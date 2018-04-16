نصائح لترتيب غرفة النوم بطريقة مريحة

غرفة النوم هي ممكلة كل منا، من الذي لا يشعر بالراحة والطمأنينة بعد يوم عناء طويل إلا بوجوده في هذة الغرفة، لذلك هي تعتبر مملكة خاصة لكل شخص، فكان لابد من ترتيبها وتنسيقها بشكل مريح ومبتكر.
ومن المؤكد أن طراز ديكور كل غرفة نوم يختلف بالأحرى من شخصً لأخر من حيث الألوان والستائر وأفكار التصميم، كلً له مملكته الخاصة به، ولكننا جميعنا احياناً وبسبب انشغالنا طوال اليوم، نخرج صباحاً من غرفنا ونتركها غير منظمة ومرتبة بالمرة، ونعود لها لنجدها أسوء مما تركناها عليه،مما يجعلها مكاناً للفوضى والإزعاج النفسي والبصربدلاً من أن تصبح مكاناً مخصص للراحة والهدوء في البيت، لذلك إليك أفضل الطرق التي ستساعدك على أعادة ترتيب غرفة نومك مرة أخرى بطرق بسيطة ومختلفة، وجعلها مرة أخرى مكاناً للراحة والهدوء.
أهم شئ يجب أن يؤخذ في الأعتيار أثناء تنسيقك لغرفة النوم الخاصة بك وترتيبها هي ألوان الطلاء الخاصة بالغرفة، فالطلاء يعكس الأضواء في غرفتك سواء إذا كان طلاءً بألوان مبهجة ومناسبة فهو يعكس أضواء من الراحة والهدوء، على الطلاء الغير متناسق وألوانه غير مختارة بعناية فهو في هذة الحالة يعكس جواً مزعجاً في الغرفة، لذلك عليك اختيار ألوان من الطلاء تعكس على روحك جواً من الطمأنينة والهدوء.
كما كانت خطوة اختيارطلاء مناسب لغرفة النوم خطوة مهمة جداً، خطوة أختيار الأساس إيضاً من الخطوات الهامة التي يجب الأهتمام بها ووضعها في الأعتبار، لذلك إذا كنت من عشاق الأثاث الفخم في منزلك قم بأختيارأثاث غرفة نومك يتسم ببعض الفخامة، وفي هذه الحالة أرشح لك تصاميم الأثاث بالخشب بني اللون فهى تضفى لمسة من الفخامة سوف ترضي طبيعة ذوقك كثيراً، أما إذا كنت من عشاق الأثاث المودرن البسيط فيمكنك أختيار أثاث غرفة نومك باللون الأبيض وتعتمد على ألوان فاتحة ومبهجة في باقي ديكورات الغرفة.
من الأفكار الهامة جداً في تنسيق غرفة نومك هى ذكاء تنسيق الديكور في الغرفة بشكل جيد ومثالى، على سبيل المثال قم بأستخدام على جانبي السرير كومودينو صغير يساعدك على وضع الأشياء الهامة بالنسبة إليك على مساحة قريبة من يديك أثناء النوم، ويمكنك استغلال الكومودينو بذكاء أيضاً من خلال وضع مرآة صغيرة فوقه كبديل للتسريحة إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة.
الإهتمام وكل الإهتمام يجب أن تعطيه لأختيارك أضاءات غرفة نومك، فلاشئ يسبب الفوضي وعدم الأرتياح كأختيار عشوائي وغير مدروس بالمرة لأضاءة منزلك، لذلك يجب عليك دراسة نوع الأضاءة واختيارها بشكل يتناسب مع توزيعك للأثاث في غرفتك.