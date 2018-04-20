9 أفكار تجعل منزلك بإطلالة الشابي شيك

ربما تكون كلمة نمط الشابي شيك ذات وقع جديد وغريب على آذان البعض، ولكن عادًة ما نجد أننا كثيرًا ما نستخدم ذلك النمط في أنحاء المنزل دون العلم بأن ما نفعله يُعتبر نمط ديكوري في حد ذاته، وذلك لأن نمط الشابي شيك يتميز بالبساطة والجمال في نفس الوقت ويعتمد بشكل كبير على استخدام الألوان الخافتة مثل الأبيض الداكن والأثاث القديم المُتهالك الذي يتم إعادة تدويره وتجديده والاستفادة منه مع إضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة مثل قماش الدانتيل أو الأقمشة ذات النقوش أو الورود الصغيرة أو المنقطة أو المقلمة، فهو حقًا نمط الفخامة والأناقة والروعة.
إذا كنتم من محبي نمط الشابي شيك فعليكم قدر المستطاع استخدام كل ما هو طبيعي، فمثلًا أضافت تلك الأغطية المستخدمة لغطاء الكراسي لمسة جمالية بسيطة وفريدة من نوعها، واستطاعت كسر الطابع الكلاسيكي لغرفة الطعام وإظهارها بنمط الشابي شيك البسيط.
إظهار جزء من الجدار سواء كان مطلي أو غير مطلي يُعتبر من مظاهر النمط الشابي شيك أيضًا، فهو مزيج بين النمط الريفي والشابي شيك فهو في نهاية الأمر يعطي مظهر دافئ وبسيط وأنيق.
يعتمد نمط الشابي شيك أيضًا على مزج القديم بالحديث، فإذا استطعتم مزج القديم بالحديث فسوف تخلقون نمط شابي شيك رائع، فمثلًا في تلك الصورة تم استخدام مطبخ عصري وحديث ذو تصميم بسيط مع استخدام سقف خشبي قديم ودافئ.
إذا اتخذتم القرار باختيار تصميم الشابي شيك؛ فعليكم بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة للغاية، فبعض اللمسات الديكورية والاكسسوارات كفيلة بإبراز ذلك النمط بشكل كبير، فمثلًا اختيار الستائر المقلمة كما في الصورة من سمات طراز الشابي شيك.
عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان المناسبة لنمط الشابي شيك فيُنصح باستخدام الألوان الطبيعية، ولكن سيظل اللون الأزرق الهادئ أو النيلي كما يُطلق عليه البعض أو لون الباستيل من أكثر الألوان شيوعًا واستخدامًا وملائمًا لجميع غرف المنزل ذو نمط الشابي شيك.
لا تنخدعون بمسمى الشابي شيك بأنه نمط يعتمد على الطراز القديم أو الرث فقط ولكنه يمتد ليشمل الكثير من التصميمات والطرازات منها الكلاسيكي أو كما يطلق عليها البعض الطراز العثماني، حيث برز نمط الشابي شيك في تلك الغرفة الكلاسيكية في الوسائد المقلمة والغطاء ذو الخطوط الأفقية الموجود على السرير.
ظهر نمط الشابي شيك في ذلك المطبخ من خلال المزج بين النمط الحديث والنمط الصناعي وذلك باستخدام مطبخ مصنوع من مادة الاستانلس ستيل المعدني اللامع وأرضية خشبية دافئة وجميلة مع بعض الستائر البسيطة الشفافة ذات النقوش المُلونة.
كما ذكرنا أن نمط الشابي شيك يعتمد على كل ما هو طبيعي أو ذو مظهر طبيعي من حيث اللون أو الشكل أو الخامة؛ لذلك يجب استخدام الأخشاب بكثرة للحصول على نمط شابي شيك مذهل، فمن المعروف عن الأخشاب أنها تُعطي مظهر جمالي رائع وكذلك لها لونها الخاص والمُميز.
يُعتبر استخدام الأرضيات الخشبية أمرًا غاية في الروعة وتتناسب كثيرًا مع نمط الشابي شيك، ولكن هناك من لا يفضلون استخدام الأرضيات الخشبية سواء من حيث الشكل أو التكلفة؛ لذلك ستكون أرضية مصنوعة من أحجار الفسيفساء الصغيرة أمرًا رائع أيضًا ومناسب مع مظهر الأثاث العتيق الموجود في المنزل المُصمم على نمط الشابي شيك.
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