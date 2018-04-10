10 شرفات مختلفة لمنزل نابض بالحياة

ما رأيك في جلسة قراءة هادئة، أو جلسة للاسترخاء والاستمتاع بالموسيقى أو عشاء رومانسي، أو تبادل أطراف الحديث مع صديق مقرب أو حتى العمل.. كلها أنشطة تحتاج إلى جو هادئ وتختلف حين تمارسها فى الشرفة ، و إذا اخترت لها وقتًا هادئًا من اليوم، كلحظات شروق الشمس أو ساعات الليل المتأخرة أو وقت الغروب، فسيصبح اختيارك وتصميمك لشرفتك سبيلك إلى عالمك الخاص..
استخدم مقاعد و جلسات منفصلة في شرفة منزلك الواسعة بحيث تكون متعددة الاستخدامات سواء لجلسة فردية تستعيد فيها نشاطك و الهامك أو جلسة مزدوجة لتبادل أطراف الحديث مع عائلتك أو أصدقائك أو جلسة جماعية و سفرة لتناول الطعام في الهواء المنعش خارج أسوار المنزل التي طالما مللت منها طوال اليوم
أثاث الشرفة يحكم عليها إما بالنجاح أو بنتيجة سلبية، ومن الممكن أن تكتفي بقطعة أثاث واحدة لتجديد الشرفة كليا وتحويلها من مكان ممل ومهمل من قبل جميع إلى الركن الذي يلجأ إليه الجميع لقضاء وقت ممتع في أجواء من الاسترخاء، وتعد المرجيحة من قطع الاثاث المثالية لكي تحقق هذه النتيجة الرائعة.
الأرفف والطاولات المعلقة والوسائد وقطع الأثاث متعددة الاستخدامات، وأصص النباتات المعلقة هى أدواتك السحرية لتحويل الشرفة الضيقة إلى أخرى واسعة من خلال استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، أما الوسائد الملونة والنباتات والمفارش ذات الألوان المشرقة والمتعددة هى طريقتك لمنحك شعورًا بالاتساع فى المكان وتمكينك من الاستمتاع بوقتك داخلها.
لو كنا نفكر في تصميم جلسة بدون تكاليف اضافية و مظلة رائعة يمكنك التفكير في مظلة البحر أو المسبح التي تصمم من الخشب و الأقمشة و هي ستغنيك عن تصميم فائق الثمن لتعريشات من المعدن أو من الإكليرك أو الزجاج
تجديد الاثاث القديم هي فكرة ذكية ومبتكرة وبالطبع غير مكلفة ابدا، فمن الممكن ان تجدد هوية الاثاث عن طريق طلاء مختلف وعصري، أو ان تقوم بتغيير وظيفته كليا، لذا عليك اولا ان تفكر في احتياجات شرفة منزلك قبل اتخاذ اي قرارات تجاه اثاث قائم.
الاسترخاء والراحة هما أهم ما يجب أن تفكر فيه حين تختار أثاث شرفتك، ومن أجل ذلك لن تحتاج أكثر من كرسى أو اثنين وطاولة صغيرة، ودائما تذكر البساطة هى عنوان تصميم المكان الضيق الناجح.
كثيرا منا يحب الاستمتاع بالهواء الطلق في الشرفة ولكن تقف بعض الامور عائقا بيننا وبين تحقيق هذا الحلم في شرفة المنزل، واكثر هذه الاسباب انتشارا هو الخوف من الشمس الحارقة وعدم توفر الخصوصية في شرفة المنزل، وقد جئنا لهؤالاء بحل ذكي، وهي مظلة متحركة، تحميك من الشمس نهارا وتحافظ على خصوصية المنزل ليلا.
أهم ما يجب أن تهتم به في كل عناصر شرفتك هو جودة الخامات المستخدمة، لأن الشرفة معرضة دائما للعوامل الجوية، لذا فإن اختيار الخامات لكل العناصر هو خطوة أساسية، ومن أفضل الخامات المستخدمة في أرضية الشرفات هي الخشب والباركيه، يقاوم العوامل الجوية ويجعل الفراغ جزء من الطبيعة المحيطة به ..
وجود مدفأة في الشرفة ولو كان حجمها صغيرا، يمكنك ان تستمتع بالهواء الطلق على مدار العام، فكثيرا منا نتجنب الشرفة كليا في فصل الشتاء لصعوبة تحمل البرودة.
كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..
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