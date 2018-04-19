الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصمم مساحة خاصة للغسيل؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Loading admin actions …

غالبًا ما تُعتبر غرفة الغسيل رفاهية ، موجودة فقط في الفيلات أو في شقق عالية المستوى. في الواقع هو مساحة وظيفية للغاية من شأنها أن تكون مفيدة في كل بيت.

لأنك لست بحاجة إلى غرفة خاصة أو خزانة ضخمة لإنشاء ركن عملي لغسيل الملابس: مع القليل من التنظيم ، بعض النصائح الجيدة والكثير من الخيال يمكننا صنعه حتى في المنزل ، ربما في الحمام أو في الردهة أو حتى في المطبخ.

دعونا إذن نستلهم مقترحاتنا من أعمال الخبراء ونكتشف معاً كيف نحصل على مساحة غسيل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتنا.

1. في الحمام: مساحة الغسيل نصف الارتفاع

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

دعونا نبدأ استعراضنا المصغر مع الحد الأدنى من الحلول ، وهو مثالي للحمامات الصغيرة: منطقة غسيل ذات ارتفاع نصف مرتفع ، حيث يمكنك تخزين غسالة الملابس الخاصة بك ، ورفوف عملية لتخزين المنظفات وكونترتوب كبير لغسيل الملابس. إذا كان لدينا الحد الأدنى من المهارات اليدوية ونود أن نفرح مع DIY ، يمكننا أن نبني الأثاث بأنفسنا بألواح الخشب الرقائقي ، ربما نأخذ إشارة من هذا المثال.

2. في الحمام: عمود الغسيل

Murray Hill Remodel, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects حمام
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

لا يزال اقتراحنا خاص بتصميم ركن غسيل في الحمام ، يمكننا بدلاً من الاقتراح السابق الاستفادة من الارتفاع لإنشاء عمود الغسيل، وربما وضع الغسالة والمجفف فوق بعضها البعض والحصول على رفوف مريحة للمنظفات في الباب ، كما نرى في هذا المثال.

3. في غرفة الملابس: الزاوية مجهزة مع الغسالة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

مع القليل من التنظيم حتى أصغر غرفة التخزين يمكن تحويلها إلى مساحة غسيل ملائمة. في هذا الاقتراح ، على سبيل المثال ، قام مصممو الديكور الداخلي بتجهيز الجدار بهيكل خشبي زاوي توجد فيه الغسالة أيضًا. بينما يمكن استخدام الرفوف الأخرى للمنظفات والمناشف.

4. في الردهة: الحجرات مع مفاجأة

Piso Calle Princesa en Barcelona, 4+1 arquitectes 4+1 arquitectes غرفة الملابس
4+1 arquitectes

4+1 arquitectes
4+1 arquitectes
4+1 arquitectes

حتى االمرر يمكن أن يستوعب مساحة غسيل وظيفية. لإخفائه عن النظر يمكننا وضع الغسالة في خزانة ، ربما نستفيد من الارتفاع حتى نضع المجفف أيضًا ، كما نرى في هذا المثال الرائع الذي تم تخزين الغسالة والمجفف فيع بشكل عمودي مع توفير مساحات للتخزين.

5. في المطبخ: ركن الغسيل الخفي

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

لماذا لا تفكر في تخصيص ركن الغسيل في المطبخ؟ يمكننا إخفاء ذلك باستخدام جدار الجصي كما نرى في هذا المثال حيث شقة استديو بمساحات مفتوحة خصص فيها ركن جانبي لوضع الغسالة مع سطح عمل وأرفف للتخزين وأيضًا مأسورة معدنية لتعليق الشماعات والملابس. ربما يمكن إضافة ستارة أو أبواب منزلقة للخصوصية.

لمزيد من الاقتراحات والأفكار الملهمة لجعل منزلك أكثر راحة، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 نصائح ملهمة لتصميم الغرف التي لا تحتوي على نوافذ

7 تصاميم غير تقليدية لغرفة الأطفال

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً