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7 تصاميم غير تقليدية لغرفة الأطفال

Mai Elkholy Mai Elkholy
台北 - 萬利街, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 غرفة الاطفال
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بجانب كل التصميمات المهمة والأقل أهمية في المنزل تأتي غرفة الأطفال لتأخذ مكانة ليست بالسهلة أو القليلة في الأهمية بين تلك التصميمات، ولعل أهميتها تكمن في أنها المملكة الخاصة بطفلك الذي ينمو ويترعرع ويكبر فيها وتحفر في ذاكرته كل الذكريات، ومما لا شك فيه أن هذا التصميم أو الغرفة يحتاج إلى بعض التفاصيل التي تدعمه لكي يظهر بالشكل الصحيح والمطلوب، فمن الأفضل أن يحتوي التصميم على مكان للمذاكرة ولوضع الأغراض الخاصة بطفلك بالإضافة إلى مكان للألعاب كل هذا يجتمع مع السرير المخصص للراحة، وأحد الأمور المطلوبة أو يكون التصميم يتمتع بالبهجة والإشراق والدلائل الخاصة بغرفة الأطفال من ألوان زاهية ورسوم ونقوش على الجدران مع إمكانية وضع شخصية من المحبوبين لطفلك لتعبر عن شخصيته، وبالطبع تختلف طبيعة الغرفة الخاصة بالإناث عن الذكور وخاصة في مراحل متقدمة حتى تعبر عن شخصية الطفل بشكل رائع وسوف نستعرض في هذا المقال سبعة تصميمات متنوعة ومتباينة ومختلفة لغرف الأطفال العصرية حتى يتمكن كل أم وأب من اختيار التصميم الأنسب من ناحية المساحة والإمكانيات المادية.

1-تصميم مبتكر ومختلف لغرفة الأطفال العصرية

台北 - 萬利街, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 غرفة الاطفال
禾廊室內設計

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

يتمتع ذلك التصميم باختلافه عن سائر التصميمات من خلال البساطة الخاصة به فهو عبارة عن جدار باللون الرمادي منقوش عليه بعض الكلمات ليدل على السعي وراء تنمية مهارة الطفل وجعله يميل إلى الدراسة، مع وجود لوحة جدارية لذيذة طفولية، مع وجود السيارة المميزة بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية اللامعة.

2-تصميم متميز بألوانه المختلفة

Dormitório Bebê, Ahph Arquitetura e Interiores Ahph Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Ahph Arquitetura e Interiores

Ahph Arquitetura e Interiores
Ahph Arquitetura e Interiores
Ahph Arquitetura e Interiores

يتميز ذلك التصميم بألوانه المختلفة وأيضا لون مميز وحديث فهو أقرب إلى اللون البيج أو الكشميري، ونشعر من هذا التصميم أنه تصميم ملوكي فنجد التاج يعبر عن ذلك، فالتصميم هنا عبارة عن أريكة أو سرير مريح ومميز مع وجود الستائر الرائعة والجدران بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المنتشرة في التصميم إلى حد كبير.

3-تصميم متناسق وأكثر من رائع

고급스러운 맞춤가구들로 꾸며진 특별함이 가득한 인테리어 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة الاطفال
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

عند النظر إلى هذا التصميم نلمح التناسق والتنظيم وتوظيف الألوان بشكل سليم ومميز، فنجد السرير مزدوج الوظيفة ما بين كونه مكان للنوم والراحة والاسترخاء وما بين أنه وحدة لتخزين الأغراض من حيث وجود الأدراج المتعددة باللون الفيروزي الفاتح مع تواجد مكتبة صغيرة بنفس اللون تساهم بشكل كبير في الديكور، بالإضافة إلى أن التصميم يحتوي على ركن مميز للمذاكرة مما يشجع الطفل على حب المذاكرة وبجانب ذلك نجد الدولاب ذو الحجم المتوسط والمناسب لأغراض الطفل، ولا شك أن الديكورات تدعم التصميم بشكل كبير ما بين السجاد الملون واللوحات الجدارية وورق الحائط والأرضيات الخشبية الفاتحة، ويجمع التصميم ما بين نوعي الإضاءة الصناعية والطبيعية.

4-تصميم لغرفة الأطفال بالنمط الابتكاري

Casa unifamiliar en el Grao de Castellon, Gemmalo arquitectura interior Gemmalo arquitectura interior غرفة الاطفال
Gemmalo arquitectura interior

Gemmalo arquitectura interior
Gemmalo arquitectura interior
Gemmalo arquitectura interior

لا شك أن هذا التصميم يبرز بشكل كبير الابتكار في التصميم، فهذا التصميم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو عبارة عن أو أشبه بغرفة المعيشة؛ حيث وجود مرتبة أرضية ذات ألوان متعددة وزاهية وفي خلفيتها الجدار ذو اللون الأبيض مع اللوحة الجدارية الملونة بألوان مناسبة مع الأرضيات الخشبية ووجود التلفاز على الطاولة العريضة باللون الأبيض مع المكتبة الجانبية التي تعتبر مكان مميز لتخزين الأغراض ويفصل ما بين القسم الأول والثاني ممر خشبي صغير لنجد زاوية أخرى وهي مكان لوضع مكتب للمذاكرة، ويتمتع التصميم ببروز الإضاءة الطبيعية مع لمحة من الإضاءة الصناعية.

5-تصميم بمساحة صغيرة مميزة

Habitación infantil de Araceli., Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU غرفة الاطفال
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

على الرغم من المساحة الصغيرة الخاصة بالتصميم إلا أنه متميز ويتمتع بالهدوء والاسترخاء النابع من استخدام الألوان الفاتحة بجانب اللمحة البسيطة للون الفيروزي، ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور، أما الإضاءة الصناعية تلعب الدور الأكبر في هذا التصميم فهي تظهر من الخلفية للسرير مع وسائل الإضاءة الجانبية من خلال ضوء الأباجورات.

6-تصميم بألوان محايدة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يظهر من هذا التصميم هيمنة اللون الرمادي الواضح في كل من الأريكة والجدران والسجادة، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور الرائعة ما بين الرسومات على الجدران وبعض اللوحات الجدارية، مع وجود عناصر الإضاءة الصناعية مع بروز الإضاءة الطبيعية البارزة.

7-تصميم ذو ألوان مبهجة وزاهية

Antes e depois - casa em condomínio residencial Villagio Di Firenze, ambientes de cozinha, jantar, estar, quartos e banheiro., PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الاطفال
PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES

PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES
PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES
PRISCILLA BORGES ARQUITETURA E INTERIORES

يتمتع ذلك التصميم بألوانه الزاهية والملونة التي تمنحنا البهجة المطلوبة في غرفة الأطفال فتتباين الألوان ما بين اللون الأصفر والفوشيا بالإضافة إلى النقوش الجدارية المميزة، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في إبراز تميز التصميم.

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