5 خزانات رائعة ستبهرك بكل الطرق

الملابس والاكسسوارات من الأشياء القيمة لدى كل فرد ويبحث في منزله عن أفضل مكان للحفاظ عليها وتخزينها، حيث لم يعد حلم كل فرد أن يكون لديه دولاب بسيط يحلم فيه أغراضه، بل أكثر من ذلك حيث يريد كل منا وجود مساحة مخصصة في شكل غرفة كاملة لحصر لأمتعته على الرغم المساحة المتاحة في المنزل، ولذلك فإن في مختلف التصميمات الحديثة أصبح البعض يبحث عن غرفة للملابس لتكون جزء أساسي في منزله، سواء كنت تنتمي إلى أولئك المحظوظون بما فيه الكفاية ليكون لديك غرفة خلع الملابس أو كنت واحدًا من أولئك الذين يلجؤون إلى الخزائن التقليدية، في هذا الكتاب من الأفكار نقترح حزانات أكثر إلهامًا من تصميمات هوميفاي للخزانات يمكنك اختيار ما يناسبك منها.
غرفة النوم هي عادة المساحة المفضلة لوضع خزانة كاملة طالما لا يوجد احتمال وجود غرفة خلع ملابس للاستخدام. ووجودها لا يجب أن يفترض سوء الديكور أو إزدحام الغرفة، بل يمكنك الاعتماد على الأبواب المنزلقة المبطنة بالمرايا.. فهي كل ما تحتاجه لجعل غرفتك تبدو أكبر، وذلك لأن المرايا تُعطي شعور أعظم بالاتساع، بالإضافة إلى كونه حلا عمليًا لتوفير المساحة، سوف تحصل على غرفة واسعة أنيقة ومنطقة مميزة لحفظ الملابس.
حتى إذا كان لديك غرفة مخصصة لخلع الملابس، قد تكون المساحة المعنية ليست سخية جدا. في هذه الحالة يمكنك أيضًا اللجوء إلى الأبواب التي تحمل المريا والتي تسمح لك بتحقيق أقصى قدر من الإدراك المكاني، وسوف تسهم أيضًا في زيادة الضوء داخل الغرفة، ووجود النوافذ أمر هام في غرفة خلع الملابس الخاصة بك للحصول على الضوء الطبيعي وتهوية المنطقة أيضًا ، وكذلك يمكنك الحصول على بعض قطع الأثاث الأخرى على شكل كرسي كل هذا يشارك في تكوين التفاصيل الصغيرة التي سوف تزيد جاذبية الغرفة.
كما قلنا في بداية هذا الكتاب غرفة النوم هي عادة المكان المفضل ليشمل الخزانة على الرغم من أنه ليس المكان الوحيد. حيث يمكنك الاستفادة القصوى من الفضاء من خلال تصميم حلول التخزين وتكييفها مع كل ركن من أركان المنزل،. حيث أن المساحة تحت الدرج هي المكان المثالي لتجهيز دولاب تخزين مميز مع بعض من الرفوف، والشماعات أو الأدراج للحفاظ على أمتعتك الخاصة بك منظمة ونظيفة.
المساحة التي تشغلها غرفة النوم في منزلك ربما تكون صغيرة ولا تكفي، وحتى الخزانات التقليدية يمكن أن تكون عنصرًا صعبًا ولا يناسب مساحة ابمنزل الصغير. ومع ذلك، فمن الممكن ضمان النظام في منزلك، توفير منطقة تخزيين ملابس من خلال اللجوء إلى الإبداع. وهذا الشماعات المفتوحة تقدم بنية وظيفية جذابة لتوزيع الأحذية والسراويل والسترات والقمصان وغيرها، وهي اقتراح مثالي لبيئات الإلهام الصناعي ولمن يريد أن يعطي اختلاف لتصميم الأماكن الداخلية الخاصة في منزله.
إذا كانت مشاكل المساحة ليست عائقًا بالنسبة لك، وتأخذ وقتك لتصميم غرفة خلع الملابس المناسبة. هذا الاقتراح مليء بأفكار للنسخ. الغرفة هنا لديها قليلا من كل شيء. بالإضافة إلى أنظمة التخزين التقليدية (القضبان، والأدراج، والأرفف، وصناديق… )، وقد تم تجهيز غرفة خلع الملابس مع الإضاءة المريحة، ورف ومعطف عملي ومريح ومقعد مريح للأحذية مريحة وحتى ركن الغسالة، فهذه الغرفة أنيقة تمامًا، ماذا يمكن أن تريد أكثر؟
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