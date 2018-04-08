منزل عصري أنيق مع لمسات عتيقة فاخرة

منزل يجمع بين اللمسات العصرية والإطلالة العتيقة في إطار مبهج ، جاهز للعيش فيه بأريحية وسط بيئات منعشة وهادئة. تم تنظيم المساحات بطريقة عملية لتلبية الاحتياجات المختلفة للحياة اليومية والتأقلم مع المساحات الصغيرة نسبيًا.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة بين أرجاء هذا المنزل الأنيق، لتستمدوا إلهامكم من لمسات وأعمال الخبراء. شاركونا جولتنا ولا تنسوا تدوين ملاحظاتكم لتنفيذها في منازلكم الخاصة!
سيطر الأبيض على الجدار والسقف للحصول على إشراقة تسمح بالاتساع البصري، فيما عادا جدار وحيد تم طلائه مع جدار نغمة الأزرق المائي الحيوية. وضعت أريكة وحيدة عصرية على شكل حرف L، للحصول على مزيد من أماكن الجلوس مع لون كريمي فاتح يناسب إشراقة الغرفة.
أضيف كرسي مميز بتصميم يجمع بين المعدن والجلد، ووحدات تخزين ومصباح أرضي إلى جانب الأريكة، بالإضافة إلى مساحة خاصة للتلفاز مع أرفف معلقة ومنضدة منخفضة؛ لتصبح غرفة المعيشة مساحة متكاملة مثالية.
تكتمل أناقة المساحة المفتوحة مع غرفة السفرة التي تتخذ الجانب الأخر من الغرفة مع طاولة بيضاء وكراسي ملونة بتصميم عصري وسط مساحة بيضاء بالكامل؛ للجمع بين الإشراقة والحيوية معًا. موقع السفرة بالقرب من النافذة يجعل تناول الطعام أكثر متعة كما أنها تتمتع بالخصوصية بفضل الجدار غير المكتمل إلى جانبها والذي يفصلها عن المدخل وممر غرفة النوم.
يتمتع المطبخ بإطلالة عتيقة بعض الشيء مع نغمة الأخضر الفيروزي، والبلاطات المزخرفة. اللون الأبيض يفؤض سيطرته ليمنح هذه المساحة الصغيرة اتساعًا مُشرقًا خاصة مع التصميم المثالي للخزائن على شكل حرف L، مع استغلال الارتفاع في الجدار الجانبي للحصول على مزيد من المساحات التخزينية.
تسللت النغمات البحرية للون الأزرق إلى غرفة النوم لتمنحها إطلالة هادئة، مع جدار مزخرف بأسلوب ناعم يعوض عن غياب اللوح الأمامي البارز للسرير البسيط. تناسق تصميمي ولوني أنيق بين الكمود الجانبي وخزانة الملابس، بينما يأتي الكرسي الوحيد بتصميم مميز يجعله عنصر التفرد في الغرفة.
يتميز الحمام بالخزائن الوظيفية التي تحافظ عليه نظيفًا ومرتبًا، بينما تأتي قطع الموزاييك لتُضفي إطلالة مائية ساحرة تناسب التصميم العام للمنزل. الشكل الإنسيابي للحضو الصغير والمرحاض، يمنحان هذا الحمام إطلالة عصرية فريدة خاصة مع سيطرة الأبيض المُشرق الذي يدعمه الضوء الموظف باحترافية.
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