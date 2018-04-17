حمام منزلك هو ركنك الخاص للاسترخاء والاستجمام، وإذا توافرت فيه سُبل الراحة إنعكس ذلك على الحالة النفسية العامة في المنزل ككل، وإذا كان نظيفا ومرتبا جعل من منزلك دائما هكذا، ولكن دائما ما نهمل تصميمه ونتركه لضربة الحظ دون الاهتمام بتفاصيله كباقي غرف البيت، اليوم سنقدم لك 5 تصميمات حديثة لحمامات غاية في الروعة بأنماط مختلفة ولمسات مميزة، ستلهمك كثيرا عند تصميم حمام منزلك .
اختيار إضاءة حمامك من أهم الخطوات في التصميم، مما يجعله أجمل وأكثر إشراقا خاصة لو اعتمد المصمم على انعكاسها في المرايا والتي ستساعد كثيرا في توزيعها بشكل أكثر قوة ..
اللون الأبيض في الحمام يعد العنوان الرئيسي للجمال والأناقة والمظهر المشرق والنظيف ..
مزيج رائع بين الأبيض والخشب واللون الفيروزي، استخدم المصمم هنا أفكار مبتكرة كلون مختلف للسقف بعيدا عن الأبيض وأرضية خشبية من نفس لون الخزانة ..
استخدام السيراميك المميز ذو التأثيرات الخاصة يجعل من حمامك مختلف عن غيره ويجعله دائما متألقا ومتجدد ولن تحتاج لأكثر من ذلك ..
قم بتغيير الترتيب المعتاد لأثاث الحمام ووضعياته التقليدية، واختر خامات مختلفة ومميزة، لتنجح في تصميم حمام مميز ومختلف ..