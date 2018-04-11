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منزل بتصميم راقي لعشاق الفخامة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
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فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.

مدخل المنزل

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

البداية مع المدخل الذى جاء تصميمه بسيط ورائع جداَ، اختار المصمم الألوان الحيادية فجاء تصميم المدخل مزيجاً بين اللون البيج الحيادى، البنى ولمسات من الأسود مع تفاصيل من الديكورات البسيطة، توزيع الأضاءة واستخدام المرأة خلقا جو من الترحيب فى تصميم المدخل.

بوابة على غرفة المعيشة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

اثناء مرورك فى مدخل المنزل ستجد مدخلاَ للدخول إلى غرفة المعيشة داخل المنزل، وعلى اليمين باب غرفة النوم. أما الجزء الأيسر فيوجد به الحمام، والمساحة الداخلية مفتوحة وتشمل كلاً من المطبخ وغرفة الطعام معاً.

غرفة المعيشة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

اكتفى المصمم بوجود ركنة بسيطة فى غرفة المعيشة باللون الطوبى الجذاب الذى تناسق مع لون الجدران الحيادية الفاتحة التى اعتمد عليها المصمم كى يغمر الغرفة بمزيد من المساحات.

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky Living roomTV stands & cabinets
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

فى تصميم غرفة المعيشة اختار المصمم تفاصيل صنعت رقى بشكل واضح وبساطة، فاختار المصمم الباركية بلونه البنى الكلاسيكي ليكون تصميم الأرضيات على عكس المدخل الذى جاء تصميمه من السيراميك بلونه البيج الحيادى، لمسة الخشب أيضاً لم تكن موجودة فى الأرضيات فقط بل فى تصميم القاطوع الخاص بمدخل غرفة المعيشة لتضيف مزيد من الكلاسيكية والرقى على التصميم.

الإضاءة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تنوعت الأضاءة بين الأضاءة  الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة لأنعاشها خاصةً مع اختيار المصمم للستائر الخفيفة التى سمحت بذلك والأضاءة القادمة من المصابيح المعلقة فى الجدار لتضئ الغرفة بطريقة مثالية ورائعة.

مطبخ ومنطقة طعام

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky KitchenTables & chairs
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تم جمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة لاستغلال أمثل للمساحات، فكما نرى فأن السمة المميزة لهذه الشقة هي العملية واستغلال المساحات بطريقة ذكية نظراً لأن الشقة مساحتها محدودة، اللون الغالب على هذه المساحة هو الأبيض، فيظهر في كافة تفاصيل المطبخ وديكوراته،  المطبخ مجهز بكل الأجهزة الكهربية لتتباين ألوانه مع ألوان الخزانات المودرن الأنيقة، اختار المصمم لمنطقة الطعام طاولة بتصميم بسيط من اللون الأبيض أيضاً تحاوطها بعض الكراسى البسيطة ولمسات من اللون البنفسجى الجذاب.

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