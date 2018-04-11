منزل بتصميم راقي لعشاق الفخامة

فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.