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5 اتجاهات حديثة لاستقبال الربيع في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Multicolored
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من بين الأنماط التي تذهب وغيرها التي تأتي ، هناك العديد من الاتجاهات التي تميز التصميم الداخلي الحالي مما يجعله اختبارًا يدويًا. وعلاوة على ذلك ، ومع وصول الربيع ، يرتدي المنزل ملابس جديدة للترحيب بطريقة أفضل بأسلوب حياة أكثر حيوية وحيوية.

ولكن ما هي التدابير والاتجاهات التي ينبغي اتباعها لتكييف البيئات المحلية بشكل مثالي مع الصيف؟ من إضافة الملحقات الصغيرة إلى اعتماد المزيد من الخطوط الجديدة والمثيرة من الأثاث وأكثر ، إلى إعادة طلاء الجدران والملحقات. إليكم 5 تصميمات من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي مع 5 من الاتجاهات الحديثة للربيع.

1. الزهور والألوان

Violet Flowers Pixers غرفة المعيشة Multicolored flowers,pattern,violet,wall mural,wallpaper
Pixers

Violet Flowers

Pixers
Pixers
Pixers

مرة واحدة في الربيع ، يتم اختبار الاتجاهات الداخلية في المنزل ، وتتحول باستمرار نحو موضوعات الطبيعة ، أولا وقبل كل شيء ، واحدة من الزهور والشجرية. على خلفيات جميلة تغطي بها جدارًا واحدًا أو أكثر وعلى منسوجات جميع الغرف ، من البياضات إلى الأكسسوارات ، هناك أنماط زهرية ، بما في ذلك البراعم وأوراق الشجر وزخارف الغابة ، القادرة على إضفاء جو من الاسترخاء على البيئات المنزلية.

2. بريق النحاس

Project Art Deco style, Ekaterina Kozlova Ekaterina Kozlova Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس Red
Ekaterina Kozlova

Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova

إذا كان عام 2017 هو عام النحاس ، فإن 2018 هو بلا شك باسم النحاس. سلاسة ولامعة أو عتيقة مع لمسة مهترئة ، لا يمكنك أن تفوتها في المنزل لجلب حفنة من الفوارق الدقيقة. طاولات القهوة يتم اختيارها بدقة مع لمسات نهائية من المعادن، ولكن أيضا كإطار للصور والمرايا الحمام وغرفة النوم، أو على شكل عاكس الضوء من المصابيح الجانبية لطاولة غرفة الطعام.

3. نمط صناعي مع لمسات عتيقة

SCL_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi مطبخ
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

اتحاد بين اثنين من أنماط المنزلية الرئيسية الذي اقترحه الاتجاه الصناعي-خمر التصميم الداخلي الذي يستمد من كلا القديمة على حد سواء عن طريق مزج سياقات الصناعية للحصول على نتيجة المعاصرة تماما. هذا النوع من الديكور يبقى ولا سيما في رواج لإثراء البيئات الداخلية والخارجية بين المصابيح والأنابيب المكشوفة، تفاصيل الحديد المجلفن والأرضيات الخشبية غير النظامية.

4. الملحقات في المواد الطبيعية

Soraya - zauberhafter Wandschmuck, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG Walls & flooringWallpaper Purple/Violet
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

وود هي واحدة من الشخصيات الرئيسية في التصميم الداخلي لربيع 2018. من سحر الخضرة والطعم الصديق للبيئة ، فهي في الواقع واحدة من أكثر المواد المستخدمة داخل المنزل ، تحديدًا لتعدد الاستخدامات والمطابقة الرائعة مع جميع الأنماط تأثيث ، لا سيما تلك التي يفضلها الموسم الجميل. إن إضافة مجموعة أو أكثر من المكملات والملحقات الخشبية الصغيرة سيجعل كل مساحة في منزلك سعيدة.

5. مطبخ بهيج

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة نوم
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

حتى المطبخ جاهز للترحيب بالموسم الجميل بأذرع مفتوحة ، ليصبح أكثر بهيجًا ومتصلًا بغرفة المعيشة. تطل في الواقع على منطقة معيشة، بل هو في الواقع تتعزز ثابتة أو قابلة للإزالة شريط مضادة، والبار وحدات رفوف لتنفيذ سيولة منطقة مفتوحة للجلوس ويكون بمثابة مجمع الاجتماعي.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، كيف تقضي صيفًا ممتعًا داخل منزلك؟

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