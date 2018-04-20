تصميمات بسيطة لسجاد سلالم أنيق وعملي

من المعروف أن السلالم صعبة التحول من حيث الشكل، فلا يمكن تغيير السلالم من حين لآخر أو عمل تعديل ما بها نظرًا لكثرة استخدامها، ولكن يمكن إجراء بعض التحولات من خلال استخدام بعض اللمسات الديكورية ومن أهمها السجاد، فإن السجاد يتحكم بشكل كبير في تغيير شكل السلالم ويُظهرها بمظهر جميل وغير مألوف، لذلك عند اختيار السجاد الملائم للسلالم يجب التركيز على بعض العناصر الأساسية وهي، سهولة التنظيف وذلك بسبب كثرة استخدام السلالم مما يعمل على وجود الكثير من الأتربة والبقع بالسجاد فيجب تنظيفه بين الحين والآخر بسهولة ويُسر.

أما العنصر الثاني هو جودة خامته وذلك لكي يدوم لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى تغييره أو استبداله بعد فترة قصيرة، والعنصر الأخير هو التكلفة، يجب اختيار سجاد السلالم ذو التكلفة المناسبة والتي تناسب المكان والخامة.