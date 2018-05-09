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أفكار ابتكارية في تنفيذ 5 مطابخ رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
KITCHEN Designs, DecMore Interiors DecMore Interiors مطبخ
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مما لا يدعي مجالا للشك أنه من المعروف أن كل سيدة دائما ما تحلم وتتمنى وتبحث عن التصميم المثالي والمميز والمبتكر للمطبخ الخاص بها، على أن يكون التصميم منسق وعلى أسس سليمة وعلى الذوق الخاص بها، ومع التقدم في وسائل التكنولوجيا فتستطيع كل سيدة أن تقوم بتحقيق الحلم الخاص بها عن طريق اختيار التصميم المناسب لها وللذوق الشخصي بالإضافة إلى مناسبته مع المساحة والإمكانيات المادية، ومن المؤكد أن للتصميم الخاص بالمطبخ يعد من أهم التصميمات التي تهم كل سيدة لأنه يعد وبلا شك من أكثر الأماكن التي تقضي فيها يومها ما بين تحضير الطعام وجلي الأطباق والأواني وفي بعض التصميمات وفقا للمساحة من الممكن تناول الطعام أيضا، ولا شك أن بعض اللمسات البسيطة من الممكن ان تغير شكل التصميم جذريا وتمنح له الروح المطلوبة بالإضافة إلى المكونات الرئيسية للتصميم ما بين وحدات تخزين الأغراض والأسطح الرخامية والطاولة إن وجد كل هذا جنب إلى جنب مع الألوان والأرضيات وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات للمطابخ المميزة والمتمايزة فيما بينها، التي من الممكن أن تنال الإعجاب، وتكون داف لتغيير التصميم الخاص بمطبخك.

1-بساطة التصميم هي سر جماله

KITCHEN Designs, DecMore Interiors DecMore Interiors مطبخ
DecMore Interiors

DecMore Interiors
DecMore Interiors
DecMore Interiors

يتمتع ذلك التصميم بأنه رمز للبساطة التي تتجلى في استخدام الألوان الفاتحة ما بين اللون الأخضر الفاتح واللون الأبيض والرمادي المحايدين، بالإضافة إلى أنه قليل التفاصيل والوحدات؛ حيث أنه تصميم متوسط المساحة لا يخلو من اللمحة الطبيعية التي تتجلى في النباتات الخضراء مع ضوء الشمس الذي يمثل وسيلة الإضاءة الطبيعية، مع بعض وحدات الإضاءة الصناعية بالإضافة إلى بعض الديكور بغرض التزيين.

2-تصميم عصري ذو مساحة متوسطة

MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

يمتاز هذا التصميم بأنه على الرغم من أن مساحته متوسطة إلا ان التصميم يناسب أماكن كثيرة ومساحات أكثر على أن تكون هذه المساحة طولية، ولا شك أن تداخل اللون الأسود مع اللون الأحمر يمنح التصميم نوعا من الحداثة وأيضا يمنحه الفرصة لينال اعجاب الكثير، كل هذا يجتمع مع الأرضيات والجدران والسقف الأبيض ليعطي نوعا من المساحة، أما بالنسبة للديكور فنجد لمحات الديكور ذات شكل متميز ومبتكر لتزيين المطبخ، وبالطبع فإن الإضاءة لها دور كبير في التصميم في إبراز الشكل الخارجي للتصميم.

3-تصميم مختلف مع هيمنة العنصر الخشبي

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

من الواضح على ذلك التصميم هيمنة العنصر الخشبي بشكل كبير فنجد الوحدات في الأعلى والأسفل الخاصة بوضع أغراض المطبخ جميعا من الخشب بالإضافة إلى الأرضيات، وهذا التصميم يناسب المطابخ ذات المساحة الطولية أو مستطيل الشكل، ولا شك أن المساحة الصغيرة والوحدات الخشبية تحتاج إلى وسائل إضاءة لكي تبرزها، ولا شك أن اللون الأبيض يكون مميز في مثل هذه التصميمات لكي تعمل على توسيع المساحة.

4-تصميم ذو مساحة واسعة للمطبخ على نمط المتوسط

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture مطبخ
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

لا شك أن المساحة الواسعة تمنحنا مطلق الحرية عند الشروع في تصميم مطبخ ما؛ حيث أنها تكون الأرض الخصبة لهذا التصميم، وإذا جئنا إلى هذا التصميم نجده على نمط البحر المتوسط ذو المطلات الرائعة والطبيعية، مع هيمنة العنصر الخشبي اللامع من خلال الوحدات والأرضيات بتواجد الجزيرة التي تتوسط التصميم وتمنحه نوعا من الفخامة، مع تداخل اللون الأخضر الفاتح بالإضافة إلى تواجد نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية.

5-تصميم لمطبخ متميز على الطراز الأمريكي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

مما لا شك فيه أن تصميمات المطابخ المفتوحة تجذب الكثير من السيدات للإقبال على اختيارها؛ حيث شكلها المميز والرائع، اما بالنسبة لهذا التصميم، نجد العنصر الحجري له دور كبير يظهر في شكل الجدران باللون البني الفاتح المناسب مع لون الرخام الأسود والأرضيات، ويتمتع ذلك بوجود وسائل الإضاءة والديكور بشكل مختلف وملفت للنظر.

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أفكار ابتكارية في تنفيذ 5 مطابخ رائعة

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