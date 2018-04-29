5 أفكار جديدة ومبتكرة في تصميم السفرة

لعل أهمية التصميم الخاص بغرف السفرة بالنسبة لأي منزل لا تكمن فقط في كونها، مكان أو طاولة لتناول الطعام فحسب، بل إنها تتعدى ذلك الأمر لتصل إلى أنها عبارة عن المكان الخاص بتجمع العائلة بشكل يومي سواء أكان هذا التجمع على إحدى الوجبات الثلاثة أو جميعهم بالإضافة إلى أنها المكان الذي يمكنك من استقبال الضيوف والزائرين، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام والعناية بكافة التفاصيل الخاصة بها وانتقائها بعناية حتى يخرج التصميم ويصبح بالشكل المطلوب ويوفر الاحتياجات الخاصة به، وفي البداية نستعرض هذه الأمور وهي الألوان الخاصة بقطع الأثاث والجدران والسقف والأرضيات والمفروشات ما بين الستائر والسجاد وملائمة كل هذه التفاصيل مع الديكور والتصميم الخارجي ومع بعضها البعض، وسوف نستعرض في هذا المقال خمس أفكار مميزة وعصرية لغرف السفرة أو كما تسمى بغرف تناول الطعام.
عند النظر إلى هذا التصميم نلمس فيه الاختلاف منذ معاينته، فهو تصميم يتمتع بالإبهار والابتكار والاشراق، فنجد اللون الأبيض يتصدر اللوحة الفنية الخاصة بالتصميم ما بين لون الطاولة المحاطة بالمقاعد والجدران، ونلاحظ على التصميم أنه طولي الشكل مما يناسب الطاولة مستطيلة الشكل، أما بالنسبة للأرضيات فهي من الخشب فاتح اللون اللامع، ولا يخلو التصميم من وجود وسائل التزيين من خلال اللوحات الجدارية متعددة الأشكال والألوان، بالإضافة إلى الإضاءة بوسيلتها ما بين الصناعية حيث النجفة الكريستال التي تميل إلى الكلاسيكية والإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس المشرق في كافة أرجاء التصميم، ويتمتع التصميم بوجود الزهور باللون الفوشيا الرائع.
نلاحظ على هذا التصميم قربه بشكل كبير من التصميمات الكلاسيكية؛ حيث الألوان الفاتحة الكريمي أو البيج مع لمسة بسيطة من اللون الأسود بالإضافة إلى وجود النجف الكريستال مع الفواصل ذات الشكل الجمالي المميز عن سائر التصميمات، بالإضافة إلى ألوان الجدران الفاتحة واستخدام الإضاءة الصناعية التي تهمين على التصميم إلى حد كبير، أما عن الأرضيات فهي من الرخام ذو درجات البيج في البني لكي تصلح للتصميم.
من الملاحظ على هذا التصميم التقليدية فهو تصميم يشبه تصميمات كثيرة بالإضافة إلى ملائمته للمنازل الخاصة بالمصايف، وهو عبارة عن طاولة بيضاوية الشكل ذو سطح رخامي فاتح اللون مع المقاعد الخشبية المميزة والمريحة، أما الأرضيات اللامعة باللون المختلف، أما بالنسبة للستائر فهي بيضاء مناسبة مع شكل الجدران، ويعتبر التصميم وحدة لتناول الطعام قريبة من المطبخ لتسهل عملية نقل الأطعمة دون المعاناة، والإضاءة ما بين الططبيعية المشرقة والصناعية التقليدية.
يتمتع هذا التصميم بالرقة والأناقة والإشراق؛ من خلال استخدام المصمم للألوان الفاتحة والهادئة ما بين الطاولة بالمقاعد ذات اللون اللبني الفاتح جدا مع استخدام السجادة المناسبة التي تغطي الأرضيات الخشبية اللامعة، وهذا التصميم أكثر ما يميزه المساحة الكبيرة التي تعطينا أريحية في اختيار الأحجام أيا كانت بالإضافة إلى وجود الغرفة الخاصة بتخزين أغراض السفرة، أما وسائل الإضاءة فهي متميزة ما بين الصناعية بالنجفة العصرية ذات الشكل المميز مع الأضواء الجانبية لتغطي التصميم من كافة الجوانب، كل هذا يشترك مع الإضاءة الطبيعية، ولا يخلو التصميم من وسائل التزيين مثل اللوحات والتحف بالإضافة إلى استخدام الزرع الأخضر.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد اللون البارز هو اللون الزاهي وهو اللون الزهري البارز في كل من الستائر مع المزج مع الأبيض بالإضافة على دخوله في ألوان مقاعد السفرة، أما عن شكل الطاولة فهو طولي ورفيع ومختلف، وبالنسبة للإكسسوار فهو مميز.
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