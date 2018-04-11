أغمر منزلك بطاقة الفينج شوي مع هذة النصائح

المدخل من الأماكن المهمة جداً فى المنزل والتى يجب الأهتمام بترتيبها وتوزيع الديكورات بها بطريقة مميزة، واحرص دائماً أن تجعل مساحة البصر فى المدخل فارغة بنعنى أن لا تضع ديكورات أو اثاث ضخم فى منتصف المدخل يعيق النظر لديك فى بداية المدخل. يمكنك تزيين الجدار بلوحات لكن تجنب تلك اللوحات التى تحتوى على رسومات الحروب، الجبال ومناظر الغروب، من الأخطاء الشائعة أيضاً فى تصميم المدخل هى وجود الجزامة عند المدخل البيت وترك اكياس القمامة فى الخارج تلك الاخطاء تجنبها حتى لا تجلب لك المشاكل فى المنزل، فالمدخل فى علم الفينج شوى هو مدخل الطاقة إلى البيت لذلك احرص على العناية به.