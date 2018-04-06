نصائح بسيطة للحصول على أريكة جديدة وأنيقة

إذا كنت تبحث عند تجدي أريكة في غرفة معيشتك تشعر وكأنها عفا عليها الزمن وأصبح لابد من التغيير، وتفكر جدياً في الاستغناء عنها، دعني أخبرك ان لاحاجة لك بالاستغنا عنها، يمكنك جعلها أريكة جديدة بمتهى السهولة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 9 أفكار لتجديد الأريكة الخاصة بك في غرفة المعيشة.
قل نعم للون الأبيض في تصميم الأريكة داخل غرفة المعيشة ، فاللون الأبيض بدوره يستطيع أن يخلق مساحات من الفضاء بشكل أفضل، ويعزز الشعور بالراحة بصرياً خاصةً اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة في المساحة، ويمكن استخدام خامة الجلد أفضل من الأقمشة لتصميم الأريكة حتى تكون أكثر عملية ولا تتعرض للأتساخ بشكل سريع.
المخدات الصغيرة من اللمسات التي يمكنك أضافتها على الأريكة أذا كانت مصممة بألوان حيادية فاتحة، يمكنك أضافة بعض المخدات الصغيرة ذات النقوشات والألوان الزاهية التي تستطيع أن تخلق لمسة من الأختلاف.
يمكنك دمج النقوشات بين الأريكة ولمسات السجاد او الستائر مثل هذا التصميم، تلك اللمسة تضيف روح من الاندماج في تصميم الغرفة الخاصة بك.
حتى الكراسي القابلة للطي يمكنك اعادة استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك مرة أخرى، عن طريق استخدام انسجة واقمشة ذات نقوشات مختلفة، فهنا استخد المصمم أقمشة ذات نقوشات مكرامية لخلق تباني وانسجام مع لمسة النباتات والديكورات ليضيف بذلك على الغرفة إطلالة مختلفة ومميزة.
عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.