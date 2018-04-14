5 افكار متنوعة تجعل السفرة أكثر اناقة

مما لا شك فيه أن كثير من الناس عند الشروع في تشطيب أو تجديد منزل سواء أكان ذلك المنزل حديث أو مقام بالفعل، لابد وأن يكون لهم عدة أولويات من الأفضل أن يسيروا على خطى معينة في الأول لابد من الاهتمام والعناية بغرف الاستقبال التي تعد الواجهة الأولى أو وسيلة التعريف بالمنزل من جهة الضيوف أو الزائرين، ولذلك يتوجب على كل شخص الحرص تمام الحرص عند اختيار التصميمات الخاصة لكل غرف الاستقبال والتي من أهمها غرفة السفرة التي هي في بعض الأحيان من الممكن أن نعتبرها غرفة تناول الطعام، ولابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الغرفة، بداية من الألوان التي تشمل عدة أشياء من ألوان الجدران والأرضيات والستائر والمفروشات والأثاث، ولا شك أن الإضاءة تلعب الدور الأكبر في التصميمات في إظهار الشكل الجمالي للتصميم وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة ومميزة وتتمتع بالأناقة لغرف السفرة على النمط الحديث والعصري.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد أنه مزيج رائع ما بين البساطة في استخدام قطع الأثاث الخاصة بغرفة السفرة، فهي عبارة عن طاولة مستطيلة ذات أربع أعمدة ومن ثم سطح من الزجاج، أما بالنسبة للمقاعد فهي مريحة ورائعة للجلوس، ولا يخلو التصميم من إبراز عنصر الإشراق الواضح من استخدام اللون الأبيض المتواجد في كل من الأرضيات وقطع الأثاث والديكورات مع استخدام اللون الرمادي في شكل الستائر البسيطة، ولا يخلو التصميم من عناصر الطبيعية عن طريق استخدام الورد، ولا شك أن استخدام الإضاءة بشكل بارز؛ حيث الأضواء المدفونة والظاهرة من خلال شكل النجفة بالإضافة إلى الإضاءة الخلفية لبعض من اللوحات الجدارية.
من الأشاء البارزة في ذلك التصميم هو المساحة الكبيرة الخاصة به التي تمنحنا أريحية بشكل كبير في تشكيل التصميم بالطريقة المناسبة دون المعاناة من التفكير في المساحة وخلافه، ولا شك أن استخدام اللون الرمادي المحايد يعلي من شأن وفخامة التصميم، فنجد التصميم عبارة عن طاولة زجاجية ذات حجم كبير تكفي لعد كبير من الأشخاص بالإضافة إلى المقاعد المتميزة والمريحة، مع استخدام عناصر الطبيعية الرائعة من خلال وجود بعض أصص النباتات الخضراء، أما بالنسبة لعناصر الديكور فهي تشترك ما بين أدوات المائدة ووحدات الإضاءة الصناعية.
يتميز ذلك التصميم منذ اللمحة الأولى بالفخامة والرقي ويتجلى ذلك من خلال شكل الجدران المموجة مع المطلات التي تشبه نمط المتوسط من خلال الطبيعية الخلابة الخاصة بالسماء والبحر والنباتات، أما بالنسبة للطاولة فهي مستطيلة الشكل ذات الحجم الكبير وبخامة معدنية محاطة بالمقاعد المميزة، ولا شك أن اللون الرمادي المحايد هو المهيمن على التصميم في كافة أرجائه ما بين الستائر والأرضيات والأثاث، وتشترك نوعي الإضاءة في التصميم ما بين الطبيعي والصناعي.
يتمتع هذا التصميم بمنتهى البساطة والهدوء بالإضافة إلى وجود مساحات فارغة للتحرك كيفما تشاء، وتتوسط هذه المساحة طاولة ذات الحجم الصغير المستطيل ذو الأرجل الخشبية والسطح الأبيض اللامع كل هذا يجتمع مع المقاعد ووحدة وضع الأغراض الخاصة بالسفرة، بالإضافة إلى استخدام اللون الكافيه الفاتح مع الأرضيات الخشبية والسجادة الرائعة، مع إشراق الغرفة من خلال ضوء الشمس الساطع، كل هذا يجتمع مع لمسات الديكور من حيث شكل النجفة المتدلية.
من الواضح على هذا التصميم ملائمته للقصور والفلل، بالإضافة إلى أنه يتمتع بالإشراق حيث استخدام الألوان الفاتحة مع البساطة، ويهيمن على التصميم استخدام عنصر الطبيعية بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية البارزة التي تضفي جو من الفخامة على التصميم.
وتفضلوا بقراءة المقالة التالية: 5 افكار عصرية ومبتكرة لغرف للبنات