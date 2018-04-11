منزل بتصميم راقي لعشاق الفخامة

فى هوميفاى انتم دائماً معنا فى جولات حول العالم لمعرفة كل جديد ومبتكر فى عالم الهندسة المعمارية، ونحن اليوم فى جولة مع شقة بسيطة فى التصميم فى مدينة منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا، الشقة بسيطة ورغم صغر مساحتها ألا أنها تحتوى على كل ما يكفى لأغراض المعيشة وتصلح خاصةً للأزواج فى فى مقتبل حياتهم دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة من الداخل.
البداية مع المدخل الذى جاء تصميمه بسيط ورائع جداَ، اختار المصمم الألوان الحيادية فجاء تصميم المدخل مزيجاً بين اللون البيج الحيادى، البنى ولمسات من الأسود مع تفاصيل من الديكورات البسيطة، توزيع الأضاءة واستخدام المرأة خلقا جو من الترحيب فى تصميم المدخل.
اثناء مرورك فى مدخل المنزل ستجد مدخلاَ للدخول إلى غرفة المعيشة داخل المنزل، وعلى اليمين باب غرفة النوم. أما الجزء الأيسر فيوجد به الحمام، والمساحة الداخلية مفتوحة وتشمل كلاً من المطبخ وغرفة الطعام معاً.
اكتفى المصمم بوجود ركنة بسيطة فى غرفة المعيشة باللون الطوبى الجذاب الذى تناسق مع لون الجدران الحيادية الفاتحة التى اعتمد عليها المصمم كى يغمر الغرفة بمزيد من المساحات.
فى تصميم غرفة المعيشة اختار المصمم تفاصيل صنعت رقى بشكل واضح وبساطة، فاختار المصمم الباركية بلونه البنى الكلاسيكي ليكون تصميم الأرضيات على عكس المدخل الذى جاء تصميمه من السيراميك بلونه البيج الحيادى، لمسة الخشب أيضاً لم تكن موجودة فى الأرضيات فقط بل فى تصميم القاطوع الخاص بمدخل غرفة المعيشة لتضيف مزيد من الكلاسيكية والرقى على التصميم.
تنوعت الأضاءة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة لأنعاشها خاصةً مع اختيار المصمم للستائر الخفيفة التى سمحت بذلك والأضاءة القادمة من المصابيح المعلقة فى الجدار لتضئ الغرفة بطريقة مثالية ورائعة.
تم جمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة لاستغلال أمثل للمساحات، فكما نرى فأن السمة المميزة لهذه الشقة هي العملية واستغلال المساحات بطريقة ذكية نظراً لأن الشقة مساحتها محدودة، اللون الغالب على هذه المساحة هو الأبيض، فيظهر في كافة تفاصيل المطبخ وديكوراته، المطبخ مجهز بكل الأجهزة الكهربية لتتباين ألوانه مع ألوان الخزانات المودرن الأنيقة، اختار المصمم لمنطقة الطعام طاولة بتصميم بسيط من اللون الأبيض أيضاً تحاوطها بعض الكراسى البسيطة ولمسات من اللون البنفسجى الجذاب.