6 أفكار لتوظيف الجبس في الحمام

تعتبر هياكل الجصي
الجبس، واحدة من الحلول الرائعة دائمًا لتقسيم وتزيين المساحات المختلفة للمنزل، سواء من خلال تخصيصها لتصميم سقوف زائفة أو كوات عملية في الجدار.
في الحمام، على وجه الخصوص، يمكننا استخدام الجبس كبديل للمواد التقليدية حيص تصميم فاصل مميز للمناطق الوظيفية المختلفة في الغرفة وعنصر زخرفي أنيق لأرجائها.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار رائعة ومميزة لتوظيف الجبس في تصميم الحمام الخاص بمنازلكم، اكتشفوها معنا ولا تنسوا تدوين ملاحظاتكم للإلهام من أعمال الخبراء المحترفين!
استخدام ألواح الجبس
الجصى، يُصبح بإمكانك إنشاء وتصميم أرفف عملية في الجدار مع تأثير خاص، تمامًا كما نرى في هذا الحمام الحديث الذي قام بتنفيذه خبراء STUDIO CASIRAGHI. نوع مبتكر من الحلول التي يمكن أن تكون مفيدة للتسوية وفي نفس الوقت استغلال أي عدم انتظام في الجدران والتغطية على عيوبه، أو لصنع أرفف في المساحات الطويلة والضيقة ، حيث يكون الأثاث حلًا مرهقاً.
يسمح لنا اللوح الجصي بتزيين الحمام ورسم وتقسيم جداره كما نرغب، مع عناصر زخرفية ذات تأثير كبير. كما يمكننا أن نرى في هذا المثال الذي اقترحه المصمم CLAUDIO CRISCIONE، حيث وضع فاصل مع فتحات لتقسيم المناطق المختلفة وإضفاء ديناميكية على البيئة، إلى جانب ترتيب وعرض القطع الديكورية والنباتات الخضراء بطريقة مميزة وجذابة.
في حالات معينة، تقتضي الاحتياجات الشخصية إنشاء جدار تقسيم بين حوض الغسيل ومنطقة المرحاض في الحمام، كما نرى في هذه الصورة التي اقترحها Arch. ANNALISA CARLI. حيث استخدم اللوح الجصي الذي يمكننا بناءه بسهولة بدون أعمال بناء كبيرة، للفصل بين المساحتين بأسلوب بسيط غير مبالغ فيه.
يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بنفسك إذا كنت على دراية بكيفية استخدام ألواح الجص، أو بدلا من ذلك، يمكنك الحصول على النصيحة والاستعانة بشركات البناء المتخصصة لاختيار الحل الأكثر اقتصادا.
في إضاءة الحمام الديناميكية، يُصبح استخدام ألواح الجبس ضروري لخلق جو ترحيبي ومريح، لهذا السبب قد يكون من المفيد توفير إضاءة LED مع الأضواء الكاشفة المضمنة في السقف الجصي، كما هو موضح في الصور المقترحة من MATTEO UCCELLINI + MU ARCHITECTURE.
إذا كنا نبحث عن أفكار عملية ووظيفية لتأثيث الحمام، يمكننا التفكير في إنشاء رفوف باستخدام اللوح الجصي من أجل استغلال المساحة المهملة الفاصلة بين الجدار والأخر ، كما نرى في هذا المثال الذي تم تنفيذه من قبل خبراء MELANIA DE MASI ARCHITECT وتصويره من قبل DOMENICO PAROLISI.
وأخيرًا ، يمكننا استخدام اللوح الجبسي لإنشاء خزانة الحوض كبديل للخشب. يمكننا على سبيل المثال إنشاء بنية ركنية تعمل كحائط وفي نفس الوقت كسطح دعم كما في هذا المثال المقدم من خبير التصميم الداخلي CARLO CHIAPPANI.
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