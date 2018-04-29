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5 تصميمات انيقة وجذابة للحمام العصري

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify حمام حجر Beige
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لا شك أن كل منا على علم ووعي ودراية بالأهمية الخاصة بالتصميمات الخاصة بالحمامات، فهو يعد من الأساسيات الخاصة بكل منزل والضرورية التي لا يصلح الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، فلا يوجد منزل بدون حمام، لذلك ينصب عليه الاهتمام من قبل كل شخص يشرع في تجديد أو تصميم أو تشطيب منزله، وينتج عن ذلك الاهتمام والعناية بأدق التفاصيل من بين ألوان السيراميك أو الرخام واختيارها بدقة وفقا للذوق الشخصي، مع التركيز على الوحدات بداية من وحدة الاستحمام والحوض والتواليت وما إن كانت وحدة الاستحمام محاطة بزجاج ما يطلق عليه الشاور بوكس مثل التصميمات الحديثة، وما إن كانت المساحة تسمح للتطرق إلى الديكورات وغيرها، ولابد من صب الاهتمام على الشكل الخاص بالمرآة لأنها تعتبر من أساسيات الحمام التي لا غنى عنها، ولا نغفل مطلقا وسائل الإضاءة المستخدمة التي لابد أن تكون قوية لكي تبرز التصميم مع التركيز على عنصر الإنارة، ومن الأمور الضرورية أيضا التهوية الجيدة المهمة بالنسبة لكل تصميم.

1-تصميم ذو مساحة متوسطة بدرجات البني

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

يغلب على هذا التصميم استخدام الدرجات الخاصة باللون البني، مما يظهر في التصميم، بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي البارز في أكثر من شيء بدءا من الوحدة الخاصة بالحوض والفواصل ما بين الحمام وما خلفه، بالإضافة إلى الباب، ولا شك أن الألوان الخاصة بالسيراميك واستخدام الدرجة الفاتحة مع التعاريج الرخامية تمنحنا شكل رائع، ويظهر في هذا التصميم العناية والتدقيق في أماكن وضع الأغراض الخاصة بالحمام مع الاستخدام الأمثل للمرآه بالإضافة إلى بروز الإضاءة المختلفة ما بين البارزة والمدفونة مع اللمحة الطبيعية من خلال أصص الورد المميز.

2-تصميم يتميز بالفخامة

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

لا شك أن استخدام اللون الأسود في الحمامات يعتبر وسيلة للتعبير عن الأناقة والفخامة وخاصة إذا كان هذا الاستخدام يخص الرخام، أما في هذا التصميم فهناك مزيج رائع ما بين اللون الأسود في الرخامة السفلية للحوض واللون البيج في الجدران والسقف، والدرجة الفاتحة للون البني في الأرضيات أما اللون الأبيض يظهر في كل من الحوض والتواليت ووحدة الاستحمام، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الزجاجي سواء كان في اللوح الخاص بوحدة الاستحمام، أو في المرايا التي تكون بعرض الحمام، مع وجود اللمحة الكلاسيكية من خلال الإطارات الذهبية الموجودة في المرآة، أما بالنسبة لعنصر الإضاءة فتتنوع ما بين المدفونة والبارزة الموجودة في كل أنحاء التصميم.

3-تصميم مبتكر ذو تفاصيل بسيطة

'Hyehwa1938' - korean modern traditional house, 참우리건축 참우리건축 حمام
참우리건축

참우리건축
참우리건축
참우리건축

على الرغم من قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم، إلا أنه مختلف عن غيره؛ فيبدع المصمم في استخدام السيراميك أشبه بالشكل الخاص بالفسيفساء، باللون الأخضر الداكن، مع استخدام العنصر الخشبي الذي يشبه إلى حد كبير النمط الريفي ببساطته وقلة التفاصيل الخاصة به، ولا يخلو التصميم من المرآة ووسائل الإضاءة الممزوجة ما بين المدفونة والبارزة.

4-تصميم عصري لحمام مشرق

Case Study: New Lodge, Fulham, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Case Study: New Lodge, Fulham

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

يتمتع هذا التصميم بالإشراق الذي يتضح بصورة كبيرة من خلال استخدام اللون الأبيض المميز وهذا في كافة أرجاء التصميم بداية من الأرضيات ذات الرخام الأبيض مع وحدة الاستحمام بالإضافة إلى الحوضين مع الخلفية الجدارية والجدران وكذلك السقف، أما استخدام المرآه هنا فيكون مميز لأنها تقوم بأداء وظيفي وهو التخزين، أما تشترك عنصري الإضاءة الطبيعية مع الصناعية للخروج بهذا التصميم المميز، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية البسيطة التي لا غنى عنها لإضفاء جو من الهدوء والاسترخاء.

5-مساحة كبيرة لتصميم مدهش

Mulberry, The Wood Works The Wood Works حمام الخشب هندسيا Grey
The Wood Works

Mulberry

The Wood Works
The Wood Works
The Wood Works

بالطبع إن المساحة الكبيرة الخاصة بالتصميمات تكون أرض خصبة للمصمم للتصرف كيفما يشاء دون التقيد بأحجام أو أشكال معينة، ويتضح ذلك من خلال هذا التصميم حيث استخدام وحدة للحوض ذات عرض كبير تسع لحوضين مع مساحة تخزينية رائعة لأغراض الحمام، ولعل اللون الرمادي الفاتح من أهم ما يميز هذا التصميم بالاشتراك مع الأرضيات وعناصر الإضاءة والنباتات والزهور.

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5 تصميمات انيقة وجذابة للحمام العصري

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