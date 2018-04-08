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5 تصميمات رائعة لمطابخ حديثة من ميلانو

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
AM Family Flat, Filippo Colombetti, Architetto Filippo Colombetti, Architetto مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
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في كتاب الأفكار هذا سنرى 5 نماذج للمطابخ الحديثة المصممة في ميلانو. تعد عاصمة لومباردي، أكبر المدن الكبيرة في شمال إيطاليا ، مفترق طرق مثير للاهتمام من حيث الأسلوب والعمارة ، وهي مهد حقيقي للتصميم الإيطالي والأوروبي والحداثة.

ميلان.. في الواقع، هي واحدة من المراكز الرئيسية للهندسة المعمارية والتصميم، وخاصة تلك المخصصة للمنزل. غالباً ما تكون هناك شركات كبرى مخصصة لمصممي المنازل ، ومصممي الديكور الداخلي ، وأحدث الديكورات الداخلية. وبالتالي ، فإن هذه المدينة تمثل مقطعًا مبتكرًا من الاتجاهات وأساسًا للتجارب المثمرة جدًا للمهندسين المعماريين ، ولكنها أيضًا مساحة حضرية نجد فيها أمثلة تجمع بين البساطة والأبحاث.

وكما سنرى في هذه النظرة العامة لـ المطابخ الحديثة المصممة في ميلانو ، فإن التقاليد والأساليب والنهج المختلفة غالبا ما تأتي معًا لإيجاد حلول مثيرة للاهتمام من وجهة نظر عملية ووظيفية دون إغفال وجهة النظر الجمالية. شاهدوهم معنا في مقال اليوم من هوميفاي واستمدوا إلهامكم لتصميم مطابخكم الخاصة!

1. الاستفادة القصوى من المساحة

Milano - Cimarosa, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI منازل
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

في هذا المثال، نجد أن المطبخ الحديث يأتي بتصميم وتوزيع دقيق ومتوازن. ويتيح هذا التناوب بين أسطح الخشب الطبيعي والأبيض من الهيكل الرئيسي، والأسود في الأرضيات، الحصول على إطلالة عصرية رائعة. الإضاءة الداخلية مع مصابيح السقف LED تُصقل الطابع الحديثة للتصميم. هذا المطبخ يتيح إمكانية تحقيق الاستفادة إلى أقصى حد من المساحة المتوفرة مع تصميمه على شكل حرف U مع خزائن علوية وسفلية.

2. مطبخ حديث مع درج لولبي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الحديث المصمم في ميلانو الذي نراه هو مثال يؤكد على إمكانية الحصول على مساحات وحلول مثيرة للاهتمام للغاية؛ للجمع بين الاحتياجات العملية والوظيفية، والتي لا يمكن فصل الطهي منها، مع الاحتفاظ بالجانب الجمالي.

ولكن أيضًا لإيجاد حلول تحافظ على ارتباط المساحات مع فصل جزئي، نجد هذا النموذج  مع الدرج الحلزوني في الوسط المؤدي مباشرة إلى الشرفة ذات الإطلالة. بينما يبقى تصميم المطبخ عصري بسيط ووظيفي مع مزيج الأبيض والرمادي الأنيق.

3. لمسة عصرية في المطبخ العتيق

AM Family Flat, Filippo Colombetti, Architetto Filippo Colombetti, Architetto مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
Filippo Colombetti, Architetto

AM Family Flat

Filippo Colombetti, Architetto
Filippo Colombetti, Architetto
Filippo Colombetti, Architetto

في هذه الصورة ، يمكننا أن نقدر التدخل القيم للمهندسين المعماريين القادرين على إنتاج مطبخ حديث ضمن بنية زمنية عتيقة. تتناغم رائع للمقاعد الحديثة والطاولة المرتفعة مع أرضية سيراميكية غنية بالقوام والحركة ، وتدخلات الألوان الرقيقة لوحدات الجدران، وسط سيطرة الأبيض والطابع الكلاسيكي للأساسات وأسطح العمل.

4. الصلب في المطبخ الحديث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الحديث الذي نراه يستغل وجود الهياكل الفولاذية لدمج مناطق مختلفة من الفضاء. لذلك نجد فوق جزيرة المطبخ مع الموقد، غطاء المدخنة الصلب الذي يتحول أيضا إلى حديقة صغيرة معلقة، مع مساحة مليئة بالأعشاب والروائح. جدار السبورة الأسود ، في السياق الذي يسيطر عليه الأبيض والخشب الطبيعي للأرضية، يصنع تناقض لوني جذاب ويُضفي طابع مرح وخفيف. 

5. الجزيرة الخشبية

APARTMENT IN CITYLIFE MILANO, PAOLO FRELLO & PARTNERS PAOLO FRELLO & PARTNERS مطبخ
PAOLO FRELLO &amp; PARTNERS

PAOLO FRELLO & PARTNERS
PAOLO FRELLO &amp; PARTNERS
PAOLO FRELLO & PARTNERS

مطبخ حديث لا يمكن أن يكتمل بدون الجزيرة مع الأدراج. تأتي جزيرة هذا المطبخ بتصميم رائع من الخشب الطبيعي الذي يتناغم في سياق يهيمن عليه الأبيض والصلب، لتقديم لمسة منعشة وطبيعية في سياق هذا المطبخ الموجه نحو التطبيق العملي والوظيفي.

لمزيد من التصميمات المُلهمة للمطابخ، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 مطابخ بلمسات من اللون الأسود

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