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5 أفكار تخزينية رائعة للمساحات الصغيرة

آية منير آية منير
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
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المنازل ذات المساحة الصغيرة لا تعني أن نتخلى عما نحتاجه من أثاث أو مساحة تخزينية. على الرغم من صغر المساحة وعدم سعة الغرف لوضع كل الأثاث المطلوب إضافته ولكن ما يمكن فعله هو دمج قطعتي أثاث واستخدام قطعة واحدة مصممة بشكل ذكي كبديل عملي وأنيق.

لذلك اليوم سنستكشف معا غرف النوم وكيف قام الخبراء بحل هذه الأزمة بداخلها ونستعرض معا مجموعة من السراير والتي تم تصميمها بشكل يسمح لاستغلال كل مساحتها في إضافة وحدات تخزينية بشكل ذكي. ففي هذا المقال سنأتي لكم ببعض من هذه الأمثلة المصممة بشكل رائع، أنيق وعملي أيضاً فتابعونا..

1. الأثاث المركب

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

الأثاث المركب هو أحد أهم الأفكار التي نستعين بها في تصميمات غرف النوم وللسراير بالتحديد، فبدلا من أن تهدر المساحة لسرير واحد، نضيف سرير علوي وخزانة جانبية وسفلية ..

2. أسفل السرير بشكل جديد

Minimal Project, DA-Design DA-Design غرفة نوم
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

سرير بأدراج وأرفف عملية تناسب التخزين وترتيب الكتب والإضاءة ..

3. غرفة متكاملة في ركن واحد

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

غرفة على مستوى أعلى من المعتاد لدمج الخزانة بشكل ذكي في مساحة واحدة مع السرير، يناسب هذا التصميم 

4. مكتبة أنيقة

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

تحتاج لمكتبة أنيقة، سريرك هو الحل كما فعل هنا المصمم، حيث أضاف مكتبة بدلا عن الخزانة أسفل السرير ..

5. مستوى آخر ..

homify
homify

homify
homify
homify

لو كنت تحتاج مساحة تخزينية مضاعفة كل ما عليك رفع مستوى السرير أكثر حتى تتضاعف المساحة معك بكل سهولة ..

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