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نصائح بسيطة للحصول على أريكة جديدة وأنيقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sala de estar colorida, Estúdio HL - Arquitetura e Interiores Estúdio HL - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
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إذا كنت تبحث عند تجدي أريكة في غرفة معيشتك  تشعر وكأنها عفا عليها الزمن وأصبح لابد من التغيير، وتفكر جدياً في الاستغناء عنها، دعني أخبرك ان لاحاجة لك بالاستغنا عنها، يمكنك جعلها أريكة جديدة بمتهى السهولة فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 9 أفكار لتجديد الأريكة  الخاصة بك في غرفة المعيشة.

نعم للون الأبيض

Sala de estar colorida, Estúdio HL - Arquitetura e Interiores Estúdio HL - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores

Estúdio HL - Arquitetura e Interiores
Estúdio HL – Arquitetura e Interiores
Estúdio HL - Arquitetura e Interiores

قل نعم للون الأبيض في تصميم الأريكة داخل غرفة المعيشة ، فاللون الأبيض بدوره يستطيع أن يخلق مساحات من الفضاء بشكل أفضل، ويعزز الشعور بالراحة بصرياً خاصةً اذا كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة في المساحة، ويمكن استخدام خامة الجلد أفضل من  الأقمشة لتصميم الأريكة حتى تكون أكثر عملية ولا تتعرض للأتساخ بشكل سريع.

جدد الوسائد

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

المخدات الصغيرة من اللمسات التي يمكنك أضافتها على الأريكة أذا كانت مصممة بألوان حيادية فاتحة، يمكنك أضافة بعض المخدات الصغيرة ذات النقوشات والألوان الزاهية التي تستطيع أن تخلق لمسة من الأختلاف.

استعن بدمج النقوشات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

يمكنك دمج النقوشات بين الأريكة ولمسات السجاد او الستائر مثل هذا التصميم، تلك اللمسة تضيف روح من الاندماج في تصميم الغرفة الخاصة بك.

الكراسي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى الكراسي القابلة للطي يمكنك اعادة استخدامها في غرفة المعيشة الخاصة بك مرة أخرى، عن طريق استخدام انسجة واقمشة ذات نقوشات مختلفة، فهنا استخد المصمم أقمشة ذات نقوشات مكرامية لخلق تباني وانسجام مع لمسة النباتات والديكورات ليضيف بذلك على الغرفة إطلالة مختلفة ومميزة.

النمط العثماني

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

عندما تنظر لتلك الغرفة للوهلة الأولى ستشعر أنك أمام تصميم لغرفة معيشة من العصر العثماني، من تفاصيل الأثاث إلى اختيار الديكور والألوان التي جاءت جميعها على سياق واحد وخدمت تصميم الغرفة، لكن لن تتخيل أن تلك الأريكة التي اضافت تلك اللمسات الجذابة على غرفة المعيشة كانت مجرد قطعة أثاث قديمة متهالكة، ولكن هذة هي الحقيقة فقد قام المصمم بأعادة تصميم تلك الأريكة لتجديد، كل ما عليك فعله أن تأخذ القياسات الصحيحة وتقوم بأختيار القماش المناسب للهيكل القديم.

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