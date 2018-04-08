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6 أفكار لتوظيف الجبس في الحمام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi حمام رخام Beige
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تعتبر هياكل الجصي الجبس، واحدة من الحلول الرائعة دائمًا لتقسيم وتزيين المساحات المختلفة للمنزل، سواء من خلال تخصيصها لتصميم سقوف زائفة أو كوات عملية في الجدار.

في الحمام، على وجه الخصوص، يمكننا استخدام الجبس كبديل للمواد التقليدية حيص تصميم فاصل مميز للمناطق الوظيفية المختلفة في الغرفة وعنصر زخرفي أنيق لأرجائها.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار رائعة ومميزة لتوظيف الجبس في تصميم الحمام الخاص بمنازلكم، اكتشفوها معنا ولا تنسوا تدوين ملاحظاتكم للإلهام من أعمال الخبراء المحترفين!

1. الرفوف في الحائط

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi حمام رخام Beige
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

استخدام ألواح الجبس الجصى، يُصبح بإمكانك إنشاء وتصميم أرفف عملية في الجدار مع تأثير خاص، تمامًا كما نرى في هذا الحمام الحديث الذي قام بتنفيذه خبراء STUDIO CASIRAGHI. نوع مبتكر من الحلول التي يمكن أن تكون مفيدة للتسوية وفي نفس الوقت استغلال أي عدم انتظام في الجدران والتغطية على عيوبه، أو لصنع أرفف في المساحات الطويلة والضيقة ، حيث يكون الأثاث حلًا مرهقاً.

2. عنصر زخرفي

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

يسمح لنا اللوح الجصي بتزيين الحمام ورسم وتقسيم جداره كما نرغب، مع عناصر زخرفية ذات تأثير كبير. كما يمكننا أن نرى في هذا المثال الذي اقترحه المصمم CLAUDIO CRISCIONE، حيث وضع فاصل مع فتحات لتقسيم المناطق المختلفة وإضفاء ديناميكية على البيئة، إلى جانب ترتيب وعرض القطع الديكورية والنباتات الخضراء بطريقة مميزة وجذابة.

3. جدار التقسيم

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب متين White
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

في حالات معينة، تقتضي الاحتياجات الشخصية إنشاء جدار تقسيم بين حوض الغسيل ومنطقة المرحاض في الحمام، كما نرى في هذه الصورة التي اقترحها Arch. ANNALISA CARLI. حيث استخدم اللوح الجصي الذي يمكننا بناءه بسهولة بدون أعمال بناء كبيرة،  للفصل بين المساحتين بأسلوب بسيط غير مبالغ فيه.

يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بنفسك إذا كنت على دراية بكيفية استخدام ألواح الجص، أو بدلا من ذلك، يمكنك الحصول على النصيحة والاستعانة بشركات البناء المتخصصة لاختيار الحل الأكثر اقتصادا.

4. السقف الزائف

LL House, Matteo Uccellini +mu architecture Matteo Uccellini +mu architecture حمام
Matteo Uccellini +mu architecture

Matteo Uccellini +mu architecture
Matteo Uccellini +mu architecture
Matteo Uccellini +mu architecture

في إضاءة الحمام الديناميكية، يُصبح استخدام ألواح الجبس ضروري لخلق جو ترحيبي ومريح، لهذا السبب قد يكون من المفيد توفير إضاءة LED مع الأضواء الكاشفة المضمنة في السقف الجصي، كما هو موضح في الصور المقترحة من MATTEO UCCELLINI + MU ARCHITECTURE.

5. رفوف التخزين

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto حمام
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

إذا كنا نبحث عن أفكار عملية ووظيفية لتأثيث الحمام، يمكننا التفكير في  إنشاء رفوف باستخدام اللوح الجصي من أجل استغلال المساحة المهملة الفاصلة بين الجدار والأخر ، كما نرى في هذا المثال الذي تم تنفيذه من قبل خبراء MELANIA DE MASI ARCHITECT وتصويره من قبل DOMENICO PAROLISI.

6. خزانة مغسلة

RESIDENZA PRIVATA - ATTICO, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer حمام White
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

وأخيرًا ، يمكننا استخدام اللوح الجبسي لإنشاء خزانة الحوض كبديل للخشب. يمكننا على سبيل المثال إنشاء بنية ركنية تعمل كحائط وفي نفس الوقت كسطح دعم كما في هذا المثال المقدم من خبير التصميم الداخلي CARLO CHIAPPANI.

لمزيد من الأفكار الملهمة والمبتكرة لتصميم الحمام، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 نصائح عليك اتباعها في تصميم حمامك!

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