6 غرف معيشة كلاسيكية أنيقة

جميعنا يعرف أن التصميمات الكلاسيكية تعيش طويلاً وتناسب كل العصور مهما مرت السنوات وتغيرت صيحات الموضة، لذا فاختيار غرفة النوم بتصميم كلاسيكي هو خيار موفق، وخاصة أن غرفة النوم تحتاج إلى تصميم يصمد طويلاً ولا يتغير رونقه بمرور الوقت، لأن فكرة تغييرها يتطلب ميزانية كبيرة وهو ما لا يتوفر عند البعض.
ولأن تصميم غرفة النوم يؤثر على الصحة النفسية والجسمانية، كان من الضروري الإهتمام بهذا المكان الذي يستريح فيه الفرد بعض يوم عمل شاق وطويل، واليوم نستعرض معكم مجموعة تصاميم مدهشة لغرف نوم كلاسيكية لنوم هاديء وأحلام سعيدة.
أناقة وسطوع اللون الأبيض يعطيان فخامة لهذه الغرفة، أريكتين من القماش الأبيض ومنضدة رائعة في المنتصف مع ستائر بيج فاتحة، وكل هذا في غرفة مطلية بدهانات بيضاء وأرضية سيراميكية بيضاء أيضًا.. ونجفة نحاسية تتدلى من السقف في أناقة ليكتمل التصميم الكلاسيكي للغرفة.
الأثاث الجلدي من أنواع الأثاث الفخمة والكلاسيكية ولكنها لا تبطل فهي تنتعش بين الماضي والحاضر، وفي هذه الغرفة لدينا أريكة وكرسي باللون البُني الأنيق مع إطلالة على الخارج باستبدال الجدار بلوح زجاجي رائع، وبعض التحف المناسبة للأجواء الكلاسيكية للغرفة.
نجفة رائعة تشبه شجرة التوت بفروعها الكثيرة تتألق في سقف غرفة الصالون الصغيرة التي تتكون من أريكة وكرسيين على طراز كلاسيكي عتيق، مع ألوان رائعة مختلفة تعطي بهجة مختلفة للغرفة، هذا إلى جانب الشبابيك المصممة بطريقة بشكل عتيق من مجموعة مربعات صغيرة وتمتد إلى الأرض.
تمتاز التصاميم الكلاسيكية بالدفء بفضل خامة الخشب الطاغية على الأثاث، بجانب وجود مدفأة الحطب في معظم الغرف. وفي الصورة نجد المصمم قد استعان بألوان ذات تأثير بارد من أجل موازنة الأجواء، فاستخدم ظلال الموف للستائر والسجان والحوائط مما جعل الغرفة قطعة من عالم مثالي نادر الوجود.
لا تقتصر ألوان الباستيل على التصاميم المودرن فقط، بل اخترقت عالم الأسلوب الكلاسيكي لتترك لمستها الخاصة عليه. وفي الصورة غرفة معيشة حالمة وناعمة تتميز بأثاث كلاسيكي رائع ومليء بالخطوط الانسيابية المفضلة لدى عشاق هذا الذوق.
تناسب التصاميم الكلاسيكية المساحات الكبيرة كشرط أساسي، وذلك لاحتوائها على تفاصيل كثيرة تزيد مشكلة المساحات الضيقة. وهنا نجد غرفة واسعة بارتفاع كبير للسقف مع ثريا كلاسيكية ضخمة تناسبة.