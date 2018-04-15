كيفية تزيين الحمامات الصغيرة بنجاح

ان الحمام من اهم الغرف بالمنزل، فيقوم جميع افراد المنزل باستخدامه وكذلك الضيوف والأهل والأصدقاء. لذلك فيجب أن يكون اختيار شكل وتصميم وطراز الحمام والسيراميك متناسق ومتناسب مع طراز المنزل ويظهر شخصيتك و لمستك الجمالية في اختيار نقوش الارضيات او الحوائط.

ولم يعد الحمام مجرد غرفة ملحقة بالمنزل بل أصبح غرفة أساسية يجب الاهتمام بكامل تفاصيلها. وإن أهميته تتخطى مجرد وجود بعض الجماليات فيه، وفي الوقت الحاضر لقد طوَّر الحمام بشكل أرقى وأفضل داخل كل منزل، وتشتمل بعض المنازل على حمامات صغيرة للضيوف يجب أن تكون على مستوى عالي من الإهتمام والديكور. على الرغم من أنها تأتي لتلبية احتياجات الأفراد، فإن العديد من هذه الحمامت يقتصر على وجود بالوعة ومرحاض ، وبالتالي ضبط الحمامات وتغيير ديكورها أمر لابد منه لتحسين الشكل العام..

وفي هذا الكتاب من الأفكار نقترح مجموعة من المفاتيح الأكثر إثارة للاهتمام لتأخذها في الاعتبار عند إنشاء الجو المثالي في الحمام الصغير من خلال مشاريع خبرائنا.