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5 أفكار مبتكرة لركن ممارسة الرياضة في المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura صالة الرياضة
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مما لا يدعو مجالا للشك أن للرياضة أهمية كبيرة بالنسبة لجسم الإنسان؛ حيث أنها لها تأثير كبير وإيجابي على صحة الإنسان، فممارسة الرياضة بشكل يومي يكسب الجسم الطاقة التي يحتاجها بالإضافة إلى أنها تساهم في الابتعاد عن الكسل وتعمل على تقوية الجسم بشكل عام، لذلك من الأفضل بالنسبة لكل شخص أن يمارس الرياضة يوميا، ونظرا لعدم إتاحة الوقت والفرص بالنسبة لكثير من الناس حتى يستطيعوا ممارسة الرياضة يوميا وخصوصا في فصل الشتاء ذو البرودة أو في الصيف مع الحرارة العالية، فمن الأفضل وجود ركن أو غرفة خاصة بممارسة الرياضة، وهذا مقيد على حسب المساحة المتوفرة في المنزل الخاص بك، فهناك مساحات تسمح بذلك بوجود غرفة مستقلة، ومساحات صغيرة لا تسمح فيصبح ركن الرياضة يشارك بعض التصميمات الخاصة بكل من غرف المعيشة أو النوم، ووجود ركن رياضي في المنزل يوفر على كل شخص المشقة التي تصاحب الذهاب إلى مراكز التدريب والرياضة بالإضافة إلى تقليل التكاليف الخاصة بهذا الأمر، وسوف نستعرض لكم  في هذا المقال ستة من أكثر التصميمات مناسبة وملائمة للمنازل التي تتضمن الغرف الرياضية.

1-تصميم مستقل لغرفة الألعاب الرياضية

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura صالة الرياضة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

من الواضح على هذا التصميم استقلاله؛ حيث أنه في غرفة منفصلة لا يعتبر جزء أو ركن من تصميم آخر؛ حيث أنه تصميم مستقل، ويتمتع ذلك التصميم بخصائص الجيم الرائع من حيث المساحة والأماكن التي من الممكن أن تحتوي على الأجهزة كيفما تشاء، ويتميز التصميم بوجود كل من العنصر الخشبي حيث الخلفية الجدارية الخاصة بالتلفاز مع الأرضيات الرخامية ذات الفخامة بالإضافة إلى النوافذ المغطاة بالستائر سهلة الفتح لكي تساعد وتشعرك بالراحة المطلوبة مع وجود مقعد عريض للاستراحة بالإضافة إلى وسائل الإضاءة الصناعية لفترة المساء، كل هذا يجتمع مع استخدام الألوان الفاتحة.

2-ركن مميز لممارسة التمارين

A cozy villa that enables you to escape life’s hustle!, 十邑設計 王勝正 Posamo Design 十邑設計 王勝正 Posamo Design صالة الرياضة
十邑設計 王勝正 Posamo Design

十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design

على الرغم من صغر مساحة هذا الركن ومكان تواجده في الممر الخاص بالمنزل سواء أكان فيلا أو منزل تقليدي إلا أنه مميز إلى أقصى حد وذلك من حيث المطلات الطبيعية الخاصة به من خلال الحديقة الخاصة بالمنزل ووجود النباتات الخضراء، كل هذا يجتمع مع إمكانية فصله بواسطة الباب الذي من الممكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى وجود المرآة التي تسهل عملية التمرين مع وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية.

3-دمج التصميم مع غرفة المعيشة

Salle de sport à domicile, Athletica Design Athletica Design صالة الرياضة
Athletica Design

Athletica Design
Athletica Design
Athletica Design

لا شك أن مساحة هذا التصميم ليست بالصغيرة بل على العكس تماما، ولكنه في هذه الحالة مدموج مع تصميم آخر، ومن المميز لهذا التصميم استخدام كل من الأرضيات المفروشة بالجلد للراحة مع الأسقف المعلقة المتميزة، مع استخدام العنصر الخشبي ووجود التلفاز، واستخدام الإضاءة الصناعية المدفونة والظاهرة.

4-تصميم غير تقليدي ومبتكر

Лофт по-восточному, «Студия 3.14» «Студия 3.14» صالة الرياضة
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

عند النظر إلى هذا التصميم تشعر بالراحة والاسترخاء، وهذا ينبع من بساطة التصميم بالإضافة إلى قلة التفاصيل الخاصة به سواء بقلة قطع الأثاث أو باستخدام الأرضيات الخشبية الفاتحة مع القطعة المفترشة لممارسة التمارين بنفسك مع وجود لمسات الديكور المتجلية في صورة الوسائد المنقوشة ومتعددة الألوان مع اللوحات الجدارية وأصص النباتات ذات الشكل الرائع أما بالنسبة للدهانات فهي بيضاء لتوسيع المساحة الخاصة بالتصميم، هذا بجانب إلى المطلات الطبيعية ووسائل الإضاءة الصناعية.

5-مساحة صغيرة ولكن مهمة

Contemporary Tropical , 3-Storey semi-D, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD صالة الرياضة
inDfinity Design (M) SDN BHD

inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD

مما لا شك فيه أنه على الرغم من صغر المساحة إلا أنه تصميم غاية في الأهمية فهو يتسع لوضع أكثر من أداة للتمرينات الرياضية مع الأرضيات الخشبية الرائعة، ومفصولة عن باقي التصميمات بواسطة باب زجاجي سهل الغلق والفتح.

6-تصميم ذو مساحة كبيرة أشبه بالجيم

Academia do condomínio, Aline Dinis Arquitetura de Interiores Aline Dinis Arquitetura de Interiores صالة الرياضة الخشب البلاستيك المركب Blue
Aline Dinis Arquitetura de Interiores

Aline Dinis Arquitetura de Interiores
Aline Dinis Arquitetura de Interiores
Aline Dinis Arquitetura de Interiores

من أكثر ما يميز هذا التصميم أنه يشبه التصميمات الخاصة بالجيم أو صالة الألعاب الرياضية ويظهر ذلك من خلال المساحة وكبر حجم الأجهزة والملصقات الجدارية مع وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية والفواصل الخشبية.

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5 أفكار مبتكرة لركن ممارسة الرياضة في المنزل

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