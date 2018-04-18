5 أفكار للاستمتاع بالربيع في أرجاء المنزل

مع انتهاء اخر النسمات الباردة وتوديع الشتاء إلى لقاء اخر العام القادم، نستمتع هذه الأيام بالنسمات المنعشة قبل أن تتخللها حرارة الصيف. وسط تلك الأجواء المثالية يُصبح الهواء الطلق والخروج من المنزل هدفًا للجميع ولكن البعض لا يستطيع تحقيقه لسبب أو لأخر.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار الرائعة للاستمتاع بالربيع داخل منازلكم. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء وتصميماتهم الإبداعية!