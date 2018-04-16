نصائح لترتيب غرفة النوم بطريقة مريحة

ومن المؤكد أن طراز ديكور كل غرفة نوم يختلف بالأحرى من شخصً لأخر من حيث الألوان والستائر وأفكار التصميم، كلً له مملكته الخاصة به، ولكننا جميعنا احياناً وبسبب انشغالنا طوال اليوم، نخرج صباحاً من غرفنا ونتركها غير منظمة ومرتبة بالمرة، ونعود لها لنجدها أسوء مما تركناها عليه،مما يجعلها مكاناً للفوضى والإزعاج النفسي والبصربدلاً من أن تصبح مكاناً مخصص للراحة والهدوء في البيت، لذلك إليك أفضل الطرق التي ستساعدك على أعادة ترتيب غرفة نومك مرة أخرى بطرق بسيطة ومختلفة، وجعلها مرة أخرى مكاناً للراحة والهدوء.