصمم هنا يستخدم الألوان المحايدة التي يميل إليها الكثير من الأذواق وهي درجات اللون الرمادي مع الأبيض المشرق بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية الفاتحة، مع بعض اللوحات الجدارية والتحف التي بدورها تزين التصميم، ولا شك أن المساحة لها عامل مساعد في خروج التصميم بهذا الشكل مع ما يرفق به من الحمام ليزيد من تناسق وتنسيق التصميم.

3-تصميم مشرق أشبه بالفنادق

MORADIA ALENTEJO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

من أكثر ما يلفت النظر إلى التصميم هو أنه يشبه التصميم الخاص بغرف الفنادق، ونجده منظم ومنسق، ويتمتع بالإشراق حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض وما بين اللون الخشبي، ويتمتع التصميم بوجود بعض الملامح الخاصة بالديكور من بين اللوحات الجدارية الصغيرة والكبيرة ذات الأشكال المتعددة، كل هذا مع الإضاءة بنوعيها من الطبيعية المشرقة والصناعية بوحداتها.

4-تصميم تقليدي لغرف النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نرى في هذا التصميم أنه يميل بشكل كبير إلى التقليدية من حيث اللون الخاص بالأثاث وهو البني الغامق مع البساطة في بقية عناصر التصميم من حيث الدهانات وورق الحائط ذو اللون الفاتح مع هيمنة الإضاءة الصناعية من حيث الأضواء المدفونة والبارزة ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور من لوحات جدارية.

5-تصميم مبتكر لغرفة النوم العصرية

sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
triangle

triangle
triangle
triangle

يتمتع هذا التصميم باختلافه عن باقي التصميمات؛ حيث أن الإضاءة الصناعية لها دور كبير في إبراز الشكل الخاص بالتصميم مع وجود الاباجورات مع الخلفية الرائعة للسرير من بين اللون الذهبي واللون الرمادي مع اللون البيج، ولا شك أن قطع الأثاث برغم اختلافها في الشكل عن بعضها إلا متناسقة، أمما بالنسبة للأرضيات فهي من السيراميك ذو اللون الفاتح مع السجاد الملائم.
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