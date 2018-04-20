تصميمات بسيطة لسجاد سلالم أنيق وعملي

من المعروف أن السلالم صعبة التحول من حيث الشكل، فلا يمكن تغيير السلالم من حين لآخر أو عمل تعديل ما بها نظرًا لكثرة استخدامها، ولكن يمكن إجراء بعض التحولات من خلال استخدام بعض اللمسات الديكورية ومن أهمها السجاد، فإن السجاد يتحكم بشكل كبير في تغيير شكل السلالم ويُظهرها بمظهر جميل وغير مألوف، لذلك عند اختيار السجاد الملائم للسلالم يجب التركيز على بعض العناصر الأساسية وهي، سهولة التنظيف وذلك بسبب كثرة استخدام السلالم مما يعمل على وجود الكثير من الأتربة والبقع بالسجاد فيجب تنظيفه بين الحين والآخر بسهولة ويُسر.
أما العنصر الثاني هو جودة خامته وذلك لكي يدوم لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى تغييره أو استبداله بعد فترة قصيرة، والعنصر الأخير هو التكلفة، يجب اختيار سجاد السلالم ذو التكلفة المناسبة والتي تناسب المكان والخامة.
تقع تلك الأرضية في منزل تقليدي ولكن السجاد المستخدم في تغطية أرضية السلم غير تقليدي بالمرة، فهو اختيار جيد وصائب للغاية، حيث تم استخدام السجاد المصنوع من الصوف ذو الطبقة المنخفضة حتى لا يسمح بتعلق الأتربة والأوساخ بها بسهولة ولكي يتم تنظيفه بين الحين والآخر دون عناء، أما اللون الرمادي الخرساني فهو من أكثر الألوان الشائعة وكذلك الأزرق الداكن .
يُعتبر سجاد السلالم المصنوع من الألياف الطبيعية أو الأعشاب البحرية من أفضل أنواع السجاد نظرًا لمظهره الرائع والجميل وكذلك سهولة تنظيفه بقوة دون الخوف من حدوث أي خدش أو قطع به، كما أنه عملي للغاية ويتماشى كثيرًا مع طبيعة المكان الذي يتم وضع السجاد به من حيث الصعود والهبوط كثيرًا دون الحاجة إلى استبداله على فترات متقاربة يرجع ذلك إلى قوته ومتانته.
يظهر ذلك التصميم البسيط بمظهر جميل وجذاب للغاية وذلك من خلال وضع سجادة في منتصف السلم لتكون بعرض أقل من عرض السلم وتكون في المنتصف فهي فكرة تلائم السلالم الحديثة أو ذات التصميم العصري فهي مُلفتة للنظر بشكل كبير.
يُعتبر سجاد السلالم المقلم أو ذو الخطوط الرأسية من السجاد المنتشر والمألوف لدى البعض نظرًا لقدرته الديكورية والجمالية الكبيرة، فهو قادر على خلق مظهر جميل للسلالم وعادًة ما يكون مصنوع من الصوف وله عدة ألوان منها الأسود الجرئ أو الأزرق الداكن أو الرمادي الهادئ وغيرها من الألوان.
إذا كنتم لا تفضلون استخدام سجاد السلالم بالكامل ليغطي جميع أجزاء ودرجات السلم فيمكن الابتعاد عن تلك التصميمات واستبدالها بما يُشبه الصورة، حيث يمكن تغطية الأجزاء العلوية من درجات السلم فقط باستخدام سجاد مصنوع من الصوف أو غيره من الخامات المستخدمة، ويُستخدم ذلك التصميم خاصًة إذا كان السلم جميل وأنيق في حد ذاته ولا يحتاج إلى تغطيته بالكامل بالسجاد، هنا يتم استخدام السجاد كلمسة ديكورية فقط فيتم وضعه كما في الصورة.
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