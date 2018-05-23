5 تصميمات جذابة لغرف المعيشة على النمط الاسكندنافي

كلنا على علم ودراية كاملة أن للنمط الاسكندنافي، خصائص مختلفة ومميزة، بالإضافة إلى أنه نمط يصلح للأجواء الشتوية الدافئة، لأنه يتمتع بالبساطة، ولا شك أن النمط الاسكندنافي هو نمط مبتكر وهو مناسب لمن يرغبوا في تجديد المنزل، بشكل مميز، بالإضافة إلى النمط الاسكندنافي يستخدم الألوان المحايدة مع الأوان الفاتحة والهادئة ومن بين هذه الألوان الرمادي والأبيض وكذلك الأسود، مع بعض اللمحات من اللون الأزرق والبني، ولا شك أن استخدام العنصر الخشبي واحدا من الأساسيات الخاصة بهذا النمط حيث الأرضية الخشبية، مع وجود بضع قطع الأثاث الخشبية، ولا غنى عن استخدام الإكسسوار الخشبي، أما بالنسبة للنباتات فهو عنصر مستخدم في هذا النمط؛ حيث الأجواء الطبيعية الساحرة والرائعة، أما هنا في هذا المقال فسوف نستعرض خمسة تصميمات متمايزة للنمط الاسكندنافي الخاصة بغرف المعيشة، ومن المعروف الأهمية الخاصة بغرف المعيشة للمنزل، وهي المكان المخصص لاجتماع العائلة بشكل يومي للتمتع ببعض الأنشطة اليومية وما بينها مشاهدة التلفاز وتجمع العائلة واستقبال الزائرين في بعض الأحيان، مع إمكانية تناول الطعام فيها نظرا لما فيها من جو مريح وأماكن للجلوس.