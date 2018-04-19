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5 ديكورات غرف نوم على الطراز الكلاسيكي

Mai Elkholy Mai Elkholy
3 BEDROOM + STUDY, Srijan Homes Srijan Homes غرفة نوم
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مما لا يدعو مجالا للشك أن التصميم الخاص بغرفة النوم، يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل؛ حيث أنه مكان للراحة والاسترخاء بعد اليوم الطويل من العمل الشاق، ولابد من توافر سبل الهدوء والاستقرار من خلال ذلك التصميم، حتى يستطيع الفرد أن يحقق الهدف من غرفة النوم؛ حيث أنها المكان الأول الخاص براحة البدن والجسم المرهق من متاعب الحياة اليومية التي قد تصيبه من خلال العمل ومقابلة الأصدقاء، ولكي ينتج التصميم بكامل جوانبه بداية من الألوان والدهانات الخاصة بالجدران والأرضيات وكذلك ألوان الأثاث بالإضافة إلى نظام الإضاءة المستخدم سواء هيمنة الإضاءة الطبيعية أو الصناعية، ولا شك أن النمط الكلاسيكي له ملامح خاصة ما بين الفخامة والأناقة والإبداع والدقة في اختيار التفاصيل الخاصة بالتصميم وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متباينة ومختلفة ومتنوعة للنمط الكلاسيكي المتميز والرائع.

1-الألوان والإضاءة سر جمال التصميم

3 BEDROOM + STUDY, Srijan Homes Srijan Homes غرفة نوم
Srijan Homes

Srijan Homes
Srijan Homes
Srijan Homes

تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم، حيث الأناقة في اختيار الخلفية الخاصة بالسرير التي تنعم بورق الحائط ذو اللون الخشبي الفاتح المناسب والملائم للون الخاص بالأثاث من الباب والدولاب والطاولة الخاصة بوضع التلفاز وما فوقها والسرير والكمودينو، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الصناعية التي تظهر من خلال الأضواء المدفونة والظاهرة التي لها دور مميز في إبراز روعة التصميم، أما بالنسبة للأرضيات فهي من البورسلين اللامع، أما المساحة فتدعم التصميم بشكل كبير، ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور من خلال اللوحات الجدارية المتميزة.

2-تصميم كلاسيكي مميز لغرفة النوم

목동 하이페리온 183㎡ 56PY, wid design 위드디자인 wid design 위드디자인 غرفة نوم Purple/Violet
wid design 위드디자인

wid design 위드디자인
wid design 위드디자인
wid design 위드디자인

نلاحظ من هذا التصميم هيمنة اللون الرمادي المحايد الذي يضيف على التصميم لمحة مميزة فنجد كل من قطع الأثاث ولون الدهانات الخاصة بالجدران والأرضيات بنفس اللون، مع إضافة اللمحة الخاصة بالإشراق حيث استخدام الألوان الفاتحة والهادئة، كل هذا يجتمع مع الإضاءة الطبيعية التي تعم أرجاء التصميم، أما بالنسبة للنمط الكلاسيكي فيظهر من خلال الشكل الخاص بالأثاث.

3-تصميم كلاسيكي غاية في البساطة

Proyecto de interiorismo y decoracion para vivienda en Bilbao, Sube Interiorismo Sube Interiorismo غرفة نوم Beige
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

يتمتع هذا التصميم بالبساطة المطلقة المتعلقة بالتفاصيل التي تخص التصميم، بداية من الشكل الخاص بقطع الأثاث من السرير المبطن أو كما يطلق عليه الكابوتنيه، بالإضافة إلى الزوج من الكمودينو مع المقعد الكلاسيكي، مع هيمنة الألوان الفاتحة المحايدة والهادئة على التصميم بالإضافة إلى استخدام الأرضيات الخشبية، ولا شك أن استخدام الإضاءة الصناعية الخافتة لكي يعم الهدوء المطلوب الخاص بغرفة النوم من خلال وجود الأباجورات الصغيرة.

4-تصميم فندقي على النمط الكلاسيكي

Reforma integral de vivienda, Sube Interiorismo Sube Interiorismo غرفة نوم Blue
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

منذ الوهلة الأولى عند النظر للتصميم، نجد أنه يشبه لحد كبير التصميمات الخاصة بالفنادق، فنبدأ أولا من الجدران؛ حيث وجود ورق الحائط ذو النقوش الرقيقة والألوان الهادئة المميزة التي تتناسب بشكل كبير مع الشكل الخاص بالتصميم، من خلال السرير والوسائد أما بالنسبة للكمودينو فهو لائق ومميز، بالإضافة إلى اللمحات الخاصة بالديكور وهي المرايات الدائرية ذات الإطار الذهبي الذي يوضح النمط الكلاسيكي مع وحدات الإضاءة الصناعية الجانبية.

5-تصميم كلاسيكي غاية في الفخامة والأناقة

homify غرفة نوم Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

يتضح من ذلك التصميم الفخامة والأناقة واللمسات الكلاسيكية المميزة من خلال الشكل الخارجي لقطع الأثاث المميزة سواء أكان السرير أو المقعد المريح لفرد الجسم والاسترخاء، أما فيما يخص الإضاءة فنجد التميز في استخدام كل وسيلة وكل عنصر سواء أكانت بارزة أو مخفية، ونجد الإضاءة التي تحاوط السرير من الثلاث جهات، أما الألوان فاللون البيج يتصدر التصميم وهو من دلائل النمط الكلاسيكي بالإضافة إلى استخدام بعض الإكسسوار الذي يزين التصميم.
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