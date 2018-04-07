كيف تختار ألوان بيتك

اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.

ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة ومزيج رائع بين ألوان ونقوش وزخارف رائعة..