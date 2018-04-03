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جدد أريكتك بأفكار بسيطة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
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إذا كان لديك أريكة في غرفة المعيشة الخاصة بك تشعر وكأنها عفا عليها الزمن وأصبح لابد من التغيير، وتفكر جدياً في الاستغناء عنها، دعني أخبرك ان لاحاجة لك بالاستغنا عنها، يمكنك جعلها أريكة جديدة بمتهى السهولة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 9 أفكار لتجديد الأريكة  الخاصة بك في غرفة المعيشة.

1- عثماني

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.

2- أخلط الخامات

House B Jozi, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

المزج بين الألوان والإتجاهات المختلفة في التصميم من الخيارات التي تضيف على منزلك لمسة بوهيمية أنيقة، فلا تخجل من المزج بين ألوان وتصميمات مختلفة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فهنا نجد استعان بأريكة متعددة التصميمات من خلال استخدام نوعين من الأقمشة بنقوشات مختلفة.

3- تفاصيل مبهجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند أعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، يمكنك أضافة لمسات مبهجة للغرفة كأختيار أقمشة ذات ألوان زاهية ورسومات جذابة، فهنا المصمم استعان بأقمشة ملونة ومبهجة لتصميم الكراسي، مع الأريكة ذات اللون البيج الحيادي المميز.

4- جدد الكراسي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى الكراسي القابلة للطي يمكنك اعادة استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك مرة أخرى، عن طريق استخدام انسجة واقمشة ذات نقوشات مختلفة، فهنا استخد المصمم أقمشة ذات نقوشات مكرامية لخلق تباني وانسجام مع لمسة النباتات والديكورات ليضيف بذلك على الغرفة إطلالة مختلفة ومميزة.

5- التنجيد حل أنيق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

التنجيد واحد من الخيارات المثالية جداً لأعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، خاصةً انه يتيح لك تصميمات وخيارات عديدة وليس فقط اختيار أقمشة مختلفة، لكن لديك المئات من النماذج كالمشارب، والنقاط، والأرابيسك، والخرز، والكل في متناول يديك ويجعلك تغير من نمط الغرفة بالكامل.

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