5 اتجاهات حديثة لاستقبال الربيع في منزلك

من بين الأنماط التي تذهب وغيرها التي تأتي ، هناك العديد من الاتجاهات التي تميز التصميم الداخلي الحالي مما يجعله اختبارًا يدويًا. وعلاوة على ذلك ، ومع وصول الربيع ، يرتدي المنزل ملابس جديدة للترحيب بطريقة أفضل بأسلوب حياة أكثر حيوية وحيوية.
ولكن ما هي التدابير والاتجاهات التي ينبغي اتباعها لتكييف البيئات المحلية بشكل مثالي مع الصيف؟ من إضافة الملحقات الصغيرة إلى اعتماد المزيد من الخطوط الجديدة والمثيرة من الأثاث وأكثر ، إلى إعادة طلاء الجدران والملحقات. إليكم 5 تصميمات من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي مع 5 من الاتجاهات الحديثة للربيع.
مرة واحدة في الربيع ، يتم اختبار الاتجاهات الداخلية في المنزل ، وتتحول باستمرار نحو موضوعات الطبيعة ، أولا وقبل كل شيء ، واحدة من الزهور والشجرية. على خلفيات جميلة تغطي بها جدارًا واحدًا أو أكثر وعلى منسوجات جميع الغرف ، من البياضات إلى الأكسسوارات ، هناك أنماط زهرية ، بما في ذلك البراعم وأوراق الشجر وزخارف الغابة ، القادرة على إضفاء جو من الاسترخاء على البيئات المنزلية.
إذا كان عام 2017 هو عام النحاس ، فإن 2018 هو بلا شك باسم النحاس. سلاسة ولامعة أو عتيقة مع لمسة مهترئة ، لا يمكنك أن تفوتها في المنزل لجلب حفنة من الفوارق الدقيقة. طاولات القهوة يتم اختيارها بدقة مع لمسات نهائية من المعادن، ولكن أيضا كإطار للصور والمرايا الحمام وغرفة النوم، أو على شكل عاكس الضوء من المصابيح الجانبية لطاولة غرفة الطعام.
اتحاد بين اثنين من أنماط المنزلية الرئيسية الذي اقترحه الاتجاه الصناعي-خمر التصميم الداخلي الذي يستمد من كلا القديمة على حد سواء عن طريق مزج سياقات الصناعية للحصول على نتيجة المعاصرة تماما. هذا النوع من الديكور يبقى ولا سيما في رواج لإثراء البيئات الداخلية والخارجية بين المصابيح والأنابيب المكشوفة، تفاصيل الحديد المجلفن والأرضيات الخشبية غير النظامية.
وود هي واحدة من الشخصيات الرئيسية في التصميم الداخلي لربيع 2018. من سحر الخضرة والطعم الصديق للبيئة ، فهي في الواقع واحدة من أكثر المواد المستخدمة داخل المنزل ، تحديدًا لتعدد الاستخدامات والمطابقة الرائعة مع جميع الأنماط تأثيث ، لا سيما تلك التي يفضلها الموسم الجميل. إن إضافة مجموعة أو أكثر من المكملات والملحقات الخشبية الصغيرة سيجعل كل مساحة في منزلك سعيدة.
حتى المطبخ جاهز للترحيب بالموسم الجميل بأذرع مفتوحة ، ليصبح أكثر بهيجًا ومتصلًا بغرفة المعيشة. تطل في الواقع على منطقة معيشة، بل هو في الواقع تتعزز ثابتة أو قابلة للإزالة شريط مضادة، والبار وحدات رفوف لتنفيذ سيولة منطقة مفتوحة للجلوس ويكون بمثابة مجمع الاجتماعي.
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