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لهذة الأسباب يجب أن يبقى منزلك نظيف ومرتب

منة اسماعيل منة اسماعيل
PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
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نظافة وتنظيم المنزل من الضروريات التى يجب أخذها فى الأعتبار، فنظافة وأناقة منزلك ليست فقط من أجل تركه أنيقاً فى نظر الضيوف ولكن أيضاً وجودك فى منزل نظيف ومرتب يعكس عليك طاقة ايجابية وعلى صحتك، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 اسباب لماذا يجب أن تحافظ على نظافة وأناقة منزلك والأيجابيات التى ستعود عليك وعلى صحتك من بقاء منزلك أنيقاً ومرتباً.

1- حالة نقسية جيدة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

البقاء فى منزل نظيفاً ومرتباً يحسن من حالتك النفسية، فوجودك فى منزل نظيف يبعث بداخلك شعوراً بالسلام النفسى والهدوء على عكس المنازل الفوضوية التى تشعرك بالتوتر.

​2- ستشعر بالسعادة

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الشخص السعيد هو الشخص الذى ينبض منزله بالسعادة، ومنزل سعيد يعنى منزلاً مرتباً ونظيفاً، لذلك الحفاظ على منزلك نظيفاً خالياً من الأتربة والفوضى سيعكس عليك الشعور بالسعادة والراحة

3- رياضة

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

نعم ربما تتعجب لكن القيام بأعمال النظافة بأستمرار يعتبر رياضة للجسم ويحافظ على رشاقتك، فهذا يضمن لك وقتاً محدداً فى اليوم تقوم فيه بالأعمال المنزلية وفى نفس الوقت تضمن لجسدك الحركة التى ستساعده على حرق الدهون والحفاظ على رشاقته.

4- الحد من القلق

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

منزل مرتب ومنظم بأختصار يعنى الحد من الشعور بالتوتر والقلق، فعدم وجود الأشياء فى مكانها وبعثرتها يسبب الشعور بالقلق والتوتر، لذلك احرص دائماً على منزلك مرتباً ونظيفاً حتى تتخلص من الشعور بالقلق والتوتر.

5- تبتعد عنك الحشرات

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

اذا ضمنت منزلاً نظيفاً وخالياً من الأتربة، ستضمن بذلك أيضاً منزلاً خالياً من الحشرات التى قد تلتحق بمنزلك اذا كان فوضوياً وغير نظيفاً بجانب بعثرتها للطاقة السلبية.

6- تتجنب الحساسية

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

تنظيف المنزل بأستمرار من الأتربة العالقة به يحميك من خطر الأصابة بحساسية الصدر.

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