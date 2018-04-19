7 تصاميم غير تقليدية لغرفة الأطفال

بجانب كل التصميمات المهمة والأقل أهمية في المنزل تأتي غرفة الأطفال لتأخذ مكانة ليست بالسهلة أو القليلة في الأهمية بين تلك التصميمات، ولعل أهميتها تكمن في أنها المملكة الخاصة بطفلك الذي ينمو ويترعرع ويكبر فيها وتحفر في ذاكرته كل الذكريات، ومما لا شك فيه أن هذا التصميم أو الغرفة يحتاج إلى بعض التفاصيل التي تدعمه لكي يظهر بالشكل الصحيح والمطلوب، فمن الأفضل أن يحتوي التصميم على مكان للمذاكرة ولوضع الأغراض الخاصة بطفلك بالإضافة إلى مكان للألعاب كل هذا يجتمع مع السرير المخصص للراحة، وأحد الأمور المطلوبة أو يكون التصميم يتمتع بالبهجة والإشراق والدلائل الخاصة بغرفة الأطفال من ألوان زاهية ورسوم ونقوش على الجدران مع إمكانية وضع شخصية من المحبوبين لطفلك لتعبر عن شخصيته، وبالطبع تختلف طبيعة الغرفة الخاصة بالإناث عن الذكور وخاصة في مراحل متقدمة حتى تعبر عن شخصية الطفل بشكل رائع وسوف نستعرض في هذا المقال سبعة تصميمات متنوعة ومتباينة ومختلفة لغرف الأطفال العصرية حتى يتمكن كل أم وأب من اختيار التصميم الأنسب من ناحية المساحة والإمكانيات المادية.
يتمتع ذلك التصميم باختلافه عن سائر التصميمات من خلال البساطة الخاصة به فهو عبارة عن جدار باللون الرمادي منقوش عليه بعض الكلمات ليدل على السعي وراء تنمية مهارة الطفل وجعله يميل إلى الدراسة، مع وجود لوحة جدارية لذيذة طفولية، مع وجود السيارة المميزة بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية اللامعة.
يتميز ذلك التصميم بألوانه المختلفة وأيضا لون مميز وحديث فهو أقرب إلى اللون البيج أو الكشميري، ونشعر من هذا التصميم أنه تصميم ملوكي فنجد التاج يعبر عن ذلك، فالتصميم هنا عبارة عن أريكة أو سرير مريح ومميز مع وجود الستائر الرائعة والجدران بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المنتشرة في التصميم إلى حد كبير.
عند النظر إلى هذا التصميم نلمح التناسق والتنظيم وتوظيف الألوان بشكل سليم ومميز، فنجد السرير مزدوج الوظيفة ما بين كونه مكان للنوم والراحة والاسترخاء وما بين أنه وحدة لتخزين الأغراض من حيث وجود الأدراج المتعددة باللون الفيروزي الفاتح مع تواجد مكتبة صغيرة بنفس اللون تساهم بشكل كبير في الديكور، بالإضافة إلى أن التصميم يحتوي على ركن مميز للمذاكرة مما يشجع الطفل على حب المذاكرة وبجانب ذلك نجد الدولاب ذو الحجم المتوسط والمناسب لأغراض الطفل، ولا شك أن الديكورات تدعم التصميم بشكل كبير ما بين السجاد الملون واللوحات الجدارية وورق الحائط والأرضيات الخشبية الفاتحة، ويجمع التصميم ما بين نوعي الإضاءة الصناعية والطبيعية.
لا شك أن هذا التصميم يبرز بشكل كبير الابتكار في التصميم، فهذا التصميم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو عبارة عن أو أشبه بغرفة المعيشة؛ حيث وجود مرتبة أرضية ذات ألوان متعددة وزاهية وفي خلفيتها الجدار ذو اللون الأبيض مع اللوحة الجدارية الملونة بألوان مناسبة مع الأرضيات الخشبية ووجود التلفاز على الطاولة العريضة باللون الأبيض مع المكتبة الجانبية التي تعتبر مكان مميز لتخزين الأغراض ويفصل ما بين القسم الأول والثاني ممر خشبي صغير لنجد زاوية أخرى وهي مكان لوضع مكتب للمذاكرة، ويتمتع التصميم ببروز الإضاءة الطبيعية مع لمحة من الإضاءة الصناعية.
على الرغم من المساحة الصغيرة الخاصة بالتصميم إلا أنه متميز ويتمتع بالهدوء والاسترخاء النابع من استخدام الألوان الفاتحة بجانب اللمحة البسيطة للون الفيروزي، ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور، أما الإضاءة الصناعية تلعب الدور الأكبر في هذا التصميم فهي تظهر من الخلفية للسرير مع وسائل الإضاءة الجانبية من خلال ضوء الأباجورات.
يظهر من هذا التصميم هيمنة اللون الرمادي الواضح في كل من الأريكة والجدران والسجادة، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور الرائعة ما بين الرسومات على الجدران وبعض اللوحات الجدارية، مع وجود عناصر الإضاءة الصناعية مع بروز الإضاءة الطبيعية البارزة.
يتمتع ذلك التصميم بألوانه الزاهية والملونة التي تمنحنا البهجة المطلوبة في غرفة الأطفال فتتباين الألوان ما بين اللون الأصفر والفوشيا بالإضافة إلى النقوش الجدارية المميزة، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في إبراز تميز التصميم.
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