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10 شرفات مختلفة لمنزل نابض بالحياة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
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ما رأيك في جلسة قراءة هادئة، أو جلسة للاسترخاء والاستمتاع بالموسيقى أو عشاء رومانسي، أو تبادل أطراف الحديث مع صديق مقرب أو حتى العمل.. كلها أنشطة تحتاج إلى جو هادئ وتختلف حين تمارسها فى الشرفة ، و إذا اخترت لها وقتًا هادئًا من اليوم، كلحظات شروق الشمس أو ساعات الليل المتأخرة أو وقت الغروب، فسيصبح اختيارك وتصميمك لشرفتك سبيلك إلى عالمك الخاص..

1- جلسات منفصلة للمساحات المناسبة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

استخدم مقاعد و جلسات منفصلة في شرفة منزلك الواسعة بحيث تكون متعددة الاستخدامات سواء لجلسة فردية تستعيد فيها نشاطك و الهامك أو جلسة مزدوجة لتبادل أطراف الحديث مع عائلتك أو أصدقائك أو جلسة جماعية و سفرة لتناول الطعام في الهواء المنعش خارج أسوار المنزل التي طالما مللت منها طوال اليوم

2- أرجوحة

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

أثاث الشرفة يحكم عليها إما بالنجاح أو بنتيجة سلبية، ومن الممكن أن تكتفي بقطعة أثاث واحدة لتجديد الشرفة كليا وتحويلها من مكان ممل ومهمل من قبل جميع إلى الركن الذي يلجأ إليه الجميع لقضاء وقت ممتع في أجواء من الاسترخاء، وتعد المرجيحة من قطع الاثاث المثالية لكي تحقق هذه النتيجة الرائعة.

3- أدوات سحرية..

Волгоград-Сити, DS Fresco DS Fresco بلكونة أو شرفة
DS Fresco

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

الأرفف والطاولات المعلقة والوسائد وقطع الأثاث متعددة الاستخدامات، وأصص النباتات المعلقة هى أدواتك السحرية لتحويل الشرفة الضيقة إلى أخرى واسعة من خلال استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، أما الوسائد الملونة والنباتات والمفارش ذات الألوان المشرقة والمتعددة هى طريقتك لمنحك شعورًا بالاتساع فى المكان وتمكينك من الاستمتاع بوقتك داخلها.

4- مظلة مسبح

Die Wohnlounge., HAUSSTATTER - interior redesign HAUSSTATTER - interior redesign بلكونة أو شرفة
HAUSSTATTER – interior redesign

HAUSSTATTER - interior redesign
HAUSSTATTER – interior redesign
HAUSSTATTER - interior redesign

لو كنا نفكر في تصميم جلسة بدون تكاليف اضافية و مظلة رائعة يمكنك التفكير في مظلة البحر أو المسبح التي تصمم من الخشب و الأقمشة و هي ستغنيك عن تصميم فائق الثمن لتعريشات من المعدن أو من الإكليرك أو الزجاج

5- تجديد أثاث قديم

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

تجديد الاثاث القديم هي فكرة ذكية ومبتكرة وبالطبع غير مكلفة ابدا، فمن الممكن ان تجدد هوية الاثاث عن طريق طلاء مختلف وعصري، أو ان تقوم بتغيير وظيفته كليا، لذا عليك اولا ان تفكر في احتياجات شرفة منزلك قبل اتخاذ اي قرارات تجاه اثاث قائم.

6- أثاث الشرفة..

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa بلكونة أو شرفة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الاسترخاء والراحة هما أهم ما يجب أن تفكر فيه حين تختار أثاث شرفتك، ومن أجل ذلك لن تحتاج أكثر من كرسى أو اثنين وطاولة صغيرة، ودائما تذكر البساطة هى عنوان تصميم المكان الضيق الناجح.

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7- مظلة متنقلة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

 كثيرا منا يحب الاستمتاع بالهواء الطلق في الشرفة ولكن تقف بعض الامور عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم في شرفة المنزل، واكثر هذه الاسباب انتشارا هو الخوف من الشمس الحارقة وعدم توفر الخصوصية في شرفة المنزل، وقد جئنا لهؤالاء بحل ذكي، وهي مظلة متحركة، تحميك من الشمس نهارا وتحافظ على خصوصية المنزل ليلا.

8- أرضية رائعة..

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

أهم ما يجب أن تهتم به في كل عناصر شرفتك هو جودة الخامات المستخدمة، لأن الشرفة معرضة دائما للعوامل الجوية، لذا فإن اختيار الخامات لكل العناصر هو خطوة أساسية، ومن أفضل الخامات المستخدمة في أرضية الشرفات هي الخشب والباركيه، يقاوم العوامل الجوية ويجعل الفراغ جزء من الطبيعة المحيطة به ..

9- مدفأة

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio بلكونة أو شرفة
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

وجود مدفأة في الشرفة ولو كان حجمها صغيرا، يمكنك ان تستمتع بالهواء الطلق على مدار العام، فكثيرا منا نتجنب الشرفة كليا في فصل الشتاء لصعوبة تحمل البرودة.

10- مختلفة

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio بلكونة أو شرفة
SVAI Studio

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..

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