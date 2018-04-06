لهذة الأسباب يجب أن يبقى منزلك نظيف ومرتب

نظافة وتنظيم المنزل من الضروريات التى يجب أخذها فى الأعتبار، فنظافة وأناقة منزلك ليست فقط من أجل تركه أنيقاً فى نظر الضيوف ولكن أيضاً وجودك فى منزل نظيف ومرتب يعكس عليك طاقة ايجابية وعلى صحتك، واليوم نحن فى هوميفاى سنقدم لك 10 اسباب لماذا يجب أن تحافظ على نظافة وأناقة منزلك والأيجابيات التى ستعود عليك وعلى صحتك من بقاء منزلك أنيقاً ومرتباً.
البقاء فى منزل نظيفاً ومرتباً يحسن من حالتك النفسية، فوجودك فى منزل نظيف يبعث بداخلك شعوراً بالسلام النفسى والهدوء على عكس المنازل الفوضوية التى تشعرك بالتوتر.
الشخص السعيد هو الشخص الذى ينبض منزله بالسعادة، ومنزل سعيد يعنى منزلاً مرتباً ونظيفاً، لذلك الحفاظ على منزلك نظيفاً خالياً من الأتربة والفوضى سيعكس عليك الشعور بالسعادة والراحة
نعم ربما تتعجب لكن القيام بأعمال النظافة بأستمرار يعتبر رياضة للجسم ويحافظ على رشاقتك، فهذا يضمن لك وقتاً محدداً فى اليوم تقوم فيه بالأعمال المنزلية وفى نفس الوقت تضمن لجسدك الحركة التى ستساعده على حرق الدهون والحفاظ على رشاقته.
منزل مرتب ومنظم بأختصار يعنى الحد من الشعور بالتوتر والقلق، فعدم وجود الأشياء فى مكانها وبعثرتها يسبب الشعور بالقلق والتوتر، لذلك احرص دائماً على منزلك مرتباً ونظيفاً حتى تتخلص من الشعور بالقلق والتوتر.
اذا ضمنت منزلاً نظيفاً وخالياً من الأتربة، ستضمن بذلك أيضاً منزلاً خالياً من الحشرات التى قد تلتحق بمنزلك اذا كان فوضوياً وغير نظيفاً بجانب بعثرتها للطاقة السلبية.
تنظيف المنزل بأستمرار من الأتربة العالقة به يحميك من خطر الأصابة بحساسية الصدر.