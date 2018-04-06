نصائح بسيطة للحصول على أريكة جديدة وأنيقة

عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.