5 تصميمات رائعة لمطابخ حديثة من ميلانو

في كتاب الأفكار هذا سنرى 5 نماذج للمطابخ الحديثة المصممة في ميلانو. تعد عاصمة لومباردي، أكبر المدن الكبيرة في شمال إيطاليا ، مفترق طرق مثير للاهتمام من حيث الأسلوب والعمارة ، وهي مهد حقيقي للتصميم الإيطالي والأوروبي والحداثة.

ميلان.. في الواقع، هي واحدة من المراكز الرئيسية للهندسة المعمارية والتصميم، وخاصة تلك المخصصة للمنزل. غالباً ما تكون هناك شركات كبرى مخصصة لمصممي المنازل ، ومصممي الديكور الداخلي ، وأحدث الديكورات الداخلية. وبالتالي ، فإن هذه المدينة تمثل مقطعًا مبتكرًا من الاتجاهات وأساسًا للتجارب المثمرة جدًا للمهندسين المعماريين ، ولكنها أيضًا مساحة حضرية نجد فيها أمثلة تجمع بين البساطة والأبحاث.

وكما سنرى في هذه النظرة العامة لـ المطابخ الحديثة المصممة في ميلانو ، فإن التقاليد والأساليب والنهج المختلفة غالبا ما تأتي معًا لإيجاد حلول مثيرة للاهتمام من وجهة نظر عملية ووظيفية دون إغفال وجهة النظر الجمالية. شاهدوهم معنا في مقال اليوم من هوميفاي واستمدوا إلهامكم لتصميم مطابخكم الخاصة!