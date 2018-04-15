كيفية تزيين الحمامات الصغيرة بنجاح

ان الحمام من اهم الغرف بالمنزل، فيقوم جميع افراد المنزل باستخدامه وكذلك الضيوف والأهل والأصدقاء. لذلك فيجب أن يكون اختيار شكل وتصميم وطراز الحمام والسيراميك متناسق ومتناسب مع طراز المنزل ويظهر شخصيتك و لمستك الجمالية في اختيار نقوش الارضيات او الحوائط.
ولم يعد الحمام مجرد غرفة ملحقة بالمنزل بل أصبح غرفة أساسية يجب الاهتمام بكامل تفاصيلها. وإن أهميته تتخطى مجرد وجود بعض الجماليات فيه، وفي الوقت الحاضر لقد طوَّر الحمام بشكل أرقى وأفضل داخل كل منزل، وتشتمل بعض المنازل على حمامات صغيرة للضيوف يجب أن تكون على مستوى عالي من الإهتمام والديكور. على الرغم من أنها تأتي لتلبية احتياجات الأفراد، فإن العديد من هذه الحمامت يقتصر على وجود بالوعة ومرحاض ، وبالتالي ضبط الحمامات وتغيير ديكورها أمر لابد منه لتحسين الشكل العام..
وفي هذا الكتاب من الأفكار نقترح مجموعة من المفاتيح الأكثر إثارة للاهتمام لتأخذها في الاعتبار عند إنشاء الجو المثالي في الحمام الصغير من خلال مشاريع خبرائنا.
لدينا هنا صورة لحمام بمساحة محدودة من حيث السطح. وتختلف الأبعاد وفقًا لكل حالة بعينها ، على الرغم من أنها بوجه عام كبيرة بما يكفي لاستضافة الأفراد، على الأقل تحمل المرحاض والمغسلة، ويمكن إضافة بعض التفاصيل الديكورية، أو دش صغير ، على الرغم من أنه إذا تحدثنا عن عناصر إضافية ، ومن المعتاد الإشارة إلى هذه المساحة على أنها حمامات صغيرة.
وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من العناصر ، إلا أن توزيعها أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بمعايير الأداء الوظيفي والأسلوب. والمفتاح هنا هو اختيار القطع الأكثر ملائمة لقياسات المرحاض الصغير ، وخلق جو متوازن ليس فوضوي أو مفتقدًا للأناقة.
لا يجب أن يتأثر البعد الجمالي للمراحيض الصغيرة كنتيجة لصغر المساحة، ولكن يجب أن يصل الأداء الوظيفي والجاذبية إلى التوازن المثالي. ولدينا هنا مرحاض صغير حديث ، يوضح كيفية اختيار التفاصيل بدقة بدون أن ينتقص من الشكل الجمالي للحمام، الخطوط النقية والألوان المحايدة، والتنظيم العقلاني للعناصر، وهي بعض السمات المميزة للحمامات الصغيرة التي تفترض وجود كل العناصر ولكن بتنظيم راقي ومميز.
وبغض النظر عن حجم المراحيض الصغيرة ، فإن المساحات المقسمة بطريقة جيدة قادرة على دمج جميع أنواع الموارد بشكل أكثر جاذبية.
على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل، إلا أنه من الجدير أخذ بعض التوصيات بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بإيجاد الحمام المثالي للمساحات الصغيرة. تعمل الأحواض المعلقة على تحسين الإدراك البصري للفراغ، مما يجعله يبدو أكبر. على سبيل المثال الرهان على الحوض المعلق يسمح بتمديد السطح ووجود أماكن فارغة ومساحة للحركة. ويحدث نفس الشيء مع الجزء السفلي من الحوض، وهذا يسمح لك بعمل مساحات تخزين أسفل الحوض والإستفادة من كل ركن بالحمام.
تكون أحواض الغسيل الطويلة أو الدائرية متكررة في تصميم الحممات الصغيرة ، بالإضافة إلى الأثاث أو القطع المخصصة القادرة على تحقيق أقصى استفادة من كل سنتيمتر متوفر.
إنها ليست المرة الأولى التي نشير فيها إلى قوة اللون في التصميم والديكور الداخلي. على الرغم من أن الألوان تُعطي بهجة واختلاف في المراحيض الصغيرة ، فيمكن أن تكون الألوان الفاتحة حليفًا عظيمًا. حيث إن قدرة الأبيض على جعل الأسطح أكثر اتساعًا ، مما يعزز اللمعان في الحمام ، فهو اللون المثالي لتزيين المراحيض الصغيرة.
ومع ذلك ويساهم إدخال المرايا الكبيرة، على سبيل المثال في تزيين الجدران ذات الخطوط الأفقية ، وتحقيق أقصى قدر من الإدراك المكاني في الحمامات الصغيرة التي تبحث عن أسلوبها الخاص.
عندما نفكر في المراحيض الصغيرة ، كثيرا ما نتخيل التصاميم دون منطقة الاستحمام،. هذا الاحتمال مجدي ، خاصة إذا كانت الغرفة المعنية مخصصة للضيوف أو بمثابة دعم للحمام الرئيسي ولكن ماذا يحدث إذا لم يعد هناك حمامآخر؟ المراحيض الصغيرة مع دش يمكن أن تكون حل رائع تمامًا ، حتى مع حوض استحمام، ونحن هنا نراهن على حسن ترتيب وتنظيم كل ركن في الحمام..
ويعد دمج منطقة الاستحمام في الحمام الصغير أمر سهل وبسيط. وتتراوح المقترحات بين الأحواض التي تتخذ أشكال مستطيلة أو مربعة ، بما في ذلك الزوايا التي يتم تصنيعها في جميع الأحوال بمواد مختلفة قادرة على التكيف مع أي أسلوب، على سبيل المثال، سيساعد هذا الركن على الاستفادة من وجود الدش وأيضًا الاستفادة من كل ركن في الحمام، وقد يكون اختيار الستارة أمرًا مناسبًا للاختباء ورائها أثناء الاستحمام دون الحاجة إلى بناء جدار زجاجي قد يأخذ الكثير من المساحة، أو يتسبب في الضيق.
يقولون أن الحاجة إلى زيادة براعة تزيين الحمامات الصغيرة هي مهمة تتطلب الاختيار المناسب للمواد المستخدمة في الحمام، بغض النظر عن الأسلوب الذي نرغب في ترتيب الحمام به، وسواء كان الحمام عصريًا أو كلاسيكيًا أو صناعيًا… يلزم وجود عناصر تسمح بتحسين وظائفه. فالأثاث الكبير المفرط مثالي للحمامات السخية ولكن في الحمامات الصغيرة ، من الأفضل المراهنة على القطع التي تستجيب لاحتياجات التخزين دون أن تكون كبيرة الحجم أو تتسبب في الازدحام.
الرف الزجاجي البسيط، والمنضدة المطولة، والصنابير المدمجة أو الشماعات الموجودة على الحائط للمناشف هي موارد مناسبة، نظراً لطبيعتها العملية ويجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند تزيين المراحيض الصغيرة.
من دون إغفال الطبيعة الوظيفية للحمامات الصغيرة ، يمكن تعزيز البعد الجمالي بفروق دقيقة وبسيطة، وبدون إضافة أشياء كبيرة في السطح المتاح حتى لا نشعر بالفوضى، فالجدران هي الحليف الكبيرة لتزيين المراحيض الحمامات وذلك بحسن اختيار الألوان والطلاء ، يمكنك دعم الحمام باللوحات ، والفينيل أو الأشياء الزخرفية لتجميل الحمام .
وتعتبر الملحقات، مثل حاملات الصابون أو حاملات المناديل، ضرورية ومثيرة للاهتمام عند تزيين الحمام الصغير ، كما أن تصميمه يمكن أن يطبع بصيغة مميزة دون التضحية بمساحة أكبر الحمام. بالإضافة إلى الشموع والنباتات التي تخلق جو جديد ومغري للغاية
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