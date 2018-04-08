6 أفكار لتوظيف الجبس في الحمام

تعتبر هياكل الجصي الجبس ، واحدة من الحلول الرائعة دائمًا لتقسيم وتزيين المساحات المختلفة للمنزل، سواء من خلال تخصيصها لتصميم سقوف زائفة أو كوات عملية في الجدار.

في الحمام، على وجه الخصوص، يمكننا استخدام الجبس كبديل للمواد التقليدية حيص تصميم فاصل مميز للمناطق الوظيفية المختلفة في الغرفة وعنصر زخرفي أنيق لأرجائها.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار رائعة ومميزة لتوظيف الجبس في تصميم الحمام الخاص بمنازلكم، اكتشفوها معنا ولا تنسوا تدوين ملاحظاتكم للإلهام من أعمال الخبراء المحترفين!