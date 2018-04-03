جدد أريكتك بأفكار بسيطة

إذا كان لديك أريكة في غرفة المعيشة الخاصة بك تشعر وكأنها عفا عليها الزمن وأصبح لابد من التغيير، وتفكر جدياً في الاستغناء عنها، دعني أخبرك ان لاحاجة لك بالاستغنا عنها، يمكنك جعلها أريكة جديدة بمتهى السهولة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 9 أفكار لتجديد الأريكة الخاصة بك في غرفة المعيشة.
عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.
المزج بين الألوان والإتجاهات المختلفة في التصميم من الخيارات التي تضيف على منزلك لمسة بوهيمية أنيقة، فلا تخجل من المزج بين ألوان وتصميمات مختلفة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فهنا نجد استعان بأريكة متعددة التصميمات من خلال استخدام نوعين من الأقمشة بنقوشات مختلفة.
عند أعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، يمكنك أضافة لمسات مبهجة للغرفة كأختيار أقمشة ذات ألوان زاهية ورسومات جذابة، فهنا المصمم استعان بأقمشة ملونة ومبهجة لتصميم الكراسي، مع الأريكة ذات اللون البيج الحيادي المميز.
حتى الكراسي القابلة للطي يمكنك اعادة استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك مرة أخرى، عن طريق استخدام انسجة واقمشة ذات نقوشات مختلفة، فهنا استخد المصمم أقمشة ذات نقوشات مكرامية لخلق تباني وانسجام مع لمسة النباتات والديكورات ليضيف بذلك على الغرفة إطلالة مختلفة ومميزة.
التنجيد واحد من الخيارات المثالية جداً لأعادة تصميم الأريكة الخاصة بك، خاصةً انه يتيح لك تصميمات وخيارات عديدة وليس فقط اختيار أقمشة مختلفة، لكن لديك المئات من النماذج كالمشارب، والنقاط، والأرابيسك، والخرز، والكل في متناول يديك ويجعلك تغير من نمط الغرفة بالكامل.