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كيف تصمم غرفة تليق بأميرتك الصغيرة

آية منير آية منير
wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio غرفة الاطفال
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تحلم ابنتك دائما بالرومانسية في كل تفاصيل حياتها ، وترسم في خيالها غرفة نوم خاصة بها تعبر عنها برقة ألوانها وديكورها البسيط ملئ  بالبراءة والنعومة لهذه السن الصغيرة، واختيار قطع أثاث ذات ذوق وتصميم جميل ومبتكر يوفر لها الراحة والجمال في مملكتها الصغيرة، مع اختيار ألوانها المفضلة والمتناسقة، وتجعلها نابضة بالحياة لذلك قسنقدم لك هذه المجموعة الجميلة من الأفكارالتى قد تلهمك وتساعدك لتجد التصميم المناسب والأمثل لغرفة نوم ابنتك الصغيرة..

1. باليتة ألوان مناسبة لذوقها الخاص، ولا تنس هواياتها

Bedroom designed by bobo kids bobo kids غرفة الاطفال
bobo kids

Bedroom designed by bobo kids

bobo kids
bobo kids
bobo kids

درجات البنفسج والبمبي من أكثر الألوان المحببة للفتيات الصغيرة، اختار جدار واحد في الغرفة للون البنفسج الغامق، مع سجاد للأرضية بنفس اللون وبقية الجدران باللون الأبيض، وسرير بتصميم كبيت صغير ومزين بطريقة بسيطة، ولا تنس مكتبة صغيرة لابنتك لتشجعها ع القراءة دوما..

2. الفوشيا ملك الألوان لأميرتنا الصغيرة

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة الاطفال
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

عليك أن تبحث عن اللون المحبب لابنتك فإن كان الفوشيا فإليك هذا التصميم، خلق المصمم تناغم رائع بين درجات الفوشيا سواء كان في جدار ذي ورق ديكوري أو ألوان السرير مع الأبيض الأرضية وجدران وشبابيك الغرفة وأضاف قطع أثاث مختلفة بأركان الغرفة مثل كرسي بنقوش وردية رقيقة ..

3. السحر والجمال

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

صمم لابنتك ركن ساحر وخاص باللون الوردى بغرفتها، لتقرأ كتابا أو تجلس قليلا للاستمتاع بفيلم كارتوني أو موسيقى محببه لقلبها..

4. الأناقة سر جمالهم

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

البنات في سن المراهقة تتمرد قليلا على اختيارتها الطفولية، لذا تبحث عن ألوان أخرى بعيدا عن الفوشيا والرسومات الكارتونية، لكن ستظل برقتها وأنوثتها، وتختار ألوان هادئة ومتناغمة، أهم ما في غرفة البنت سريرها ومرآتها، فستجد دائما الاهتمام الأكبر من نصيبهما، ستجد السعادة طريقا إلى قلبها إن امتلكت مثل هذا التصميم لمرآتها..

5. أثاث مريح ..

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio غرفة الاطفال
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

احتياجات ابنتك لا تقف على التصميم وألوانه وترتيبها، ولكن من الممكن أن تفضل ابنتك سرير كبير مريح ..

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