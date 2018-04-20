9 أفكار تجعل منزلك بإطلالة الشابي شيك

ربما تكون كلمة نمط الشابي شيك ذات وقع جديد وغريب على آذان البعض، ولكن عادًة ما نجد أننا كثيرًا ما نستخدم ذلك النمط في أنحاء المنزل دون العلم بأن ما نفعله يُعتبر نمط ديكوري في حد ذاته، وذلك لأن نمط الشابي شيك يتميز بالبساطة والجمال في نفس الوقت ويعتمد بشكل كبير على استخدام الألوان الخافتة مثل الأبيض الداكن والأثاث القديم المُتهالك الذي يتم إعادة تدويره وتجديده والاستفادة منه مع إضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة مثل قماش الدانتيل أو الأقمشة ذات النقوش أو الورود الصغيرة أو المنقطة أو المقلمة، فهو حقًا نمط الفخامة والأناقة والروعة.