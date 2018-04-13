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تأثير الأبيض في 5 حمامات صغيرة أنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
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الأبيض ، كما تعلمون ، لديه القدرة على جعل أي بيئة أنيقة وقبل كل شيء ، لتوسيع رؤية الفضاء صغيرة بشكل مرئي. الحمام هو أن تقسيم المنزل الذي نميل إلى طرح الفضاء لاستخدامه ، ربما ، للبيئات الأخرى التي تحتاج إلى حجم أكبر مثل غرف النوم.

ومع ذلك ، فإن مقالة اليوم سوف تجمع بين القوتين العظميين للحمامات البيضاء والصغيرة لتظهر لك أن هذا الخيار يحتفظ بمفاجآت لا حصر لها من الناحية الجمالية.

هذه ليست صورًا للبيئات البيضاء الكاملة ولكن بيئات متناسقة ومصممة ببراعة من قبل الخبراء المحترفين حيث يمتزج اللون الأبيض بألوان زاهية ، أو خطوط داكنة أو متعرجة أو بلاطات معينة ، وذلك لتسليط الضوء على ألف تركيبة لها ، تحقق الفوز دائمًا.

1. الفسيفساء

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في هذه الصورة نجد القليل من الأبيض ولكن بما يكفي لتعزيز غطاء الفسيفساء من الرف والجدار وراء المرآة وجدار حوض الاستحمام. كما ترون ، الأبيض جيد مع جميع الأنماط والألوان ، حتى لو كانت متغيرة مثل تلك القطع الصغيرة بنغمات البيج من الفسيفساء اللامع.

2. مع ألوان قوية

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

يمكن استخدام الأبيض أيضًا لتعزيز عنصر تأثيث واحد أو أكثر من المساحة: في هذه الحالة ، إنها خزانة الحوض التي ، بفضل التطوير الأفقي ، تتحول إلى رف ملائم حيث يمكنك تخزين العطور والكريمات أو الصغيرة الزينة. هذه القطعة من الأثاث ، الخالية من القدمين لأنها مثبتة على الجدار ، هي قطعة خضراء زاهية ، والتي تؤكد على شكلها الهندسي وتنتقص في العديد من الزوايا. حديثة جدا و خاصة!

3. خطوط لينة وأناقة الأثاث الباروكي

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نقدم مثالاً رائعًا لـ الحمام الصغير حيث ارتبط اللون الأبيض بالأثاث الباروكي الأنيق، الذي تم توازن شحنته الجمالية من خلال استخدام هذا الظل ، على حد سواء لخزانة الحوض، والتي تذكرنا بالأدراج الأميرية ، وللجانب الكبير مرآة مع إطار الأزهار. في الأساس ، الجدران فقط لها لون مختلف عن اللون الأبيض ، في منتصف الطريق بين البيج والرمل ، لأن كل من المرافق الصحية والمغسلة لها لون أبيض.

4. على النقيض من التفوق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بين الأسود والأبيض قادرة على تحقيق الأناقة في أي مساحة! يحتوي هذا الحمام على مربعات مربعة الشكل يتم تجميعها بالطريقة الصحيحة على الجدار ، وتشكل قطعة أرض تتميز بنقاط مربعة صغيرة وأخرى متناسقة للغاية. علاوة على ذلك ، فإن تصميم العناصر الموجودة يكون في حده الأدنى ويتميز بخطوط منحنية ناعمة. بسيطة وخاصة!

5. سجادة من الألوان

Villa 130mq stile Industrial - Shabby, T_C_Interior_Design___ T_C_Interior_Design___ حمام
T_C_Interior_Design___

T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___

حاليا ، بلاط الاسمنت من المألوف جدا ، سواء على الأرض أو على الجدران لإعطاء هالة لعوب وفاتح لبيئات مثل المطبخ والحمام ، حيث وجدوا موقع مثالي.

هنا ، توجد أرضية ملونة تماماً في كتل الإسمنت التي تشكل أرضية رائعة لحمام جدرانه وستائره بيضاء، فضلاً عن حوض الاستحمام الجميل، الذي يذكر بزخارف الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، على يمين الصورة نجد م منفذ مبطن داخليًا مع الأسمنت ، مستمدة بدورها من الجدار الأبيض. طريقة بسيطة وجميلة لتجميل الحمام الخاص بك!

لمزيد من النصائح والأفكار لتصميم الحمام تفضل بقراءة المقال التالي، 6 أفكار لتوظيف الجبس في الحمام

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