دليلك لاختيار أحواض استحمام مناسبة ومثالية

عندما يتعلق الأمر بأحواض الاستحمام فلا شك أن الكل يبحث عن المناسب من حيث الشكل والمساحة وكذلك التكلفة، حيث أصبح لا غنى عن أحواض الاستحمام داخل الحمامات على اختلاف تصميماتها وأشكالها، يبحث الكثير عن الحصول على القدر الكافي من الراحة والاسترخاء بعد عناء يوم شاق؛ لذلك أصبحت أحواض الاستحمام وسائل للراحة والرفاهية أيضًا، حيث يبحث الكثير عن اختيار حوض استحمام مناسب للحمام الخاص بمنزله.
أكد خبراء التصميم والديكور أن وجود حوض استحمام داخل الحمام أصبح من ضمن قائمة الاولويات داخل المنزل فهو حقًا يعطي للمنزل قيمة شرائية عالية عن غيره من المنازل التي لا يوجد بها أحواض للاستحمام، لذلك أصبح اختيار حوض استحمام مناسب للحمام أمرًا لم يعد رفاهية فقط ولكنه أصبح شيئًا ذكيًا وضروريًا داخل المنزل لأنه يزيد من القيمة الشرائية للمنزل بنسبة 4% عن غيره من المنازل.
قد تقع في حيرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين تركيب دُش أو اختيار حوض للاستحمام وخاصة إذا كانت المساحة المخُصصة للحمام صغيرة ومحدودة، ولكن لم تعد تلك مشكلة كبيرة وذلك من خلال امكانية استخدام الأثنين معًا كما هو موضح في الصورة، حيث يمكن تركيب دُش الاستحمام أعلى حوض الاستحمام ليتم استغلال تلك المساحة لغرضين معًا دون الحاجة إلى مساحة أخرى.
هل أنت من محبي الحمام ذات التصميم المُطلق؟ لا يوجد من لا يحبذ ذلك التصميم الخيالي، حيث أنه تصميم رائع للغاية يمنحك الشعور بالانطلاق والراحة في نفس الوقت، ظهر ذلك في الحواف المنحنية لحوض الاستحمام والتصميم القديم لجدران الحمام ليظهر الحمام بحوض الاستحمام معًا كلوحة جمالية مبدعة، ولكن كان يبتعد البعض عن اختيار ذلك الحمام قديمًا نظرًا لتكلفته الباهظة فهو حمام قائم على استخدام حوض استحمام معدني للحفاظ على المياه ساخنة لأطول فترة ممكنة حيث كانت تصل تكلفته إلى ما يقرب 1000 جنيه استرليني.
ساعد التقدم التكنولوجي الكبير في تنفيذ ذلك التصميم بطريقة سهلة وبسيطة وذات تكلفة مناسبة حيث يمكن استبدال حوض الاستحمام المعدني ذو التكلفة الباهظة بحوض استحمام مصنوع من خامات أخرى تحتفظ بدرجة حرارة المياه وبتكلفة بسيطة.
يتحكم شكل الحمام وتصميمه بشكل كبير في شكل وحجم وموضع حوض الاستحمام، فمثلًا يوجد حمام على شكل حرف L ويوجد حمام على شكل حرف n أو u وكل تصميم من تلك التصميمات يتحكم بشكل كبير للغاية في شكل وموضع حوض الاستحمام.
يوجد الكثير والكثير من الخامات المستخدمة في أحواض الاستحمام فأقلها من حيث السعر والتكلفة هي الأحواض البلاستيكية ثم الأحواض المصنوعة من البلاط ويمكن أن تتدرج من حيث الخامات والتكلفة أيضًا حتى تصل إلى المصنوعة من الجرانيت والمعدن المطلي وهم الأغلى من بين الخامات المستخدمة لأحواض الاستحمام، ولكل منها طرق الصيانة والتنظيف الخاصة بها؛ لذلك يجب اختيار الخامات المناسبة لاحتياجاتكم من حيث الصيانة أيضًا وأساليب التنظيف الملائمة.
إذا كنتم من محبي اختيار التصميمات العصرية والحديثة فعليكم باختيار الأسطح اللامعة والبراقة كما في الصورة، فعند اختيار لون الطلاء المناسب الذي يتماشى مع طبيعة التصميمات الحديثة عليكم باختيار الطلاء ذو اللون المعدني اللامع مع استخدام بعض الديكورات الخشبية والمعدنية البسيطة التي تُضيف إلى الحمام الطابع الحديث .
إن اختيار الخامات التي تناسب ميزانيتكم من أكثر الاشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار حوض الاستحمام المناسب، حيث يوجد الكثير من الخامات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، ويُعتبر حوض الاستحمام المصنوع من الجرانيت أو السيراميك أو المعدن المطلي هو الأغلى سعرًا أما حوض الاستحمام المصنوع من الاكريليك أو الألياف الصناعية فهو الأقل سعرًا ويليه المصنوع من الزهر.
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