كيف تختار ألوان بيتك

اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.
ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة ومزيج رائع بين ألوان ونقوش وزخارف رائعة..
لوحة من الألوان المشرقة تجعل منزلك مختلفة، مع توكين أساسي من لون هادئ لأريكة رئيسية، مع الفيروزي الفاتح للجدران، ونقوش وزخارف متناسقة مع لوحة فنية معلقة، في النهاية هو مزيج رائع ومتميز ستحبه بالتأكيد..
في حين أنك تصميمم غرف عائلية بمنزلك تحتاج للدفء والحميمية، وشغفك بالألوان المحايدة الرائعة فاختيارك سيشبه كثيرا هذا المزيج الرائع بين درجات البيج والبني والفيروزي الباهت، ولا تنس باقة الزهور ولمسة من لون جرئ لكسر روتين التصميم..
نموذج رائع يمكنك الاعتماد عليه في طريقة التلوين ذاتها، فكرة التقابلات ، حيث يكون لون الأرضية هو ذاته لون السقف أو من درجاته، و لون الحوائط لون مقارب لهم ويمكنك ترك جدار واحد في نفس درجة لون السقف و الأرضيات، بالمناسبة من أحدث الصيحات في عالم الألوانهي و البنفسجي بدرجاته و البني الفاتح و درجاته إلى درجة الموكا ..
رغم قلة ظهور الخشب في هذا التصميم، إلى أن الألوان الخشبية غلبت على التصميم جنبا إلى جنب مع الأبيض والرمادي، أصفر خشبي وبني وبيج كلها ألوان دافئة رائعة وتشكل لوحة متناغمة ..
الأزرق الملكي له محبينه وعشاقه ودائما ما يأتي مع ألوان محايدة مثل الرمادي والأبيض والبيج، ويمكن ان تكتفي منه بعنصر واحد لا اكثر، مثل هذا النموذج جاء الأزرق بلمسة رائعة للستائر ونقوش في وسائد صغيرة على الأريكة وخطوط في السجادة بسيطة للغاية..