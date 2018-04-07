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كيف تختار ألوان بيتك

آية منير آية منير
Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design غرفة المعيشة
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اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.

ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة ومزيج رائع بين ألوان ونقوش وزخارف رائعة..

ألوان مشرقة..

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

لوحة من الألوان المشرقة تجعل منزلك مختلفة، مع توكين أساسي من لون هادئ لأريكة رئيسية، مع الفيروزي الفاتح للجدران، ونقوش وزخارف متناسقة مع لوحة فنية معلقة، في النهاية هو مزيج رائع ومتميز ستحبه بالتأكيد..

ألوان دافئة..

Lezírias House, Twelve Four Haus Twelve Four Haus غرفة المعيشة
Twelve Four Haus

Twelve Four Haus
Twelve Four Haus
Twelve Four Haus

في حين أنك تصميمم غرف عائلية بمنزلك تحتاج للدفء والحميمية، وشغفك بالألوان المحايدة الرائعة فاختيارك سيشبه كثيرا هذا المزيج الرائع بين درجات البيج والبني والفيروزي الباهت، ولا تنس باقة الزهور ولمسة من لون جرئ لكسر روتين التصميم..

هدوء وتناغم.

APARTAMENTO NUEVA GRANADA, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN غرفة المعيشة
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

نموذج رائع يمكنك الاعتماد عليه في طريقة التلوين ذاتها، فكرة التقابلات ، حيث يكون لون الأرضية هو ذاته لون السقف أو من درجاته، و لون الحوائط لون مقارب لهم ويمكنك ترك جدار واحد في نفس درجة لون السقف و الأرضيات، بالمناسبة من أحدث الصيحات في عالم الألوانهي و البنفسجي بدرجاته و البني الفاتح و درجاته إلى درجة الموكا ..

رائحة الأخشاب..

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

رغم قلة ظهور الخشب في هذا التصميم، إلى أن الألوان الخشبية غلبت على التصميم جنبا إلى جنب مع الأبيض والرمادي، أصفر خشبي وبني وبيج كلها ألوان دافئة رائعة وتشكل لوحة متناغمة ..

الأزرق..

Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

الأزرق الملكي له محبينه وعشاقه ودائما ما يأتي مع ألوان محايدة مثل الرمادي والأبيض والبيج، ويمكن ان تكتفي منه بعنصر واحد لا اكثر، مثل هذا النموذج جاء الأزرق بلمسة رائعة للستائر ونقوش في وسائد صغيرة على الأريكة وخطوط في السجادة بسيطة للغاية..

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