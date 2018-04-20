الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار تجعل منزلك بإطلالة الشابي شيك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
FOTOGRAFIA D'ARREDAMENTO, Leon s.r.l. Leon s.r.l. Living roomSofas & armchairs
Loading admin actions …

ربما تكون كلمة نمط الشابي شيك ذات وقع جديد وغريب على آذان البعض، ولكن عادًة ما نجد أننا كثيرًا ما نستخدم ذلك النمط في أنحاء المنزل دون العلم بأن ما نفعله يُعتبر نمط ديكوري في حد ذاته، وذلك لأن نمط الشابي شيك يتميز بالبساطة والجمال في نفس الوقت ويعتمد بشكل كبير على استخدام الألوان الخافتة مثل الأبيض الداكن والأثاث القديم المُتهالك الذي يتم إعادة تدويره وتجديده والاستفادة منه مع إضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة مثل قماش الدانتيل أو الأقمشة ذات النقوش أو الورود الصغيرة أو المنقطة أو المقلمة، فهو حقًا نمط الفخامة والأناقة والروعة.

1- استخدام الخامات الطبيعية

APPARTAMENTO (PALIANO - FR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة السفرة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

إذا كنتم من محبي نمط الشابي شيك فعليكم قدر المستطاع استخدام كل ما هو طبيعي، فمثلًا أضافت تلك الأغطية المستخدمة لغطاء الكراسي لمسة جمالية بسيطة وفريدة من نوعها، واستطاعت كسر الطابع الكلاسيكي لغرفة الطعام وإظهارها بنمط الشابي شيك البسيط.

2- إظهار الجدار

FOTOGRAFIA D'ARREDAMENTO, Leon s.r.l. Leon s.r.l. Living roomSofas & armchairs
Leon s.r.l.

Leon s.r.l.
Leon s.r.l.
Leon s.r.l.

إظهار جزء من الجدار سواء كان مطلي أو غير مطلي يُعتبر من مظاهر النمط الشابي شيك أيضًا، فهو مزيج بين النمط الريفي والشابي شيك فهو في نهاية الأمر يعطي مظهر دافئ وبسيط وأنيق.

3- المزج بين القديم والحديث

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

يعتمد نمط الشابي شيك أيضًا على مزج القديم بالحديث، فإذا استطعتم مزج القديم بالحديث فسوف تخلقون نمط شابي شيك رائع، فمثلًا في تلك الصورة تم استخدام مطبخ عصري وحديث ذو تصميم بسيط مع استخدام سقف خشبي قديم ودافئ.

4- الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

إذا اتخذتم القرار باختيار تصميم الشابي شيك؛ فعليكم بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة للغاية، فبعض اللمسات الديكورية والاكسسوارات كفيلة بإبراز ذلك النمط بشكل كبير، فمثلًا اختيار الستائر المقلمة كما في الصورة من سمات طراز الشابي شيك.

5- اختيار الألوان المناسبة

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان المناسبة لنمط الشابي شيك فيُنصح باستخدام الألوان الطبيعية، ولكن سيظل اللون الأزرق الهادئ أو النيلي كما يُطلق عليه البعض أو لون الباستيل من أكثر الألوان شيوعًا واستخدامًا وملائمًا لجميع غرف المنزل ذو نمط الشابي شيك.

6- لا بأس ببعض الرفاهية

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

لا تنخدعون بمسمى الشابي شيك بأنه نمط يعتمد على الطراز القديم أو الرث فقط ولكنه يمتد ليشمل الكثير من التصميمات والطرازات منها الكلاسيكي أو كما يطلق عليها البعض الطراز العثماني، حيث برز نمط الشابي شيك في تلك الغرفة الكلاسيكية في الوسائد المقلمة والغطاء ذو الخطوط الأفقية الموجود على السرير.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدام التصميم المعدني

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

ظهر نمط الشابي شيك في ذلك المطبخ من خلال المزج بين النمط الحديث والنمط الصناعي وذلك باستخدام مطبخ مصنوع من مادة الاستانلس ستيل المعدني اللامع وأرضية خشبية دافئة وجميلة مع بعض الستائر البسيطة الشفافة ذات النقوش المُلونة.

8- استخدام الأخشاب

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

كما ذكرنا أن نمط الشابي شيك يعتمد على كل ما هو طبيعي أو ذو مظهر طبيعي من حيث اللون أو الشكل أو الخامة؛ لذلك يجب استخدام الأخشاب بكثرة للحصول على نمط شابي شيك مذهل، فمن المعروف عن الأخشاب أنها تُعطي مظهر جمالي رائع وكذلك لها لونها الخاص والمُميز.

9- أرضيةمن الفسيفساء

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify حمام
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

يُعتبر استخدام الأرضيات الخشبية أمرًا غاية في الروعة وتتناسب كثيرًا مع نمط الشابي شيك، ولكن هناك من لا يفضلون استخدام الأرضيات الخشبية سواء من حيث الشكل أو التكلفة؛ لذلك ستكون أرضية مصنوعة من أحجار الفسيفساء الصغيرة أمرًا رائع أيضًا ومناسب مع مظهر الأثاث العتيق الموجود في المنزل المُصمم على نمط الشابي شيك.

أقرأ أيضًا: 6 أفكار لتوظيف الجبس في الحمام

دليلك لاختيار أحواض استحمام مناسبة ومثالية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً