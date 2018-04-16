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أفكار رائعة لتصميم تراس منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI حديقة
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تراس  المنزل بأختصار هي من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تهرب إليها من الضوضاء،  لتشعر بالهدوء والراحة بعيداً عن أى مصدر من مصادر الأزعاج، فهى تعتبر المخبأ السري لراحتك وهدوئك داخل المنزل، خاصةً في فترة الصيف، لذلك نقدم لكم اليوم 5 أفكار عبقرية جداً لتصميم تراس منزل مريح بتصاميم عصرية وديكورات غاية في الروعة والأناقة.

غرفة معيشة في الهواء الطلق

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

ليست مجرد حديقة فقط بل غرفة معيشة في الهواء الطلق، من أجل الراحة والأسترخاء، فيمكنك استغلال مساحة الشرفة داخل المنزل وتصميمها بطريقة مختلفة ومميزة لجعلها غرفة معيشة، كما نري في تلك الصورة هذا التصميم تم استغلال شرفة المنزل لتصميم غرفة معيشة مصغرة، فقط ثلاث ارائك وفوتيه، وأصبحت تمتلك غرفة معيشة مريحة ومنعشة في فصل الصيف الحار، الأعتماد على الدمج بين اللونين الأزرق الهادئ والأبيض معاً مع أضافة لمسة من الديكورات البسيطة أضافا للشرفة أناقة وروحاً مميزة كما نري، فكرة مختلفة وبسيطة ويمكنك تجربتها بكل سهولة داخل شرفة منزلك.

مبهج

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz حديقة
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

للألوان دائماً دوراً أخر فهى تخلق روحاً مميزة لأى تصميم، فكما نرى في هذا التصميم تم الأعتماد على دمج الألوان الفاتحة كالأزرق والأصفر مع الأبيض بطريقة فنية بسيطة، فالأثاث الملون أضاف للشرفة جو من المرح، بجانب تصميمها الذي يشع هدوئاً واسترخاء، وللأضاءة في المساء كان لتلك الفوانيس دوراً رائعاً في خلق جو مميز.

بساطة وراحة

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI حديقة
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

مساحة فضاء خارجية تم استغلالها بمنتهى البساطة في التصميم كما نري لتصبح حديقة مصغرة بمنتهى البساطة، فقط بعض الأثاث البسيط الملون مع سجادة خفيفة، لتحصل على تراس أنيق بمنتهى البساطة.

صغير ومميز

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura بلكونة أو شرفة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

قد تكون شرفة منزلك صغيرة لا تكفي مساحته ولا يساعد على وجود تراس كبير، ولكن هذا لا يمنع ابداً أن تستغل حتى تلك المساحة الصغيرة ، فكما نري في تلك الصورة التراس صغير المساحة جداً، وبرغم ذلك لم تمنع المساحة الصغيرة أن يكون التراس مميز بتصميم عصري وراقي، فقط بضع الأثاث البسيط وبعض الألوان ليصبح التراس بهذا الجمال.

للزهور دائمًا رأي أخر

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design GardenGreenhouses & pavilions
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

إذا أردت تراساً انيقاَ ومميزاً، كل ما عليك فعله أن تدع الأمر للزهو وسوف تقوم  بما سيبهرك، فالزهور تستطيع جلب الراحة والجمال لحديقتك، فكما نري في تصميم تلك الحديقة تم الأعتماد على لمسة الزهور الأنيقة وتلك الأريكة البسيطة في المنتصف للمزيد من الراحة.

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