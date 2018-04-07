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7 ممرات داخلية ذات أفكار مبهرة

آية منير آية منير
homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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يعد ديكور ممرات المنزل جزء لا يتجزأ من الديكور الداخلي، فهي ليست فراغات تؤدي نهايتها نحو غرف المنزل بل إن الممرات الداخلية أهمية قصوى في زيادة أناقة جمال المنزل وعنوان فخامته.

و يجب الحرص على تصميم ديكوراتها وانتقاء إكسسواراتها بدقة وتزيينها بأسلوب جذاب ومبتكر، خصوصاً تلك التي تقود نحو قسم الاستقبال. و تختلف الممرات من حيث المساحة و الحجم و كيفية تزيينها، فعند تصميم الممرات الضيقة والطويلة ينصح باستخدام المرايا و الألوان الفاتحة مثل: الأبيض أو الوردي أو الأزرق فهي عنصر مهم جداً لتعطيها اتساعاً و مساحة أكبر من خلال انعكاساتها،كما يمكن إضافة الإكسسوارات الناعمة التي لا تضيف سماكة كبيرة على الجدار مثل اللوحات الفنية، إطارات الصور، بالإضافة إلى الإضاءة المباشرة إذا كان السقف منخفضاً،و إذا كانت عالياً فيفضل توزيع وحدات الإنارة بشكل مدروس في المستويات مثل:الثريات، و استخدام السجاد المجزأ للتخفيف من طول الممر.

اليوم مع 7 من اجمل التصميمات الخاصة والمميزة للمرات الداخلية بأفكار مبهرة ..

1. لوحات فنية تزين الجدار ببساطة وأناقة

Bairro Alto - Apartamento T2, Sizz Design Sizz Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Sizz Design

Sizz Design
Sizz Design
Sizz Design

2. المرايا والأعمال الفنية يزينان ممر داخلي هادئ

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

3. الألوان تكفي لتحيي أي تصميم حتى لو كان ممر صغير مهمل

Progetti, info8258 info8258 الممر الحديث، المدخل و الدرج
info8258

Progetti

info8258
info8258
info8258

4. الكلاسيكية تهتم بأناقة الممرات وإضاءتها ..

22 Fotos de Apartamento eclético em Setúbal, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

5. دمج وتجانس اكتر من خامة تجعل من هذا الممر لوحة فنية مميزة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum الممر الحديث، المدخل و الدرج
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

6. يلعب الخشب دورا هاما في التصميم أمامنا مما يجعله مميز وجرئ

T3 vista para o mar, Grupo HC Grupo HC الممر الحديث، المدخل و الدرج
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

7. أرجوحة .. فكر جديد لممر مميز

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify
6 تصميمات كلاسيكية ستبهرك ..

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