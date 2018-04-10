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6 غرف معيشة كلاسيكية أنيقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Rooms, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
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جميعنا يعرف أن التصميمات الكلاسيكية تعيش طويلاً وتناسب كل العصور مهما مرت السنوات وتغيرت صيحات الموضة، لذا فاختيار غرفة النوم بتصميم كلاسيكي هو خيار موفق، وخاصة أن غرفة النوم تحتاج إلى تصميم يصمد طويلاً ولا يتغير رونقه بمرور الوقت، لأن فكرة تغييرها يتطلب ميزانية كبيرة وهو ما لا يتوفر عند البعض.

ولأن تصميم غرفة النوم يؤثر على الصحة النفسية والجسمانية، كان من الضروري الإهتمام بهذا المكان الذي يستريح فيه الفرد بعض يوم عمل شاق وطويل، واليوم نستعرض معكم مجموعة تصاميم مدهشة لغرف نوم كلاسيكية لنوم هاديء وأحلام سعيدة.

1. كلاسكية مختلطة بالأبيض الساطع

Classic White Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

Classic White Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

أناقة وسطوع اللون الأبيض يعطيان فخامة لهذه الغرفة، أريكتين من القماش الأبيض ومنضدة رائعة في المنتصف مع ستائر بيج فاتحة، وكل هذا في غرفة مطلية بدهانات بيضاء وأرضية سيراميكية بيضاء أيضًا.. ونجفة نحاسية تتدلى من السقف في أناقة ليكتمل التصميم الكلاسيكي للغرفة.

2. الجلد فخامة تفوق الخيال

Dark Moody Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Green
Gracious Luxury Interiors

Dark Moody Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الأثاث الجلدي من أنواع الأثاث الفخمة والكلاسيكية ولكنها لا تبطل فهي تنتعش بين الماضي والحاضر، وفي هذه الغرفة لدينا أريكة وكرسي باللون البُني الأنيق مع إطلالة على الخارج باستبدال الجدار بلوح زجاجي رائع، وبعض التحف المناسبة للأجواء الكلاسيكية للغرفة.

3. نجفة رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نجفة رائعة تشبه شجرة التوت بفروعها الكثيرة تتألق في سقف غرفة الصالون الصغيرة التي تتكون من أريكة وكرسيين على طراز كلاسيكي عتيق، مع ألوان رائعة مختلفة تعطي بهجة مختلفة للغرفة، هذا إلى جانب الشبابيك المصممة بطريقة بشكل عتيق من مجموعة مربعات صغيرة وتمتد إلى الأرض.

4. توازن ذكي

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

تمتاز التصاميم الكلاسيكية بالدفء بفضل خامة الخشب الطاغية على الأثاث، بجانب وجود مدفأة الحطب في معظم الغرف. وفي الصورة نجد المصمم قد استعان بألوان ذات تأثير بارد من أجل موازنة الأجواء، فاستخدم ظلال الموف للستائر والسجان والحوائط مما جعل الغرفة قطعة من عالم مثالي نادر الوجود.

5. ألوان الباستيل

Дворянская классика, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова غرفة المعيشة
Дизайнер Светлана Юркова

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

لا تقتصر ألوان الباستيل على التصاميم المودرن فقط، بل اخترقت عالم الأسلوب الكلاسيكي لتترك لمستها الخاصة عليه. وفي الصورة غرفة معيشة حالمة وناعمة تتميز بأثاث كلاسيكي رائع ومليء بالخطوط الانسيابية المفضلة لدى عشاق هذا الذوق.

6. شرط أساسي

Statement Chandelier Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Statement Chandelier

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

تناسب التصاميم الكلاسيكية المساحات الكبيرة كشرط أساسي، وذلك لاحتوائها على تفاصيل كثيرة تزيد مشكلة المساحات الضيقة. وهنا نجد غرفة واسعة بارتفاع كبير للسقف مع ثريا كلاسيكية ضخمة تناسبة.

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