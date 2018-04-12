5 أفكار تخزينية رائعة للمساحات الصغيرة

المنازل ذات المساحة الصغيرة لا تعني أن نتخلى عما نحتاجه من أثاث أو مساحة تخزينية. على الرغم من صغر المساحة وعدم سعة الغرف لوضع كل الأثاث المطلوب إضافته ولكن ما يمكن فعله هو دمج قطعتي أثاث واستخدام قطعة واحدة مصممة بشكل ذكي كبديل عملي وأنيق.
لذلك اليوم سنستكشف معا غرف النوم وكيف قام الخبراء بحل هذه الأزمة بداخلها ونستعرض معا مجموعة من السراير والتي تم تصميمها بشكل يسمح لاستغلال كل مساحتها في إضافة وحدات تخزينية بشكل ذكي. ففي هذا المقال سنأتي لكم ببعض من هذه الأمثلة المصممة بشكل رائع، أنيق وعملي أيضاً فتابعونا..
الأثاث المركب هو أحد أهم الأفكار التي نستعين بها في تصميمات غرف النوم وللسراير بالتحديد، فبدلا من أن تهدر المساحة لسرير واحد، نضيف سرير علوي وخزانة جانبية وسفلية ..
سرير بأدراج وأرفف عملية تناسب التخزين وترتيب الكتب والإضاءة ..
غرفة على مستوى أعلى من المعتاد لدمج الخزانة بشكل ذكي في مساحة واحدة مع السرير، يناسب هذا التصميم
تحتاج لمكتبة أنيقة، سريرك هو الحل كما فعل هنا المصمم، حيث أضاف مكتبة بدلا عن الخزانة أسفل السرير ..
لو كنت تحتاج مساحة تخزينية مضاعفة كل ما عليك رفع مستوى السرير أكثر حتى تتضاعف المساحة معك بكل سهولة ..