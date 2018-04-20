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دليلك لاختيار أحواض استحمام مناسبة ومثالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects حمام
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عندما يتعلق الأمر بأحواض الاستحمام فلا شك أن الكل يبحث عن المناسب من حيث الشكل والمساحة وكذلك التكلفة، حيث أصبح لا غنى عن أحواض الاستحمام داخل الحمامات على اختلاف تصميماتها وأشكالها، يبحث الكثير عن الحصول على القدر الكافي من الراحة والاسترخاء بعد عناء يوم شاق؛ لذلك أصبحت أحواض الاستحمام وسائل للراحة والرفاهية أيضًا، حيث يبحث الكثير عن اختيار حوض استحمام مناسب للحمام الخاص بمنزله.

1- يعطي للمنزل قيمة شرائية عالية

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects حمام
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

أكد خبراء التصميم والديكور أن وجود حوض استحمام داخل الحمام أصبح من ضمن قائمة الاولويات داخل المنزل فهو حقًا يعطي للمنزل قيمة شرائية عالية عن غيره من المنازل التي لا يوجد بها أحواض للاستحمام، لذلك أصبح اختيار حوض استحمام مناسب للحمام أمرًا لم يعد رفاهية فقط ولكنه أصبح شيئًا ذكيًا وضروريًا داخل المنزل لأنه يزيد من القيمة الشرائية للمنزل بنسبة 4% عن غيره من المنازل.

2- المزج بين الدُش وحوض الاستحمام

Station Rd, New Barnet Jigsaw Interior Architecture حمام Beige luxury,bathroom,tiles,mirror,bronze,london,show home
Jigsaw Interior Architecture

Station Rd, New Barnet

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

قد تقع في حيرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين تركيب دُش أو اختيار حوض للاستحمام وخاصة إذا كانت المساحة المخُصصة للحمام صغيرة ومحدودة، ولكن لم تعد تلك مشكلة كبيرة وذلك من خلال امكانية استخدام الأثنين معًا كما هو موضح في الصورة، حيث يمكن تركيب دُش الاستحمام أعلى حوض الاستحمام ليتم استغلال تلك المساحة لغرضين معًا دون الحاجة إلى مساحة أخرى.

3- اختيار حوض استحمام ذات تصميم مُطلق

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

هل أنت من محبي الحمام ذات التصميم المُطلق؟ لا يوجد من لا يحبذ ذلك التصميم الخيالي، حيث أنه تصميم رائع للغاية يمنحك الشعور بالانطلاق والراحة في نفس الوقت، ظهر ذلك في الحواف المنحنية لحوض الاستحمام والتصميم القديم لجدران الحمام ليظهر الحمام بحوض الاستحمام معًا كلوحة جمالية مبدعة، ولكن كان يبتعد البعض عن اختيار ذلك الحمام قديمًا نظرًا لتكلفته الباهظة فهو حمام قائم على استخدام حوض استحمام معدني للحفاظ على المياه ساخنة لأطول فترة ممكنة حيث كانت تصل تكلفته إلى ما يقرب 1000 جنيه استرليني.

ساعد التقدم التكنولوجي الكبير  في تنفيذ ذلك التصميم بطريقة سهلة وبسيطة وذات تكلفة مناسبة حيث يمكن استبدال حوض الاستحمام المعدني ذو التكلفة الباهظة بحوض استحمام مصنوع من خامات أخرى تحتفظ بدرجة حرارة المياه وبتكلفة بسيطة.

4- اختيار حوض الاستحمام المناسب لشكل تصميم الحمام

Master Ensuite homify حمام
homify

Master Ensuite

homify
homify
homify

يتحكم شكل الحمام وتصميمه بشكل كبير في شكل وحجم وموضع حوض الاستحمام، فمثلًا يوجد حمام على شكل حرف L ويوجد حمام على شكل حرف n أو u وكل تصميم من تلك التصميمات يتحكم بشكل كبير للغاية في شكل وموضع حوض الاستحمام.

5- اختيار الخامة المناسبة لحوض الاستحمام

Bath & Shower View Daman of Witham Ltd حمام
Daman of Witham Ltd

Bath & Shower View

Daman of Witham Ltd
Daman of Witham Ltd
Daman of Witham Ltd

يوجد الكثير والكثير من الخامات المستخدمة في أحواض الاستحمام فأقلها من حيث السعر والتكلفة هي الأحواض البلاستيكية ثم الأحواض المصنوعة من البلاط ويمكن أن تتدرج من حيث الخامات والتكلفة أيضًا حتى تصل إلى المصنوعة من الجرانيت والمعدن المطلي وهم الأغلى من بين الخامات المستخدمة لأحواض الاستحمام، ولكل منها طرق الصيانة والتنظيف الخاصة بها؛ لذلك يجب اختيار الخامات المناسبة لاحتياجاتكم من حيث الصيانة أيضًا وأساليب التنظيف الملائمة.

6- اختيار التصميمات العصرية

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

إذا كنتم من محبي اختيار التصميمات العصرية والحديثة فعليكم باختيار الأسطح اللامعة والبراقة كما في الصورة، فعند اختيار لون الطلاء المناسب الذي يتماشى مع طبيعة التصميمات الحديثة عليكم باختيار الطلاء ذو اللون المعدني اللامع مع استخدام بعض الديكورات الخشبية والمعدنية البسيطة التي تُضيف إلى الحمام الطابع الحديث .

7- اختيار خامات مناسبة للميزانية

Luxury Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام
DeVal Bathrooms

Luxury Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

إن اختيار الخامات التي تناسب ميزانيتكم من أكثر الاشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار حوض الاستحمام المناسب، حيث يوجد الكثير من الخامات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، ويُعتبر حوض الاستحمام المصنوع من الجرانيت أو السيراميك أو المعدن المطلي هو الأغلى سعرًا أما حوض الاستحمام المصنوع من الاكريليك أو الألياف الصناعية فهو الأقل سعرًا ويليه المصنوع من الزهر.

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