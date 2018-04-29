5 تصميمات جمالية ورائعة لغرفة اطفالك

إن الأهمية الخاصة بتصميم غرف الأطفال لا تقل بالكثير عن أهمية التصميمات الأخرى الموجودة في المنزل؛ حيث أنها واحدة من أهم الغرف على الإطلاق؛ وذلك نتيجة لأنها الغرفة التي يكبر فيها طفلك وتعاصر مراحله العمرية التي تؤثر بشكل كبير على طبيعته وطبيعة شخصيته الخاصة به فأهم ما يؤثر عليه هي الوقت الذي كان يقضيه وهو طفل والشكل الخاص بالغرفة ومدى الراحة التي كان يشعر بها، وذلك من حيث أماكن اللعب والمذاكرة والراحة والاستمتاع ؛ حيث أنها المكان الذي يقضي فيه معظم يومه سواء مع أصدقائه أو مع أخواته أو مع كتابه أو هواياته المفضلة ونظرا لكل هذه الأمور فمن الأفضل العناية التامة بكافة التفاصيل الخاصة بالتصميم بدءا من الألوان والترتيب وتقنية اختيار الأثاث المناسب مع الدقة في التركيز على عدد سكان الغرفة من الأولاد بالإضافة إلى النوع وما يخص كل منهم من متطلبات واحتياجات وكذلك ذوق عام أو شخصيات مفضلة، ولذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متباينة ومختلفة لغرف الأطفال العصرية لكي تساهم في الوصول إلى التصميم المناسب من حيث الشكل والمساحة.
يتمتع هذا التصميم بكونه بسيط مع وجود بعض الألوان المحايدة ما بين اللون الأبيض والرمادي بالإضافة إلى لمحة بسيطة من اللون البترولي، ومن الواضح على هذا التصميم استغلاله للمساحات بالشكل السليم، فهو يصلح لفردين، حيث السرير في الأسفل والسرير في الأعلى، بالإضافة إلى استغلال السلم كأدراج للتخزين، والمنطقة السفلية للسرير كدولاب مما يفي بكلفة الاحتياجات الخاصة بالأطفال، أما إذا جئنا إلى الديكور فنجد استخدام اللوحات الجدارية على شكل الشخصية المفضلة مع وجود بعض النقوش التي تنمي الدوافع عند الطفل ومهاراته مثل الشجرة الموجودة في التصميم، وتلعب الإضاءة الطبيعية والصناعية دور كبير في إبراز التصميم والجمال الخاص به.
يتميز هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى باستخدام الألوان بطريقة بسيطة وهادئة من خلال المزج ما بين اللون البنفسجي الفاتح مع اللون الفيروزي الهادئ ولمحات بسيطة من الألوان الأخرى وهي الأصفر وغيره، مع اكتمال كافة العناصر المطلوبة في أي تصميم، ما بين السرير المريح ذو الأدراج التخزينية المميزة، بالإضافة إلى الركن الخاص بالمذاكرة، وهو مكون من مكتب بمقعد مع المكتبة لوضع الكتب كل هذا بجانب الدولاب، كل هذا يجتمع مع السجادة ووسائل الديكور المختلفة مع الاشراق الذي يعم التصميم مما يعني الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير.
على الرغم من أن المساحة الخاصة بهذا التصميم صغيرة إلى درجة كبيرة، إلا أن ذلك لا يمنع كونه تصميم متميز وفيه إبداع مختلف، هذا التصميم طولي الشكل يتكون من سرير مع دولاب بعرض الجدار مما يناسب تخزين الملابس بالشكل المطلوب، مع وحدة لوضع التحف، ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور المتميزة إلى حد كبير فنجد اللوحات الجدارية بالألوان الفاتحة كثيرة العدد بجانب المزهرية الرائعة ولا شك أن وسائل الإضاءة الصناعية تلعب دور مميز في التزيين، مع إضاءة الشمس المشرقة، والألوان الهادئة والمزج ما بين اللون الأبيض والروز يمنح إحساس بالراحة، ومن الواضح صالحية هذا التصميم للإناث في أعمار المراهقة.