كيف تصمم مساحة خاصة للغسيل؟

غالبًا ما تُعتبر غرفة الغسيل رفاهية ، موجودة فقط في الفيلات أو في شقق عالية المستوى. في الواقع هو مساحة وظيفية للغاية من شأنها أن تكون مفيدة في كل بيت.
لأنك لست بحاجة إلى غرفة خاصة أو خزانة ضخمة لإنشاء ركن عملي لغسيل الملابس: مع القليل من التنظيم ، بعض النصائح الجيدة والكثير من الخيال يمكننا صنعه حتى في المنزل ، ربما في الحمام أو في الردهة أو حتى في المطبخ.
دعونا إذن نستلهم مقترحاتنا من أعمال الخبراء ونكتشف معاً كيف نحصل على مساحة غسيل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا.
دعونا نبدأ استعراضنا المصغر مع الحد الأدنى من الحلول ، وهو مثالي للحمامات الصغيرة: منطقة غسيل ذات ارتفاع نصف مرتفع ، حيث يمكنك تخزين غسالة الملابس الخاصة بك ، ورفوف عملية لتخزين المنظفات وكونترتوب كبير لغسيل الملابس. إذا كان لدينا الحد الأدنى من المهارات اليدوية ونود أن نفرح مع DIY ، يمكننا أن نبني الأثاث بأنفسنا بألواح الخشب الرقائقي ، ربما نأخذ إشارة من هذا المثال.
لا يزال اقتراحنا خاص بتصميم ركن غسيل في الحمام ، يمكننا بدلاً من الاقتراح السابق الاستفادة من الارتفاع لإنشاء عمود الغسيل، وربما وضع الغسالة والمجفف فوق بعضها البعض والحصول على رفوف مريحة للمنظفات في الباب ، كما نرى في هذا المثال.
مع القليل من التنظيم حتى أصغر غرفة التخزين يمكن تحويلها إلى مساحة غسيل ملائمة. في هذا الاقتراح ، على سبيل المثال ، قام مصممو الديكور الداخلي بتجهيز الجدار بهيكل خشبي زاوي توجد فيه الغسالة أيضًا. بينما يمكن استخدام الرفوف الأخرى للمنظفات والمناشف.
حتى االمرر يمكن أن يستوعب مساحة غسيل وظيفية. لإخفائه عن النظر يمكننا وضع الغسالة في خزانة ، ربما نستفيد من الارتفاع حتى نضع المجفف أيضًا ، كما نرى في هذا المثال الرائع الذي تم تخزين الغسالة والمجفف فيع بشكل عمودي مع توفير مساحات للتخزين.
لماذا لا تفكر في تخصيص ركن الغسيل في المطبخ؟ يمكننا إخفاء ذلك باستخدام جدار الجصي كما نرى في هذا المثال حيث شقة استديو بمساحات مفتوحة خصص فيها ركن جانبي لوضع الغسالة مع سطح عمل وأرفف للتخزين وأيضًا مأسورة معدنية لتعليق الشماعات والملابس. ربما يمكن إضافة ستارة أو أبواب منزلقة للخصوصية.
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