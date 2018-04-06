أغراض غير ضرورية في منزلك الصغير

أثناء تصميم المنزل واختيار ديكوراته وتفاصيل الأثاث احياناُ نتخيل أن هناك اشياء لا نسطيع أن نستغنى عنها فى ديكور المنزل، ولكن فى حقيقة الأمر انت تستطيع ان تستغنى عنها بكل سهولة وهى بلا فائدة وتعيق المساحات داخل المنزل لديك، لذلك سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 9 أشياء يمكنك الاستغناء عنها بسهولة فى ديكور منزلك.
الكومودينو ليس دائماً خياراً مثالياً فى غرف النوم خاصةً اذا كانت المساحات فى الغرفة صغيرة، فهو يحد من مساحات الغرفة الخاصة ويقللها، لذلك يمكنك الاستغناء عنه حتى لا تربك المساحات فى غرفتك اذا كانت محدودة المساحة.
من الإتجاهات الحديثة فى التصميم هى دمج الغرف معاً كغرفة المعيشة، السفرة والمطبخ حفاظاً على المساحات وخاصةً فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك اذا كانت مساحة المنزل لديك محدودة فأنت لست بحاجة إلى غرفة سفرة مستقلة يمكنك دمجها مع غرفة المعيشة أو المطبخ على سبيل المثال، فكما نرى هنا حفاظاً على المساحات قام المصمم بدمج غرفة السفرة مع المطبخ وللمسة من الشفافية قام المصمم بتصميم أطار زجاجى للمطبخ.
استغنى عن التسريحة الكبيرة فى غرفة نومك فهى أيضاً ستقلل من المساحات فى غرفة نومك اذا كانت صغيرة ومحدودة، وعوضاً عنها يمكنك الاستعانة بتسريحة ضغيرة أو ارفف وستقوم بنفس فكرة التخزين.
انت لست بحاجة إلى زهور ونباتات ذات حجم كبير لأضافة لمسة من الطبيعة فى منزلك، فبعض قصارى النباتات والزهور الصغيرة ستعطيك لمسة من جمال طبيعة أيضاً فى منزلك ولن تستهلك مساحات كثيرة على عكس قصارى النباتات والزهور الكبيرة التى تجعل مساحة المنزل لديك محدودة.
من المؤكد أن الكرسي من اللمسات الساحرة التى تضيف اناقة على غرفة المعيشة، ولكن هل فكرت يوماً فى التخلى عنه؟ خاصةً أن اذا كانت مساحة الغرف لديك صغيرة فالكراسي تستهلك من مساحات الغرف كثيراً، لذل اذا كانت مساحة غرفة المعيشة لديك محدودة يمكن ان تكتفى فقط بوجود أريكة مريحة وهناك خيارات وتصميمات عصرية للكراسى الصغيرة اذا كنت تريد أضافة واحد فى الغرفة.
وجود الوسائد الصغيرة على الأريكة فى غرفة المعيشة أو فى غرفة النوم من المؤكد انها من اللمسات المميزة التى تصيف لمسة من الراحة والأناقة ايضاً، لكن الحقيقة أن وجود الوسائد الصغيرة بكثرة يشعرك بالفوضى وبالتالى تشعر أيضاُ بضيق المساحات، لذلك اعتمد على اختيار وسائد مناسبة لحجم الأريكة أو السرير.