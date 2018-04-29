5 تصميمات انيقة وجذابة للحمام العصري

لا شك أن كل منا على علم ووعي ودراية بالأهمية الخاصة بالتصميمات الخاصة بالحمامات، فهو يعد من الأساسيات الخاصة بكل منزل والضرورية التي لا يصلح الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، فلا يوجد منزل بدون حمام، لذلك ينصب عليه الاهتمام من قبل كل شخص يشرع في تجديد أو تصميم أو تشطيب منزله، وينتج عن ذلك الاهتمام والعناية بأدق التفاصيل من بين ألوان السيراميك أو الرخام واختيارها بدقة وفقا للذوق الشخصي، مع التركيز على الوحدات بداية من وحدة الاستحمام والحوض والتواليت وما إن كانت وحدة الاستحمام محاطة بزجاج ما يطلق عليه الشاور بوكس مثل التصميمات الحديثة، وما إن كانت المساحة تسمح للتطرق إلى الديكورات وغيرها، ولابد من صب الاهتمام على الشكل الخاص بالمرآة لأنها تعتبر من أساسيات الحمام التي لا غنى عنها، ولا نغفل مطلقا وسائل الإضاءة المستخدمة التي لابد أن تكون قوية لكي تبرز التصميم مع التركيز على عنصر الإنارة، ومن الأمور الضرورية أيضا التهوية الجيدة المهمة بالنسبة لكل تصميم.