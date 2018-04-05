ورق حائط لغرف نوم خيالية يناسب أي منزل

كل يوم تظهر الكثير من صيحات الموضة في عالم الديكورات والتصميمات الحديثة الخاصة بالديكورات المنزلية، من الجميل والمُميز لتلك التصميمات هي سهولة تنفيذها دون الحاجة إلى الاستعانة بمصمم أو خبير تصميمات، فمثلًا فيما يخص الديكورات الخاصة بالجدران هناك الكثير ممن يفضلون تركيب ورق الحائط نظرًا لسهولة فكه وتركيبه وكذلك تجديده من حين لآخر بسهولة ويُسر دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال أو المجهود، ولكل ركن داخل المنزل تصميماته وألوانه وروحه الخاصة به، لذلك نجد أن ورق الحائط الخاص بغرفة النوم يختلف عن ورق الحائط المستخدم في غرفة المعيشة أو الأطفال وهكذا، لذلك يجب اختيار ورق الحائط المناسب بناءًا على المكان المخصص له.
أكثر ما يُميز ورق الحائط الخاص بالغرف كلاسيكية التصميم هو اللون وكذلك التصميم، فنجد أن الغرف الكلاسيكية عند اختيار ورق الحائط الخاص بها تعتمد بشكل كبير على اختيار الألوان المحايدة الهادئة للغاية لتتماشى مع باقي عناصر التصميم الكلاسيكي داخل الغرفة، وكذلك التصميم الهادئ البسيط الذي يبعُد كل البُعد عن الألوان المتداخلة أو المُعقدة واختيار الرسومات البسيطة كما في الصورة.
إن استخدام ورق الحائط الذي يحتوي على الزهور الصغيرة المُلونة لا شك أنه يعطي الكثير من البهجة داخل المكان ويضيف إلى المكان روح الشباب والحيوية، لذلك فإن ذلك التصميم يتماشى كثيرًا مع غرف النوم الشبابية العصرية فهو بسيط في الشكل وكذلك في اللون.
تقوم فكرة غرف الأطفال على إضفاء جو من البهجة والمرح لكي تتناسب مع كونها غرفة خاصة بالأطفال، لذلك يجب أن يكون ورق الحائط جذاب للغاية من خلال اختيار بعض الرسوم الكرتونية أو الألوان التي تجذب انتباة الطفل، ويُعتبر ورق الحائط الاختيار الأمثل لغرف الأطفال نظرًا لإمكانية غسل الجدران بسهولة ومسح الرسوم التي من الممكن أن يقوم بها الأطفال أثناء اللعب بالألوان.
في الماضي كانت الخيارات المتاحة لورق الحائط محدودة، لذلك كانت هناك بعض التصميمات البسيطة والمحدودة لذلك فربما كنا نجد الغرفة بأكملها غير موفقة في اختيار ورق حائط مناسب لها، أما الآن ونظرًا للتطور الهائل في مجال التصميم والديكور أصبح بإمكانكم اختيار التصميم الذي تفضلونه وربما يكون تصميم شخصي أيضًا ليملئ جدران الغرفة جميعها لتظهر الغرفة كوحدة كاملة مع بعضها البعض.
هناك فرص لا حصر لها من اختيار التصميمات التي تناسب شخصيتك وكذلك الغرفة التي سيتم استخدام ورق الحائط بها، فقبل اختيار التصميم المناسب لورق الحائط يجب معرفة شكل وألوان المنسوجات والأثاث المستخدم داخل الغرفة ليتم ترتيب العناصر مع بعضها لبعض لخلق لوحة مبتكرة جميلة.
إنها فكرة رائعة عند استخدام بعض العناصر داخل الغرفة التي تُذكرنا ببعض الأوقات الجميلة التي قضيناها في وقت مضى مثل لحظات شهر العسل أو أجازة نهاية الاسبوع مع الاسرة وغيرها، لذلك كانت فكرة استخدام ورق الحائط لتوثيق تلك الذكريات فكرة مذهلة، فأصبح من الممكن اختيار صورة جميلة تم إلتقاطها من قبل لطباعتها على ورق الحائط الخاص بالغرفة، فمثلًا في تلك الصورة ظهر ورق الحائط المُلصق على خلفية الجدار الموجود خلف السرير لشاطئ بحر جميل فمن الواضح أن تلك الصورة تم إلتقاطها من قبل لتحمل الكثير من الذكريات الجميلة كما أنها أعطت للمكان جو هادئ وجميل ومُنعش.