10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند فرش بيتك

قد نتعرض لمجموعة من الأخطاء الشائعة عند تأثيث وفرش منازلنا، ويعود ذلك لقلة المعرفة والخبرة وعدم تخطيطنا من البداية لكل خطوة، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لكم مجموعة من أكثر الأخطاء شيوعا والتي ستتفاجئ بها وقد تكون في بيتك أيضا، وسنستعرض معا حلولا بسيطا لها ..
خطأ شائع نقوم به جميعنا وهو عدم ترك مسافة بسيطة بين الجدار وقطع الأثاث، أو من الممكن أن تتحرك لتلصق به مجددا بعد ترحيلها، والحل سهل جدا وغير مكلف، تركيب وحدة خشبية صغيرة عند أرجل الأريكة مثلا من الخلف، مما يعوق التصاقها ..
يجب أن نحرص بشكل كلاسيكي وتقليدي إذا كان التمصيم يتبع هذا النهج في التكفير أن تحتم المسافات والتصميمات للتابلوهات المختارة في بيتك ويتم تعليقها على مستوى واحد بحيث نجد في النهاية الشكل مريح ..
قد تظن أن العشوائية أو الفوضى في توزيع أثاث بيتك هي سمة لطيفة ورائعة دائما، وفي الحقيقة إن لم تتم بعناية شديدة وفكر وتخطيط مسبق قد تضيع ملامح التصميم ككل، لذا يجب أن تعرف السبب وراء كل خطوة في تأثيث بيتك ..
قد لا نهتم بالإضاءة ونعتبرها ذات دور ثانوي غير مهم على الإطلاق وهذا هو معتقد خاطئ تماما، لأننا كما نرى ضاع جمال وملامح التصميم عندما انخفضت الإضاءة ..
من الممكن أن تضع التلفاز بطريقة لا تساعد على الرؤية الجيدة، سواء كانت الإضاءة تصطدم بالشاشة أو المسافة بعيدة بينه وبين المشاهد..
لما نضع السجادة إذن إن لم تقم بدورها، لا يمكننا أن نضع السجادة بعيدة عن قطع الأثاث أو صغيرة جدا غير واضحة أو كبيرة جدا تخفي ملامح جمال الأرضية، لذا علينا دراسة احتياجات كل غرفة من السجاد وتحديد الموقع المناسب حتى تضيف جمالا بدورها ..