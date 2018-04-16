أفكار رائعة لتصميم تراس منزلك

ليست مجرد حديقة فقط بل غرفة معيشة في الهواء الطلق، من أجل الراحة والأسترخاء، فيمكنك استغلال مساحة الشرفة داخل المنزل وتصميمها بطريقة مختلفة ومميزة لجعلها غرفة معيشة، كما نري في تلك الصورة هذا التصميم تم استغلال شرفة المنزل لتصميم غرفة معيشة مصغرة، فقط ثلاث ارائك وفوتيه، وأصبحت تمتلك غرفة معيشة مريحة ومنعشة في فصل الصيف الحار، الأعتماد على الدمج بين اللونين الأزرق الهادئ والأبيض معاً مع أضافة لمسة من الديكورات البسيطة أضافا للشرفة أناقة وروحاً مميزة كما نري، فكرة مختلفة وبسيطة ويمكنك تجربتها بكل سهولة داخل شرفة منزلك.