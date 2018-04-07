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6 تصميمات كلاسيكية ستبهرك ..

آية منير آية منير
MASTERI THẢO ĐIỀN, D2, LEAF Design LEAF Design غرفة نوم
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الكلاسيكية سمة القصور والعصور الفنية الراقية، دائما ما نربط بينها وبين الأناقة والجمال والشياكة والفخامة أيضا، وهو ما سنعرضه لكم اليوم، مجموعة مختارة من اجمل التصميمات الكلاسيكية والتي ستخطف قلبك وتوقعك في حبها وتنال إعجابك، حاول أن تتامل التفاصيل وما بين السطور لتأخذ من كل صورة أجمل ما فيها، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. صالون من داخل قصر ..

Old World Charm, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors بيت زجاجي
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

قد تظن ان هذا التصميم من قلب قصر فاخر، ولكن هو تصميم صالون كلاسيكي فخم في بيت عائلي، التفاصيل والنقوش واختيار الألوان جاءت غاية في الرقة والأناقة والفخامة ..

2. نعومة وسلاسة ..

Квартира в стиле современной классики, ЖК «Дом с курантами», 86 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميم ناعم ومسلس ومتجانس لأبعد حد بألوان ترابية باهتة وأبيض ناصع وتفاصيل كريستالية أنيقة ..

3. مزج وتناغم ..

ِشركة أبواب , FN Design FN Design مساحات تجارية مكاتب ومحلات
FN Design

ِشركة أبواب

FN Design
FN Design
FN Design

مزج الكلاسيكية مع الطراز الثناعي يجعل بيتك متحف فني كل عنصر فيه تحفة خاصة فريدة من نوعها ..

4. كلاسيكية عصرية

MASTERI THẢO ĐIỀN, D2, LEAF Design LEAF Design غرفة نوم
LEAF Design

LEAF Design
LEAF Design
LEAF Design

الحداثة والعصرية سمة مهمة في الكلاسيكية المعاصرة للتكنولوجيا والعصر الحالي .. ويظهر ذلك ويتجلى في بساطة التفاصيل وقلة تعقيداتها ونعومة ألوانها ..

5. طابع فرنسي..

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

الطابع الفرنسي يعزز من كلاسيكيته بالكبوتينيه واستخدامه الذهب والنحاسيات والأقمشة الفاخرة ..

6. لوحة فنية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد تتأمل هذه الصورة وتفكر أنها تشبه لوحة فنية بديعة وجميلة، متوازنة بألوانها وتفاصيلها ..

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