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5 أفكار جديدة ومتنوعة بألوان جذابة لغرفة المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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مما لا يدعو مجالا للشك أن غالبية أو النسبة الأكبر من الناس عند التفكير في تصميم الشكل الخاص بمنزلهم، يمنحوا غرفة المعيشة والتصميم الخاص بها أهمية كبرى ومن الدرجة الأولى في بعض الأحيان؛ وذلك بسبب أنها المكان التي تقضي فيه العائلة معظم الفترات الخاصة بها، بالإضافة إلى أنه المكان المريح التي تتجمع فيه بشكل يومي، مع إمكانية التمتع بمشاهدة التلفاز والحديث واستقبال الضيوف، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام بالتصميم ومنحه المكانة التي تستحقه على أن يكون العناية بكافة التفاصيل بدءا من الموقع المخصص لها والمساحة وإن كان يتوسط غرف الاستقبال أو أنه له غرفة خاصة به مرورا باختيار الألوان الخاصة بقطع الأثاث والدهانات والمفروشات والسجاد والستائر بالإضافة إلى التحري عند اختيار أنواع الإضاءة والمزج فيما بينها، والدقة في اختيار مكان وضع التلفاز بحيث يكون مريح حتى يفي بالغرض المخصص من أجله، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة وأفكار مدهشة لغرف المعيشة لكي تساعدك في اختيار الأنسب لك من حيث المساحة والامكانيات المادية.

1-تصميم ذو مساحة كبيرة وألوان متداخلة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يتميز هذا التصميم بالمساحة الخاصة به؛ حيث أنه يحتاج إلى منزل ذو مساحة واسعة حتى يبرز التصميم ويكون مناسب له، فنجد التصميم هنا عبارة عن أريكة على شكل حرف L، حتى يتمكن كل الجلوس من مشاهدة التليفزيون المتواجد في المواجهة بشكل مريح، أما بالنسبة للألوان فيستخدم المصمم في هذا التصميم اللون البترولي كلون رئيسي للأرائك مع تداخل ألوان متعددة للوسائد، أما بالنسبة لألوان الجدران فهي باللون البيج الفاتح، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصر الطبيعية من خلال بعض أصص النباتات الخضراء، مع بعض لمحات الديكور مثل اللوحات الجدارية، ولا شك أن وجود المدفأة الخشبية تمنحنا لمحة مختلفة ومميزة.

2-تصميم متداخل لغرفة المعيشة العصرية

PRIVATE APARTMENT_BO, cristianavannini | arc cristianavannini | arc غرفة المعيشة
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

يظهر في هذا التصميم تداخله مع التصميم الخاص بغرفة السفرة، ولا شك أن هذا يرجع إلى صغر المساحة ومحاولة الاستفادة منها واستغلالها بشكل جيد، فنجد التصميم عبارة عن أرائك ذات اللون السكري الفاتح مع استخدام طاولة تتوسط التصميم لوضع المستلزمات، مع وحدة من الممكن أن تستخدم في وضع التلفاز، أما بالنسبة للإضاءة فهي موظفة بشكل سليم سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ولا ينقص التصميم عنصر الطبيعية المستخدم في وجود بعض النباتات.

3-تصميم بسيط لغرفة المعيشة التقليدية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الواضح على هذا التصميم البساطة؛ ويظهر ذلك من خلال قلة قطع الأثاث مع قلة التفاصيل الخاصة بالتصميم، فنجده عبارة عن سطح خشبي على شكل L مع طاولة صغيرة ذات اللون الأبيض، أما بالنسبة للأرضيات والدهانات فهي بالألوان الفاتحة مما تمنحنا الإحساس بالمساحة والاتساع مع استخدام اللون الرمادي، وبعض الألوان في الوسائد، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة فهي ما بين الطبيعية والصناعية.

4-تصميم مختلف لغرفة معيشة عصرية وصغيرة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هذا التصميم يتميز بصغر حجمه والمساحة التي يشغلها فهو عبارة عن طاولة ذلت حجم صغير مستطيلة ذات اللون الأسود ويحاوطها ثلاث مقاعد باللون الرمادي المحايد الذي يهيمن على مختلف أرجاء التصميم من خلال الأرضيات، وقطع الأثاث مع اللون الأبيض في الجدران والسقف، ولا شك أن تلعب الإضاءة دور كبير في إبراز الشكل الخارجي للتصميم بنوعيها ما بين الطبيعية والصناعية.

5-تصميم متميز لغرفة المعيشة العصرية

프렌치모던, 취향 저격의 40평 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

يتمتع ذلك التصميم بكبر المساحة التي تمنحنا الراحة عند اختيار الأثاث والتفاصيل الخاص بالتصميم، على الرغم من قلة قطع الأثاث إلا أنها ككل مناسبة للتصميمات الخاصة بغرف المعيشة؛ حيث أنها عبارة عن أريكة باللون الرمادي مع إدخال المقعد الأصفر والسجادة والطاولة ومكان وضع التلفاز مع الإضاءة الطبيعية التي تهيمن على المكان بالإضافة إلى استخدام النباتات كملمح طبيعي.
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