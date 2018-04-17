كيف تصمم غرفة تليق بأميرتك الصغيرة

تحلم ابنتك دائما بالرومانسية في كل تفاصيل حياتها ، وترسم في خيالها غرفة نوم خاصة بها تعبر عنها برقة ألوانها وديكورها البسيط ملئ بالبراءة والنعومة لهذه السن الصغيرة، واختيار قطع أثاث ذات ذوق وتصميم جميل ومبتكر يوفر لها الراحة والجمال في مملكتها الصغيرة، مع اختيار ألوانها المفضلة والمتناسقة، وتجعلها نابضة بالحياة لذلك قسنقدم لك هذه المجموعة الجميلة من الأفكارالتى قد تلهمك وتساعدك لتجد التصميم المناسب والأمثل لغرفة نوم ابنتك الصغيرة..
درجات البنفسج والبمبي من أكثر الألوان المحببة للفتيات الصغيرة، اختار جدار واحد في الغرفة للون البنفسج الغامق، مع سجاد للأرضية بنفس اللون وبقية الجدران باللون الأبيض، وسرير بتصميم كبيت صغير ومزين بطريقة بسيطة، ولا تنس مكتبة صغيرة لابنتك لتشجعها ع القراءة دوما..
عليك أن تبحث عن اللون المحبب لابنتك فإن كان الفوشيا فإليك هذا التصميم، خلق المصمم تناغم رائع بين درجات الفوشيا سواء كان في جدار ذي ورق ديكوري أو ألوان السرير مع الأبيض الأرضية وجدران وشبابيك الغرفة وأضاف قطع أثاث مختلفة بأركان الغرفة مثل كرسي بنقوش وردية رقيقة ..
صمم لابنتك ركن ساحر وخاص باللون الوردى بغرفتها، لتقرأ كتابا أو تجلس قليلا للاستمتاع بفيلم كارتوني أو موسيقى محببه لقلبها..
البنات في سن المراهقة تتمرد قليلا على اختيارتها الطفولية، لذا تبحث عن ألوان أخرى بعيدا عن الفوشيا والرسومات الكارتونية، لكن ستظل برقتها وأنوثتها، وتختار ألوان هادئة ومتناغمة، أهم ما في غرفة البنت سريرها ومرآتها، فستجد دائما الاهتمام الأكبر من نصيبهما، ستجد السعادة طريقا إلى قلبها إن امتلكت مثل هذا التصميم لمرآتها..
احتياجات ابنتك لا تقف على التصميم وألوانه وترتيبها، ولكن من الممكن أن تفضل ابنتك سرير كبير مريح ..