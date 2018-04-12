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10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند فرش بيتك

آية منير آية منير
元浅草の住居, 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates غرفة المعيشة
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قد نتعرض لمجموعة من الأخطاء الشائعة عند تأثيث وفرش منازلنا، ويعود ذلك لقلة المعرفة والخبرة وعدم تخطيطنا من البداية لكل خطوة، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لكم مجموعة من أكثر الأخطاء شيوعا والتي ستتفاجئ بها وقد تكون في بيتك أيضا، وسنستعرض معا حلولا بسيطا لها .. 

1. مسافة بين الجدار والأريكة ..

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

خطأ شائع نقوم به جميعنا وهو عدم ترك مسافة بسيطة بين الجدار وقطع الأثاث، أو من الممكن أن تتحرك لتلصق به مجددا بعد ترحيلها، والحل سهل جدا وغير مكلف، تركيب وحدة خشبية صغيرة عند أرجل الأريكة مثلا من الخلف، مما يعوق التصاقها ..

2. توزيع التابلوهات ..

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يجب أن نحرص بشكل كلاسيكي وتقليدي إذا كان التمصيم يتبع هذا النهج في التكفير أن تحتم المسافات والتصميمات للتابلوهات المختارة في بيتك ويتم تعليقها على مستوى واحد بحيث نجد في النهاية الشكل مريح ..

3. توزيع الأثاث العشوائي

DEPARTAMENTO EN LAS LOMAS, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة المعيشة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

قد تظن أن العشوائية أو الفوضى في توزيع أثاث بيتك هي سمة لطيفة ورائعة دائما، وفي الحقيقة إن لم تتم بعناية شديدة وفكر وتخطيط مسبق قد تضيع ملامح التصميم ككل، لذا يجب أن تعرف السبب وراء كل خطوة في تأثيث بيتك ..

4. إضاءة ضعيفة جدا

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations بركة مائية
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

قد لا نهتم بالإضاءة ونعتبرها ذات دور ثانوي غير مهم على الإطلاق وهذا هو معتقد خاطئ تماما، لأننا كما نرى ضاع جمال وملامح التصميم عندما انخفضت الإضاءة ..

5. مكان غير مناسب للتلفاز

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة المعيشة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

من الممكن أن تضع التلفاز بطريقة لا تساعد على الرؤية الجيدة، سواء كانت الإضاءة تصطدم بالشاشة أو المسافة بعيدة بينه وبين المشاهد..

6. مكان السجادة

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior غرفة المعيشة
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

لما نضع السجادة إذن إن لم تقم بدورها، لا يمكننا أن نضع السجادة بعيدة عن قطع الأثاث أو صغيرة جدا غير واضحة أو كبيرة جدا تخفي ملامح جمال الأرضية، لذا علينا دراسة احتياجات كل غرفة من السجاد وتحديد الموقع المناسب حتى تضيف جمالا بدورها ..

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