5 أفكار جديدة ومبتكرة في تصميم السفرة

لعل أهمية التصميم الخاص بغرف السفرة بالنسبة لأي منزل لا تكمن فقط في كونها، مكان أو طاولة لتناول الطعام فحسب، بل إنها تتعدى ذلك الأمر لتصل إلى أنها عبارة عن المكان الخاص بتجمع العائلة بشكل يومي سواء أكان هذا التجمع على إحدى الوجبات الثلاثة أو جميعهم بالإضافة إلى أنها المكان الذي يمكنك من استقبال الضيوف والزائرين، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام والعناية بكافة التفاصيل الخاصة بها وانتقائها بعناية حتى يخرج التصميم ويصبح بالشكل المطلوب ويوفر الاحتياجات الخاصة به، وفي البداية نستعرض هذه الأمور وهي الألوان الخاصة بقطع الأثاث والجدران والسقف والأرضيات والمفروشات ما بين الستائر والسجاد وملائمة كل هذه التفاصيل مع الديكور والتصميم الخارجي ومع بعضها البعض، وسوف نستعرض في هذا المقال خمس أفكار مميزة وعصرية لغرف السفرة أو كما تسمى بغرف تناول الطعام.