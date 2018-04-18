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5 أفكار للاستمتاع بالربيع في أرجاء المنزل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartment in Shenzhen, China, Sergio Mannino Studio Sergio Mannino Studio غرفة نوم بلاستيك Purple/Violet
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مع انتهاء اخر النسمات الباردة وتوديع الشتاء إلى لقاء اخر العام القادم، نستمتع هذه الأيام بالنسمات المنعشة قبل أن تتخللها حرارة الصيف. وسط تلك الأجواء المثالية يُصبح الهواء الطلق والخروج من المنزل هدفًا للجميع ولكن البعض لا يستطيع تحقيقه لسبب أو لأخر.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار الرائعة للاستمتاع بالربيع داخل منازلكم. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء وتصميماتهم الإبداعية!

1. بنفسجية للغاية

Apartment in Shenzhen, China, Sergio Mannino Studio Sergio Mannino Studio غرفة نوم بلاستيك Purple/Violet
Sergio Mannino Studio

Sergio Mannino Studio
Sergio Mannino Studio
Sergio Mannino Studio

وفقا لمحللين الاتجاه ، هو لون الأرجواني الشديد من السنة. A لون قوي والمميز الذي يرمز إلى الإبداع والغير تقليدية، لإثبات في تنوعها الأكثر وضوحا على الحائط التي تغطي في بيئات جريئة وتصميم عصري جدا، والاختلاف أخف وزنا في الباستيل في المساحات دلالات أسلوب رث وريفي-شيك.

2. سحر الانتعاش

Bagni per casale in Val d'Orcia collaborazione arch. Settimio Belelli, Laquercia21 Laquercia21 حمام
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

الجمال المستخدَم للأثاث الذي تم اعادة تدويره والمصنوع بشكل خاص أكثر خبرة ، لا يزال على قمة الموجة وسيبقى حتى في ربيع عام 2018 ، وهو اتجاه كبير للتركيز عليه.

في غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة النوم والحمام ، وإعادة تفسير المعاصرة من الملحقات الرجعية – أفضل إذا كان في إعادة تجميعها المواد المستوحاة من خليط – ، فإن وجود لمسة دمر ورومانسية تمثل قيمة مضافة كبيرة ل العائد الجمالي.

3. لمسة من الشرق

Conti Guest House, Studio Gisonda Studio Gisonda مساحات تجارية فنادق
Studio Gisonda

Studio Gisonda
Studio Gisonda
Studio Gisonda

لا تفوت حتى اللمسة الشرقية بين الاتجاهات الداخلية لهذا الربيع 2018. هنا تبرز في البيئات الأكثر انتباها وحاليا ، والملحقات والعناصر مع تصميم مستوحى من اليابان مثل ، على سبيل المثال ، شاشة مزينة وملونة ، تستخدم لفصل مع الاسلوب اثنين من المجالات الوظيفية أو ببساطة لتجميل الأثاث.

4. نمط Hygge من الربيع

ANETO puf palets 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

ما هو أفضل فصل الربيع لاستعادة التوازن بين العقل والجسد حتى في المنزل؟ ما يسمى أسلوب hygge أن تذكر فكرة الصفاء ويشعر المدللة التي كتبها محيطنا، وبالتالي أيضا من خلال التصاميم الحديثة، وشرائط من الأقمشة الدافئة، والشموع ومواقد لاستيعاب الضوء والملمس مريحة، والمزهريات والنباتات ، الفوانيس الكبيرة والأثاث متعدد الوظائف التي يمكن أن تجعل من المنزل مكانة حقيقية للاسترخاء.

5. شرفة للعيش

Zona relax di design in terrazza, ArredaSì ArredaSì GardenAccessories & decoration
ArredaSì

ArredaSì
ArredaSì
ArredaSì

واحدة من أهم الأماكن في المنزل بمجرد وصول الربيع ، فمن الفضاء في الهواء الطلق. إن توفير كل ذلك لجعله مضيا ومناسب لحظات العيش البهيج سيفتح البيت بأكمله لفرص جديدة وسيسهل الاتصال بالطبيعة والمناظر الطبيعية الخارجية. يمكنك استخدام الصالات الملونة والحدائق الصغيرة المعلقة ، بالإضافة إلى صفوف من الأضواء والمطابخ الصغيرة العملية.

لمزيد من الأفكار الديكورية الرائعة، تفضل بقراءة المقال التالي، 25 تصميم رائع لتجديد سور وجدار المنزل الخاص بك

5 اتجاهات حديثة لاستقبال الربيع في منزلك

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