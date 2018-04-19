5 أفكار جديدة ومتنوعة بألوان جذابة لغرفة المعيشة

مما لا يدعو مجالا للشك أن غالبية أو النسبة الأكبر من الناس عند التفكير في تصميم الشكل الخاص بمنزلهم، يمنحوا غرفة المعيشة والتصميم الخاص بها أهمية كبرى ومن الدرجة الأولى في بعض الأحيان؛ وذلك بسبب أنها المكان التي تقضي فيه العائلة معظم الفترات الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه المكان المريح التي تتجمع فيه بشكل يومي، مع إمكانية التمتع بمشاهدة التلفاز والحديث واستقبال الضيوف، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام بالتصميم ومنحه المكانة التي تستحقه على أن يكون العناية بكافة التفاصيل بدءا من الموقع المخصص لها والمساحة وإن كان يتوسط غرف الاستقبال أو أنه له غرفة خاصة به مرورا باختيار الألوان الخاصة بقطع الأثاث والدهانات والمفروشات والسجاد والستائر بالإضافة إلى التحري عند اختيار أنواع الإضاءة والمزج فيما بينها، والدقة في اختيار مكان وضع التلفاز بحيث يكون مريح حتى يفي بالغرض المخصص من أجله، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة وأفكار مدهشة لغرف المعيشة لكي تساعدك في اختيار الأنسب لك من حيث المساحة والامكانيات المادية.
يتميز هذا التصميم بالمساحة الخاصة به؛ حيث أنه يحتاج إلى منزل ذو مساحة واسعة حتى يبرز التصميم ويكون مناسب له، فنجد التصميم هنا عبارة عن أريكة على شكل حرف L، حتى يتمكن كل الجلوس من مشاهدة التليفزيون المتواجد في المواجهة بشكل مريح، أما بالنسبة للألوان فيستخدم المصمم في هذا التصميم اللون البترولي كلون رئيسي للأرائك مع تداخل ألوان متعددة للوسائد، أما بالنسبة لألوان الجدران فهي باللون البيج الفاتح، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصر الطبيعية من خلال بعض أصص النباتات الخضراء، مع بعض لمحات الديكور مثل اللوحات الجدارية، ولا شك أن وجود المدفأة الخشبية تمنحنا لمحة مختلفة ومميزة.
يظهر في هذا التصميم تداخله مع التصميم الخاص بغرفة السفرة، ولا شك أن هذا يرجع إلى صغر المساحة ومحاولة الاستفادة منها واستغلالها بشكل جيد، فنجد التصميم عبارة عن أرائك ذات اللون السكري الفاتح مع استخدام طاولة تتوسط التصميم لوضع المستلزمات، مع وحدة من الممكن أن تستخدم في وضع التلفاز، أما بالنسبة للإضاءة فهي موظفة بشكل سليم سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ولا ينقص التصميم عنصر الطبيعية المستخدم في وجود بعض النباتات.
من الواضح على هذا التصميم البساطة؛ ويظهر ذلك من خلال قلة قطع الأثاث مع قلة التفاصيل الخاصة بالتصميم، فنجده عبارة عن سطح خشبي على شكل L مع طاولة صغيرة ذات اللون الأبيض، أما بالنسبة للأرضيات والدهانات فهي بالألوان الفاتحة مما تمنحنا الإحساس بالمساحة والاتساع مع استخدام اللون الرمادي، وبعض الألوان في الوسائد، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة فهي ما بين الطبيعية والصناعية.
هذا التصميم يتميز بصغر حجمه والمساحة التي يشغلها فهو عبارة عن طاولة ذلت حجم صغير مستطيلة ذات اللون الأسود ويحاوطها ثلاث مقاعد باللون الرمادي المحايد الذي يهيمن على مختلف أرجاء التصميم من خلال الأرضيات، وقطع الأثاث مع اللون الأبيض في الجدران والسقف، ولا شك أن تلعب الإضاءة دور كبير في إبراز الشكل الخارجي للتصميم بنوعيها ما بين الطبيعية والصناعية.
يتمتع ذلك التصميم بكبر المساحة التي تمنحنا الراحة عند اختيار الأثاث والتفاصيل الخاص بالتصميم، على الرغم من قلة قطع الأثاث إلا أنها ككل مناسبة للتصميمات الخاصة بغرف المعيشة؛ حيث أنها عبارة عن أريكة باللون الرمادي مع إدخال المقعد الأصفر والسجادة والطاولة ومكان وضع التلفاز مع الإضاءة الطبيعية التي تهيمن على المكان بالإضافة إلى استخدام النباتات كملمح طبيعي.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 7 تصاميم غير تقليدية لغرفة الأطفال