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ألبوم مميز لأحدث المطابخ التي تُنعش منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations مطبخ
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مع ازدياد قدرة مُصممي الديكور الرائعة على الإبداع بأفكارهم المبتكرة وتطور التصميمات يوم بعد يوم بما يتناسب مع كل المساحات.. لم تَعدُ المساحات الصغيرة أزمة مُلِحة بعد اليوم تؤرق الكثيرين!، لأن التعامل معها بشكل ذكي تغلب بنجاح فائق على أي مساحة مهما كانت صغيرة خاصة في المطابخ.

حيث أن التكاليف تعتبر من أهم العوائق التي تطال تفكيرنا أثناء حسابنا لتغيير مطبخنا الحالي و تصميم آخر جديد يلبي احتياجاتنا و لا يأخذ من المساحة الكلية للمطبخ و يواكب التطور الفني في المطابخ الحديثة ، و من هنا جاءت مسألة طرح أفكار إبداعية تساعد على الوصول لأحلامنا في مطبخ العمر بأقل التكاليف الممكنة و التي يمكن أن نستفيد  من خلالها بما وفرناه في المطبخ في أشياء قد بدت ليس لها قيمة حقيقية و يمكن تعويضها في أشياء أخرى أكثر فائدة في باقي المنزل و أخف كثيراً على موازنتا التي نخصصها لهذا الأمر ، ننقل لكم بعض الأفكار التي أعجبتنا و نتمنى أن تنل إعجابكم لمطبخ الأحلام ..

ومن هنا.. نعرض لكم مجموعة نماذج متكاملة ومبهرة للمطابخ والتي رغم صغر حجمها تظهر بمظهر مريح ومنمق شديد الترتيب لتؤكد لنا الإبداع اللامتناهي!

1

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations مطبخ
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

2

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

3

Appartement à Cannes meublé entièrement par wm, ATELIER WM ATELIER WM مطبخ
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

4

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ Beige
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

5

Impressionen aus unserer Ausstellung in Göttingen, Ebbecke GmbH - excellent einrichten Ebbecke GmbH - excellent einrichten مطبخ سيراميك Black
Ebbecke GmbH – excellent einrichten

Ebbecke GmbH - excellent einrichten
Ebbecke GmbH – excellent einrichten
Ebbecke GmbH - excellent einrichten

6

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7

Casa LS, A2pa A2pa مطبخ White
A2pa

A2pa
A2pa
A2pa

8

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

9

Ristrutturazione appartamento di 82 mq a Milano, San Siro, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

10

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

11

Villa in Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging مطبخ
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

12

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect مطبخ Black
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

13

Moradia no Porto, Vilaça Interiores Vilaça Interiores مطبخ
Vilaça Interiores

Vilaça Interiores
Vilaça Interiores
Vilaça Interiores

14

RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates مطبخ
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

15

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

16

Terra Rossa House, MODO Architettura MODO Architettura مطبخ
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

17

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

18

新業雅砌, 禾廊室內設計 禾廊室內設計 مطبخ
禾廊室內設計

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

19

Vivienda en Rincon de Emilio, Neuquen Capital, Argentina, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

20

Casa A157, Studio DiDeA architetti associati Studio DiDeA architetti associati مطبخ
Studio DiDeA architetti associati

Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati

21

casa SG, m12 architettura design m12 architettura design مطبخ
m12 architettura design

m12 architettura design
m12 architettura design
m12 architettura design

22

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

23

Craftsman Modern, FORMA Design Inc. FORMA Design Inc. مطبخ
FORMA Design Inc.

FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.

24

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

25

SMART progetto 6, Nova Cucina Nova Cucina مطبخ Beige
Nova Cucina

Nova Cucina
Nova Cucina
Nova Cucina

26

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

27

Villa S, BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production مطبخ
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

28

ARCOS Tip-On von SCHMIDT Küchen, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

29

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto مطبخ
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

30

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

31

Uma casa dedicada à arte, Architect Your Home Architect Your Home مطبخ
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

32

TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ خشب Brown
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

33

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

34

KITCHEN Designs, DecMore Interiors DecMore Interiors مطبخ
DecMore Interiors

DecMore Interiors
DecMore Interiors
DecMore Interiors

35

MIESZKANIE 32 m2, BIAŁYSTOK, IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA مطبخ
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

36

Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign مطبخ
tatarintsevadesign

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

37

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design مطبخ
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

38

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

39

Projeto Ametista, Magnific Home Lda Magnific Home Lda مطبخ
Magnific Home Lda

Magnific Home Lda
Magnific Home Lda
Magnific Home Lda

40

A combination of tradition and modernity in the interior of apartment in Nice, France. / Сочетание традиции и современности в интерьере апартаментов в Ницце. NG-STUDIO Interior Design مطبخ Interior Monaco,Interior Côte d'Azur,Interior France,Interior Nice,Design Côte d'Azur,Design Monaco,Studio design Monaco
NG-STUDIO Interior Design

A combination of tradition and modernity in the interior of apartment in Nice, France. / Сочетание традиции и современности в интерьере апартаментов в Ницце.

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

41

Квартира в ЖК Розмарин, MARION STUDIO MARION STUDIO مطبخ
MARION STUDIO

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

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