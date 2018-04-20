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تصميمات بسيطة لسجاد سلالم أنيق وعملي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify درج
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من المعروف أن السلالم صعبة التحول من حيث الشكل، فلا يمكن تغيير السلالم من حين لآخر أو عمل تعديل ما بها نظرًا لكثرة استخدامها، ولكن يمكن إجراء بعض التحولات من خلال استخدام بعض اللمسات الديكورية ومن أهمها السجاد، فإن السجاد يتحكم بشكل كبير في تغيير شكل السلالم ويُظهرها بمظهر جميل وغير مألوف، لذلك عند اختيار السجاد الملائم للسلالم يجب التركيز على بعض العناصر الأساسية وهي، سهولة التنظيف وذلك بسبب كثرة استخدام السلالم مما يعمل على وجود الكثير من الأتربة والبقع بالسجاد فيجب تنظيفه بين الحين والآخر بسهولة ويُسر.

أما العنصر الثاني هو جودة خامته وذلك لكي يدوم لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى تغييره أو استبداله بعد فترة قصيرة، والعنصر الأخير هو التكلفة، يجب اختيار سجاد السلالم ذو التكلفة المناسبة والتي تناسب المكان والخامة.

1- سجاد أنيق لسلم ذو تصميم تقليدي

West Horsley, Tailored Interiors & Architecture Ltd Tailored Interiors & Architecture Ltd درج
Tailored Interiors &amp; Architecture Ltd

West Horsley

Tailored Interiors & Architecture Ltd
Tailored Interiors &amp; Architecture Ltd
Tailored Interiors & Architecture Ltd

تقع تلك الأرضية في منزل تقليدي ولكن السجاد المستخدم في تغطية أرضية السلم غير تقليدي بالمرة، فهو اختيار جيد وصائب للغاية، حيث تم استخدام السجاد المصنوع من الصوف ذو الطبقة المنخفضة حتى لا يسمح بتعلق الأتربة والأوساخ بها بسهولة ولكي يتم تنظيفه بين الحين والآخر دون عناء، أما اللون الرمادي الخرساني فهو من أكثر الألوان الشائعة وكذلك الأزرق الداكن .

2- السجاد المصنوع من الألياف الطبيعية

homify درج
homify

homify
homify
homify

يُعتبر سجاد السلالم المصنوع من الألياف الطبيعية أو الأعشاب البحرية من أفضل أنواع السجاد نظرًا لمظهره الرائع والجميل وكذلك سهولة تنظيفه بقوة دون الخوف من حدوث أي خدش أو قطع به، كما أنه عملي للغاية ويتماشى كثيرًا مع طبيعة المكان الذي يتم وضع السجاد به من حيث الصعود والهبوط كثيرًا دون الحاجة إلى استبداله على فترات متقاربة يرجع ذلك إلى قوته ومتانته.

3- سجادة بعرض أقل في منتصف السلم

Surrey, MS Lighting Design MS Lighting Design درج
MS Lighting Design

Surrey

MS Lighting Design
MS Lighting Design
MS Lighting Design

يظهر ذلك التصميم البسيط بمظهر جميل وجذاب للغاية وذلك من خلال وضع سجادة في منتصف السلم لتكون بعرض أقل من عرض السلم وتكون في المنتصف فهي فكرة تلائم السلالم الحديثة أو ذات التصميم العصري فهي مُلفتة للنظر بشكل كبير.

4- استخدام السجاد المقلم

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

يُعتبر سجاد السلالم المقلم أو ذو الخطوط الرأسية من السجاد المنتشر والمألوف لدى البعض نظرًا لقدرته الديكورية والجمالية الكبيرة، فهو قادر على خلق مظهر جميل للسلالم وعادًة ما يكون مصنوع من الصوف وله عدة ألوان منها الأسود الجرئ أو الأزرق الداكن أو الرمادي الهادئ وغيرها من الألوان.

5- ابتكار افكار مختلفة لسجاد السلالم

Projects, Extensions, Lofts, Xspace Xspace ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Xspace

Projects, Extensions, Lofts

Xspace
Xspace
Xspace

إذا كنتم لا تفضلون استخدام سجاد السلالم بالكامل ليغطي جميع أجزاء ودرجات السلم فيمكن الابتعاد عن تلك التصميمات واستبدالها بما يُشبه الصورة، حيث يمكن تغطية الأجزاء العلوية من درجات السلم فقط باستخدام سجاد مصنوع من الصوف أو غيره من الخامات المستخدمة، ويُستخدم ذلك التصميم خاصًة إذا كان السلم جميل وأنيق في حد ذاته ولا يحتاج إلى تغطيته بالكامل بالسجاد، هنا يتم استخدام السجاد كلمسة ديكورية فقط فيتم وضعه كما في الصورة.

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