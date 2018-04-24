5 أفكار مبتكرة لركن ممارسة الرياضة في المنزل

مما لا يدعو مجالا للشك أن للرياضة أهمية كبيرة بالنسبة لجسم الإنسان؛ حيث أنها لها تأثير كبير وإيجابي على صحة الإنسان، فممارسة الرياضة بشكل يومي يكسب الجسم الطاقة التي يحتاجها بالإضافة إلى أنها تساهم في الابتعاد عن الكسل وتعمل على تقوية الجسم بشكل عام، لذلك من الأفضل بالنسبة لكل شخص أن يمارس الرياضة يوميا، ونظرا لعدم إتاحة الوقت والفرص بالنسبة لكثير من الناس حتى يستطيعوا ممارسة الرياضة يوميا وخصوصا في فصل الشتاء ذو البرودة أو في الصيف مع الحرارة العالية، فمن الأفضل وجود ركن أو غرفة خاصة بممارسة الرياضة، وهذا مقيد على حسب المساحة المتوفرة في المنزل الخاص بك، فهناك مساحات تسمح بذلك بوجود غرفة مستقلة، ومساحات صغيرة لا تسمح فيصبح ركن الرياضة يشارك بعض التصميمات الخاصة بكل من غرف المعيشة أو النوم، ووجود ركن رياضي في المنزل يوفر على كل شخص المشقة التي تصاحب الذهاب إلى مراكز التدريب والرياضة بالإضافة إلى تقليل التكاليف الخاصة بهذا الأمر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة من أكثر التصميمات مناسبة وملائمة للمنازل التي تتضمن الغرف الرياضية.
من الواضح على هذا التصميم استقلاله؛ حيث أنه في غرفة منفصلة لا يعتبر جزء أو ركن من تصميم آخر؛ حيث أنه تصميم مستقل، ويتمتع ذلك التصميم بخصائص الجيم الرائع من حيث المساحة والأماكن التي من الممكن أن تحتوي على الأجهزة كيفما تشاء، ويتميز التصميم بوجود كل من العنصر الخشبي حيث الخلفية الجدارية الخاصة بالتلفاز مع الأرضيات الرخامية ذات الفخامة بالإضافة إلى النوافذ المغطاة بالستائر سهلة الفتح لكي تساعد وتشعرك بالراحة المطلوبة مع وجود مقعد عريض للاستراحة بالإضافة إلى وسائل الإضاءة الصناعية لفترة المساء، كل هذا يجتمع مع استخدام الألوان الفاتحة.
على الرغم من صغر مساحة هذا الركن ومكان تواجده في الممر الخاص بالمنزل سواء أكان فيلا أو منزل تقليدي إلا أنه مميز إلى أقصى حد وذلك من حيث المطلات الطبيعية الخاصة به من خلال الحديقة الخاصة بالمنزل ووجود النباتات الخضراء، كل هذا يجتمع مع إمكانية فصله بواسطة الباب الذي من الممكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى وجود المرآة التي تسهل عملية التمرين مع وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية.
لا شك أن مساحة هذا التصميم ليست بالصغيرة بل على العكس تماما، ولكنه في هذه الحالة مدموج مع تصميم آخر، ومن المميز لهذا التصميم استخدام كل من الأرضيات المفروشة بالجلد للراحة مع الأسقف المعلقة المتميزة، مع استخدام العنصر الخشبي ووجود التلفاز، واستخدام الإضاءة الصناعية المدفونة والظاهرة.
عند النظر إلى هذا التصميم تشعر بالراحة والاسترخاء، وهذا ينبع من بساطة التصميم بالإضافة إلى قلة التفاصيل الخاصة به سواء بقلة قطع الأثاث أو باستخدام الأرضيات الخشبية الفاتحة مع القطعة المفترشة لممارسة التمارين بنفسك مع وجود لمسات الديكور المتجلية في صورة الوسائد المنقوشة ومتعددة الألوان مع اللوحات الجدارية وأصص النباتات ذات الشكل الرائع أما بالنسبة للدهانات فهي بيضاء لتوسيع المساحة الخاصة بالتصميم، هذا بجانب إلى المطلات الطبيعية ووسائل الإضاءة الصناعية.
مما لا شك فيه أنه على الرغم من صغر المساحة إلا أنه تصميم غاية في الأهمية فهو يتسع لوضع أكثر من أداة للتمرينات الرياضية مع الأرضيات الخشبية الرائعة، ومفصولة عن باقي التصميمات بواسطة باب زجاجي سهل الغلق والفتح.
من أكثر ما يميز هذا التصميم أنه يشبه التصميمات الخاصة بالجيم أو صالة الألعاب الرياضية ويظهر ذلك من خلال المساحة وكبر حجم الأجهزة والملصقات الجدارية مع وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية والفواصل الخشبية.
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