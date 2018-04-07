7 ممرات داخلية ذات أفكار مبهرة

يعد ديكور ممرات المنزل جزء لا يتجزأ من الديكور الداخلي، فهي ليست فراغات تؤدي نهايتها نحو غرف المنزل بل إن الممرات الداخلية أهمية قصوى في زيادة أناقة جمال المنزل وعنوان فخامته.

و يجب الحرص على تصميم ديكوراتها وانتقاء إكسسواراتها بدقة وتزيينها بأسلوب جذاب ومبتكر، خصوصاً تلك التي تقود نحو قسم الاستقبال. و تختلف الممرات من حيث المساحة و الحجم و كيفية تزيينها، فعند تصميم الممرات الضيقة والطويلة ينصح باستخدام المرايا و الألوان الفاتحة مثل: الأبيض أو الوردي أو الأزرق فهي عنصر مهم جداً لتعطيها اتساعاً و مساحة أكبر من خلال انعكاساتها،كما يمكن إضافة الإكسسوارات الناعمة التي لا تضيف سماكة كبيرة على الجدار مثل اللوحات الفنية، إطارات الصور، بالإضافة إلى الإضاءة المباشرة إذا كان السقف منخفضاً،و إذا كانت عالياً فيفضل توزيع وحدات الإنارة بشكل مدروس في المستويات مثل:الثريات، و استخدام السجاد المجزأ للتخفيف من طول الممر.

اليوم مع 7 من اجمل التصميمات الخاصة والمميزة للمرات الداخلية بأفكار مبهرة ..