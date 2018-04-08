منزل عصري أنيق مع لمسات عتيقة فاخرة

منزل يجمع بين اللمسات العصرية والإطلالة العتيقة في إطار مبهج ، جاهز للعيش فيه بأريحية وسط بيئات منعشة وهادئة. تم تنظيم المساحات بطريقة عملية لتلبية الاحتياجات المختلفة للحياة اليومية والتأقلم مع المساحات الصغيرة نسبيًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة بين أرجاء هذا المنزل الأنيق، لتستمدوا إلهامكم من لمسات وأعمال الخبراء. شاركونا جولتنا ولا تنسوا تدوين ملاحظاتكم لتنفيذها في منازلكم الخاصة!