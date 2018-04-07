6 تصميمات كلاسيكية ستبهرك ..

الكلاسيكية سمة القصور والعصور الفنية الراقية، دائما ما نربط بينها وبين الأناقة والجمال والشياكة والفخامة أيضا، وهو ما سنعرضه لكم اليوم، مجموعة مختارة من اجمل التصميمات الكلاسيكية والتي ستخطف قلبك وتوقعك في حبها وتنال إعجابك، حاول أن تتامل التفاصيل وما بين السطور لتأخذ من كل صورة أجمل ما فيها، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
قد تظن ان هذا التصميم من قلب قصر فاخر، ولكن هو تصميم صالون كلاسيكي فخم في بيت عائلي، التفاصيل والنقوش واختيار الألوان جاءت غاية في الرقة والأناقة والفخامة ..
تصميم ناعم ومسلس ومتجانس لأبعد حد بألوان ترابية باهتة وأبيض ناصع وتفاصيل كريستالية أنيقة ..
مزج الكلاسيكية مع الطراز الثناعي يجعل بيتك متحف فني كل عنصر فيه تحفة خاصة فريدة من نوعها ..
الحداثة والعصرية سمة مهمة في الكلاسيكية المعاصرة للتكنولوجيا والعصر الحالي .. ويظهر ذلك ويتجلى في بساطة التفاصيل وقلة تعقيداتها ونعومة ألوانها ..
الطابع الفرنسي يعزز من كلاسيكيته بالكبوتينيه واستخدامه الذهب والنحاسيات والأقمشة الفاخرة ..