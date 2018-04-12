10 أخطاء شائعة قد تقع فيها عند فرش بيتك

قد نتعرض لمجموعة من الأخطاء الشائعة عند تأثيث وفرش منازلنا، ويعود ذلك لقلة المعرفة والخبرة وعدم تخطيطنا من البداية لكل خطوة، لذا مع هوميفاي اليوم جمعنا لكم مجموعة من أكثر الأخطاء شيوعا والتي ستتفاجئ بها وقد تكون في بيتك أيضا، وسنستعرض معا حلولا بسيطا لها ..