5 أفكار للاستمتاع بالربيع في أرجاء المنزل

مع انتهاء اخر النسمات الباردة وتوديع الشتاء إلى لقاء اخر العام القادم، نستمتع هذه الأيام بالنسمات المنعشة قبل أن تتخللها حرارة الصيف. وسط تلك الأجواء المثالية يُصبح الهواء الطلق والخروج من المنزل هدفًا للجميع ولكن البعض لا يستطيع تحقيقه لسبب أو لأخر.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار الرائعة للاستمتاع بالربيع داخل منازلكم. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء وتصميماتهم الإبداعية!
وفقا لمحللين الاتجاه ، هو لون الأرجواني الشديد من السنة. A لون قوي والمميز الذي يرمز إلى الإبداع والغير تقليدية، لإثبات في تنوعها الأكثر وضوحا على الحائط التي تغطي في بيئات جريئة وتصميم عصري جدا، والاختلاف أخف وزنا في الباستيل في المساحات دلالات أسلوب رث وريفي-شيك.
الجمال المستخدَم للأثاث الذي تم اعادة تدويره والمصنوع بشكل خاص أكثر خبرة ، لا يزال على قمة الموجة وسيبقى حتى في ربيع عام 2018 ، وهو اتجاه كبير للتركيز عليه.
في غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة النوم والحمام ، وإعادة تفسير المعاصرة من الملحقات الرجعية – أفضل إذا كان في إعادة تجميعها المواد المستوحاة من خليط – ، فإن وجود لمسة دمر ورومانسية تمثل قيمة مضافة كبيرة ل العائد الجمالي.
لا تفوت حتى اللمسة الشرقية بين الاتجاهات الداخلية لهذا الربيع 2018. هنا تبرز في البيئات الأكثر انتباها وحاليا ، والملحقات والعناصر مع تصميم مستوحى من اليابان مثل ، على سبيل المثال ، شاشة مزينة وملونة ، تستخدم لفصل مع الاسلوب اثنين من المجالات الوظيفية أو ببساطة لتجميل الأثاث.
ما هو أفضل فصل الربيع لاستعادة التوازن بين العقل والجسد حتى في المنزل؟ ما يسمى أسلوب hygge أن تذكر فكرة الصفاء ويشعر المدللة التي كتبها محيطنا، وبالتالي أيضا من خلال التصاميم الحديثة، وشرائط من الأقمشة الدافئة، والشموع ومواقد لاستيعاب الضوء والملمس مريحة، والمزهريات والنباتات ، الفوانيس الكبيرة والأثاث متعدد الوظائف التي يمكن أن تجعل من المنزل مكانة حقيقية للاسترخاء.
واحدة من أهم الأماكن في المنزل بمجرد وصول الربيع ، فمن الفضاء في الهواء الطلق. إن توفير كل ذلك لجعله مضيا ومناسب لحظات العيش البهيج سيفتح البيت بأكمله لفرص جديدة وسيسهل الاتصال بالطبيعة والمناظر الطبيعية الخارجية. يمكنك استخدام الصالات الملونة والحدائق الصغيرة المعلقة ، بالإضافة إلى صفوف من الأضواء والمطابخ الصغيرة العملية.
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