تأثير الأبيض في 5 حمامات صغيرة أنيقة

الأبيض ، كما تعلمون ، لديه القدرة على جعل أي بيئة أنيقة وقبل كل شيء ، لتوسيع رؤية الفضاء صغيرة بشكل مرئي. الحمام هو أن تقسيم المنزل الذي نميل إلى طرح الفضاء لاستخدامه ، ربما ، للبيئات الأخرى التي تحتاج إلى حجم أكبر مثل غرف النوم.
ومع ذلك ، فإن مقالة اليوم سوف تجمع بين القوتين العظميين للحمامات البيضاء والصغيرة لتظهر لك أن هذا الخيار يحتفظ بمفاجآت لا حصر لها من الناحية الجمالية.
هذه ليست صورًا للبيئات البيضاء الكاملة ولكن بيئات متناسقة ومصممة ببراعة من قبل الخبراء المحترفين حيث يمتزج اللون الأبيض بألوان زاهية ، أو خطوط داكنة أو متعرجة أو بلاطات معينة ، وذلك لتسليط الضوء على ألف تركيبة لها ، تحقق الفوز دائمًا.
في هذه الصورة نجد القليل من الأبيض ولكن بما يكفي لتعزيز غطاء الفسيفساء من الرف والجدار وراء المرآة وجدار حوض الاستحمام. كما ترون ، الأبيض جيد مع جميع الأنماط والألوان ، حتى لو كانت متغيرة مثل تلك القطع الصغيرة بنغمات البيج من الفسيفساء اللامع.
يمكن استخدام الأبيض أيضًا لتعزيز عنصر تأثيث واحد أو أكثر من المساحة: في هذه الحالة ، إنها خزانة الحوض التي ، بفضل التطوير الأفقي ، تتحول إلى رف ملائم حيث يمكنك تخزين العطور والكريمات أو الصغيرة الزينة. هذه القطعة من الأثاث ، الخالية من القدمين لأنها مثبتة على الجدار ، هي قطعة خضراء زاهية ، والتي تؤكد على شكلها الهندسي وتنتقص في العديد من الزوايا. حديثة جدا و خاصة!
نقدم مثالاً رائعًا لـ الحمام الصغير حيث ارتبط اللون الأبيض بالأثاث الباروكي الأنيق، الذي تم توازن شحنته الجمالية من خلال استخدام هذا الظل ، على حد سواء لخزانة الحوض، والتي تذكرنا بالأدراج الأميرية ، وللجانب الكبير مرآة مع إطار الأزهار. في الأساس ، الجدران فقط لها لون مختلف عن اللون الأبيض ، في منتصف الطريق بين البيج والرمل ، لأن كل من المرافق الصحية والمغسلة لها لون أبيض.
بين الأسود والأبيض قادرة على تحقيق الأناقة في أي مساحة! يحتوي هذا الحمام على مربعات مربعة الشكل يتم تجميعها بالطريقة الصحيحة على الجدار ، وتشكل قطعة أرض تتميز بنقاط مربعة صغيرة وأخرى متناسقة للغاية. علاوة على ذلك ، فإن تصميم العناصر الموجودة يكون في حده الأدنى ويتميز بخطوط منحنية ناعمة. بسيطة وخاصة!
حاليا ، بلاط الاسمنت من المألوف جدا ، سواء على الأرض أو على الجدران لإعطاء هالة لعوب وفاتح لبيئات مثل المطبخ والحمام ، حيث وجدوا موقع مثالي.
هنا ، توجد أرضية ملونة تماماً في كتل الإسمنت التي تشكل أرضية رائعة لحمام جدرانه وستائره بيضاء، فضلاً عن حوض الاستحمام الجميل، الذي يذكر بزخارف الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، على يمين الصورة نجد م منفذ مبطن داخليًا مع الأسمنت ، مستمدة بدورها من الجدار الأبيض. طريقة بسيطة وجميلة لتجميل الحمام الخاص بك!
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