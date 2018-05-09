أفكار ابتكارية في تنفيذ 5 مطابخ رائعة

مما لا يدعي مجالا للشك أنه من المعروف أن كل سيدة دائما ما تحلم وتتمنى وتبحث عن التصميم المثالي والمميز والمبتكر للمطبخ الخاص بها، على أن يكون التصميم منسق وعلى أسس سليمة وعلى الذوق الخاص بها، ومع التقدم في وسائل التكنولوجيا فتستطيع كل سيدة أن تقوم بتحقيق الحلم الخاص بها عن طريق اختيار التصميم المناسب لها وللذوق الشخصي بالإضافة إلى مناسبته مع المساحة والإمكانيات المادية، ومن المؤكد أن للتصميم الخاص بالمطبخ يعد من أهم التصميمات التي تهم كل سيدة لأنه يعد وبلا شك من أكثر الأماكن التي تقضي فيها يومها ما بين تحضير الطعام وجلي الأطباق والأواني وفي بعض التصميمات وفقا للمساحة من الممكن تناول الطعام أيضا، ولا شك أن بعض اللمسات البسيطة من الممكن ان تغير شكل التصميم جذريا وتمنح له الروح المطلوبة بالإضافة إلى المكونات الرئيسية للتصميم ما بين وحدات تخزين الأغراض والأسطح الرخامية والطاولة إن وجد كل هذا جنب إلى جنب مع الألوان والأرضيات وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات للمطابخ المميزة والمتمايزة فيما بينها، التي من الممكن أن تنال الإعجاب، وتكون داف لتغيير التصميم الخاص بمطبخك.
يتمتع ذلك التصميم بأنه رمز للبساطة التي تتجلى في استخدام الألوان الفاتحة ما بين اللون الأخضر الفاتح واللون الأبيض والرمادي المحايدين، بالإضافة إلى أنه قليل التفاصيل والوحدات؛ حيث أنه تصميم متوسط المساحة لا يخلو من اللمحة الطبيعية التي تتجلى في النباتات الخضراء مع ضوء الشمس الذي يمثل وسيلة الإضاءة الطبيعية، مع بعض وحدات الإضاءة الصناعية بالإضافة إلى بعض الديكور بغرض التزيين.
يمتاز هذا التصميم بأنه على الرغم من أن مساحته متوسطة إلا ان التصميم يناسب أماكن كثيرة ومساحات أكثر على أن تكون هذه المساحة طولية، ولا شك أن تداخل اللون الأسود مع اللون الأحمر يمنح التصميم نوعا من الحداثة وأيضا يمنحه الفرصة لينال اعجاب الكثير، كل هذا يجتمع مع الأرضيات والجدران والسقف الأبيض ليعطي نوعا من المساحة، أما بالنسبة للديكور فنجد لمحات الديكور ذات شكل متميز ومبتكر لتزيين المطبخ، وبالطبع فإن الإضاءة لها دور كبير في التصميم في إبراز الشكل الخارجي للتصميم.
من الواضح على ذلك التصميم هيمنة العنصر الخشبي بشكل كبير فنجد الوحدات في الأعلى والأسفل الخاصة بوضع أغراض المطبخ جميعا من الخشب بالإضافة إلى الأرضيات، وهذا التصميم يناسب المطابخ ذات المساحة الطولية أو مستطيل الشكل، ولا شك أن المساحة الصغيرة والوحدات الخشبية تحتاج إلى وسائل إضاءة لكي تبرزها، ولا شك أن اللون الأبيض يكون مميز في مثل هذه التصميمات لكي تعمل على توسيع المساحة.
لا شك أن المساحة الواسعة تمنحنا مطلق الحرية عند الشروع في تصميم مطبخ ما؛ حيث أنها تكون الأرض الخصبة لهذا التصميم، وإذا جئنا إلى هذا التصميم نجده على نمط البحر المتوسط ذو المطلات الرائعة والطبيعية، مع هيمنة العنصر الخشبي اللامع من خلال الوحدات والأرضيات بتواجد الجزيرة التي تتوسط التصميم وتمنحه نوعا من الفخامة، مع تداخل اللون الأخضر الفاتح بالإضافة إلى تواجد نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية.
مما لا شك فيه أن تصميمات المطابخ المفتوحة تجذب الكثير من السيدات للإقبال على اختيارها؛ حيث شكلها المميز والرائع، اما بالنسبة لهذا التصميم، نجد العنصر الحجري له دور كبير يظهر في شكل الجدران باللون البني الفاتح المناسب مع لون الرخام الأسود والأرضيات، ويتمتع ذلك بوجود وسائل الإضاءة والديكور بشكل مختلف وملفت للنظر.
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