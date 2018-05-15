5 غرف طعام أنيقة بسيطة ومبتكرة

مما لا شك فيه أنه يوجد فرق كبير بين التصميمات الخاصة بغرف السفرة المنفصلة والمستقلة بتصميماتها الأنيقة والمبتكرة والمتميزة، وما بين التصميمات الخاصة بغرف تناول الطعام؛ حيث أن الثانية من الممكن أن تكون مجرد جزء من التصميم وليس التصميم ككل، وأيضا غرف تناول الطعام تتمتع بشكل كبير بالبساطة ورقة وقلة التفاصيل الخاصة به، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يكون قطعة من التصميم الخاص بالمطبخ أو وحدات الاستقبال أو غرف المعيشة، وبالطبع فإن خصائصه من الممكن أن تكون عبارة عن طاولة صغيرة مستطيلة الشكل ويحوطها أربعة مقاعد مع الديكور البسيط والإشراق في كافة أرجائه المختلفة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مختلفة ومبتكرة وبسيطة ومن الممكن أن تتمتع بجزء أو بلمحة من الأناقة، ومن الممكن أن تتوافق مع متطلباتك سواء أكانت عصرية.
من الواضح على هذا التصميم الأناقة الخاصة به، ويظهر ذلك من خلال الألوان الفاتحة وهو اللون البيج الهادئ والمميز والذي عم أرجاء التصميم، ويتضح ذلك من خلال غرفة المعيشة مع مقاعد السفرة، ويشترك العنصر الخشبي في التصميم بشكل كبير ويظهر ذلك من خلال الأرضيات الخشبية ذات اللون الفاتح بالإضافة إلى الجدران وكذلك الطاولة الخاصة بوحدة تناول الطعام، أما بالنسبة للإضاءة فنجد عنصري الإضاءة الصناعية وهي الوحدات البارزة والمدفونة مع سطوع الشمس المشرقة، ولا يخلو من ملامح الديكور المميزة التي تبرز الجمال الخاص بالتصميم ونجد اللوحات الجدارية وبعض أصص النباتات التي تمنح روح الطبيعة للتصميم.
من المؤكد أن هذا التصميم يصلح للمنازل الصغيرة، أو ذات الغرفة الوحدة كما يسمى بالأستوديو، فيعتبر التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام جزء لا يتجزأ من غرفة النوم مع المطبخ، أما بالنسبة للجو العام للتصميم والألوان فيعم اللون الرمادي المحايد في كل من الدهانات الخاصة بالجدران مع الباب والأرضيات والفرش الخاص بالسرير والسجاد بالإضافة إلى النوافذ، أما بالنسبة للطاولة فهي صغيرة الحجم مناسبة إلى حد كبير مع المساحة فهي عبارة عن طاولة مستطيلة باللون الأسود مع البني ومن حولها مقاعد خشبية بسيطة، ويضفي على التصميم جو من الطبيعة من خلال أصص النباتات، وتشترك وسيلتي الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية.
مما لا شك فيه أن الألوان تلعب الدور الأكبر في هذا التصميم، فنجد الألوان الهادئة والفاتحة هي العامل الأهم في هذا التصميم، ويشترك ذلك ما بين اللون الرمادي المحايد واللون الخشبي الفاتح جدا مع اللون الأصفر والفيروزي المميز، أما في هذا التصميم فوحدة تناول الطعام تتكون من طاولة خشبية مستطيلة الشكل، أما بالنسبة للمقاعد فهي عبارة عن أريكة مريحة مع الوسائد الرائعة بالإضافة المقعدان باللون الأبيض، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بغرفة المعيشة ويفصل بينه وبين التصميم الخاص بالمطبخ فاصل زجاجي مميز، ويتمتع هذا التصميم بالإشراق من حيث اللون الأبيض الخاص بالجدران مع اللمسات الخاصة بالديكور من خلال اللوحات الجدارية ذات الشكل المبتكر والمناسب للتصميم، مع الأرضيات الخشبية بالإضافة إلى النجف الذي يلعب دور كبير كوحدة إضاءة ولمحة الديكور.
من النظرة الأولى لهذا التصميم، نجد مزج وترابط بشكل كبير ما بين التصميم العصري والكلاسيكي من حيث الأناقة، فيظهر فخامة اللون الأسود تتحدث بشكل كبير بالاشتراك مع الأرضيات الخشبية مع الجدران ذات النقوش البارزة، بالإضافة إلى الطاولة المستطيلة صغيرة الحجم مع الإضاءة الصناعية المميزة بالإضافة إلى السقف باللون الأبيض ذو وسائل الإضاءة الصناعية المدفونة مع النجفة العصرية المبتكرة، ولا شك من وجود النباتات الطبيعية دور كبير في روح الطبيعة المبهجة.
يتميز هذا التصميم بالمساحة الخاصة له وهي مساحة كبيرة مما يسمح بالتصرف بكافة الطرق؛ حيث أنه عبارة عن طاولة خشبية بالكامل ومحاط بها ستة مقاعد مريحة باللون الأسود مع وحدة تخزين الأغراض الخاصة بالطعام، بالإضافة إلى التنوع ما بين الألوان من حيث استخدام اللون الأبيض مع الأسود مع ورق الحائط ذو الأشكال المتميزة.
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