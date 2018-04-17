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5 تصميمات حديثة لحمامات غاية في الروعة

آية منير آية منير
W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space حمام
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حمام منزلك هو ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، وإذا توافرت فيه سُبل الراحة إنعكس ذلك على الحالة النفسية العامة في المنزل ككل، وإذا كان نظيفا ومرتبا جعل من منزلك دائما هكذا، ولكن دائما ما نهمل تصميمه ونتركه لضربة الحظ دون الاهتمام بتفاصيله كباقي غرف البيت، اليوم سنقدم لك 5 تصميمات حديثة لحمامات غاية في الروعة بأنماط مختلفة ولمسات مميزة، ستلهمك كثيرا عند تصميم حمام منزلك .

1. عنصر الابهار مع إضاءة مميزة

W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

اختيار إضاءة حمامك من أهم الخطوات في التصميم، مما يجعله أجمل وأكثر إشراقا خاصة لو اعتمد المصمم على انعكاسها في المرايا والتي ستساعد كثيرا في توزيعها بشكل أكثر قوة ..

2. إشراقة وجمال

haus GTO, BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR حمام
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

اللون الأبيض في الحمام يعد العنوان الرئيسي للجمال والأناقة والمظهر المشرق والنظيف ..

3. مزيج رائع من ألوان متناغمة

Barwy kwiatów w roli głównej - Dom Błonie., TISSU Architecture TISSU Architecture حمام
TISSU Architecture

TISSU Architecture
TISSU Architecture
TISSU Architecture

مزيج رائع بين الأبيض والخشب واللون الفيروزي، استخدم المصمم هنا أفكار مبتكرة كلون مختلف للسقف بعيدا عن الأبيض وأرضية خشبية من نفس لون الخزانة ..

4. استخدامات خاصة

士林-士東路 簡約休閒風，讓40幾年老公寓清爽回春！, 青瓷設計工程有限公司 青瓷設計工程有限公司 حمام
青瓷設計工程有限公司

青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司

استخدام السيراميك المميز ذو التأثيرات الخاصة يجعل من حمامك مختلف عن غيره ويجعله دائما متألقا ومتجدد ولن تحتاج لأكثر من ذلك ..

5. ترتيب مبتكر وجديد وغير نمطي

PATCHWORKOWA ŁAZIENKA, MOTHI.form MOTHI.form حمام الخرسانة White
MOTHI.form

MOTHI.form
MOTHI.form
MOTHI.form

قم بتغيير الترتيب المعتاد لأثاث الحمام ووضعياته التقليدية، واختر خامات مختلفة ومميزة، لتنجح في تصميم حمام مميز ومختلف ..

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