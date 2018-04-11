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أغمر منزلك بطاقة الفينج شوي مع هذة النصائح

منة اسماعيل منة اسماعيل
Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة السفرة
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الحصول على منزل نظيف ومرتب هى غايتنا جميعاً فى منازلنا، فالمنزل هو الملاذ الذى نشعر بداخله بالراحة ونقضى به لحظات رائعة ومميزة مع عائلتنا، فالمنازل الفوضوية والغير مرتبة تمتص طاقاتنا وتؤثر علينا بالسلب، وعلى حسب العلم الصينى المعروف بالفينج شوى، أن الطاقة وتوزيعها بشكل مناسب فى المنزل يمدك بالراحة والطاقة الأيجابية، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 6 نصائح مميزة جداً للحصول على منزل نظيف ومرتب على طريقة الفينج شوى وتوزيع الطاقة فى المنزل بطريقة صحيحة.

في غرفة السفة

Müge Süleymanoğlu , PİLE PERDE PİLE PERDE غرفة السفرة
PİLE PERDE

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

فى تصميم غرفة السفرة احرص أن تكون الوانها فاتحة وأن تطل نافذتها على مناظر طبيعية، وجود نباتات وزهزر ووجود اناء ايضاً به اسماك ملونة كل تلك التفاصيل تعمل على خلق طاقة ايجابية فى غرفة السفرة وفتح الشهية.

مدخل منزلك

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

المدخل من الأماكن المهمة جداً فى المنزل والتى يجب الأهتمام بترتيبها وتوزيع الديكورات بها بطريقة مميزة، واحرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بنعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل هى  وجود الجزامة  عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الفينج شوى هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.

المطبخ

ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri مطبخ
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

المطبخ فى علم الفينج شوى هو وقود المنزل ورمز الرخاء، لذلك احرص أن يكون موقع المطبخ بعيداً عن وسط المنزل حتى لا تهدر طاقة المطبخ، واحرص أن يكون فى الديكور طبق من الفاكهة أو باقة من النباتات والزهور لأنها تعكس وتولد الطاقات الأيجابية فى المطبخ.

غرفة النوم

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

عند تصميم غرفة النوم أحرص على أن لا يكون وضعية السرير عند باب الغرفة، أو عند الجدار المقابل للحمام لأنه سيتسبب فى تسرب طاقة تشى السلبية والتى ستؤثر عليك بالسلب اثناء النوم، واحرص أن لا توجد أى اجهزة كهربائية فى غرفة النوم لأنها تؤثر بطاقة سلبية عليك اثناء النوم.

الحمام

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

فى الحمام احرص دائماً أن يكون غطاء الحمام مغلق حتى لا يتسبب فى تسريب الطاقات السلبية إلى باقى المنزل، وابتعد عن اللون الأزرق فى التصميم لأن فى نظر الفينج شوى الحمام عنصر الماء ويجب الأبتعاد عن الوان نفس العنصر حتى لا تزيد من طاقتها السالبة.

منزل بتصميم راقي لعشاق الفخامة

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