5 تصميمات جذابة لغرف المعيشة على النمط الاسكندنافي

كلنا على علم ودراية كاملة أن للنمط الاسكندنافي، خصائص مختلفة ومميزة، بالإضافة إلى أنه نمط يصلح للأجواء الشتوية الدافئة، لأنه يتمتع بالبساطة، ولا شك أن النمط الاسكندنافي هو نمط مبتكر وهو مناسب لمن يرغبوا في تجديد المنزل، بشكل مميز، بالإضافة إلى النمط الاسكندنافي يستخدم الألوان المحايدة مع الأوان الفاتحة والهادئة ومن بين هذه الألوان الرمادي والأبيض وكذلك الأسود، مع بعض اللمحات من اللون الأزرق والبني، ولا شك أن استخدام العنصر الخشبي واحدا من الأساسيات الخاصة بهذا النمط حيث الأرضية الخشبية، مع وجود بضع قطع الأثاث الخشبية، ولا غنى عن استخدام الإكسسوار الخشبي، أما بالنسبة للنباتات فهو عنصر مستخدم في هذا النمط؛ حيث الأجواء الطبيعية الساحرة والرائعة، أما هنا في هذا المقال فسوف نستعرض خمسة تصميمات متمايزة للنمط الاسكندنافي الخاصة بغرف المعيشة، ومن المعروف الأهمية الخاصة بغرف المعيشة للمنزل، وهي المكان المخصص لاجتماع العائلة بشكل يومي للتمتع ببعض الأنشطة اليومية وما بينها مشاهدة التلفاز وتجمع العائلة واستقبال الزائرين في بعض الأحيان، مع إمكانية تناول الطعام فيها نظرا لما فيها من جو مريح وأماكن للجلوس.
على الرغم من قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم، فهو عبارة عن أريكة ذات حجم كبير ذات اللون البني الفاتح، مع وجود طاولة دائرية صغيرة، وفي المواجهة نجد الطاولة الخاصة بوضع شاشة التليفزيون، بالإضافة إلى استخدام الألوان الفاتحة المستخدمة في الأرضيات وكذلك الجدران والسقف، والعنصر الخشبي مستخدم بشكل فعال، أما بالنسبة للإضاءة فنجد النوعان الطبيعية والصناعية.
يتميز هذا التصميم باستخدام الألوان الزاهية والمبتكرة من حيث اللون الأخضر الفاتح في أكثر من جهة من جهات التصميم، حيث الجدران والأريكة، أما بالنسبة للعنصر الخشبي فهو موظف بشكل سليم ويظهر ذلك في أكثر من جانب بداية من الأرضيات الخشبية وصولا لاشتراك التصميم مع وجود وحدة تناول الطعام صغيرة الحجم، بالإضافة إلى وحدة وضع التلفاز التي تستخدم الأخشاب مع الطاولة التي تتوسط التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون الأبيض في الجزء المتبقي من جدران التصميم، ويتمتع هذا التصميم بالإشراق مع روح الطبيعة من خلال استخدام بعض النباتات.
يظهر هذا التصميم بمنتهى الأناقة والتميز عن سائر التصميمات الأخرى، على الرغم من أن التصميم يتوسط التصميمات الأخرى، ويتضح ذلك من استخدام الألوان الفاتحة والهادئة من خلال قطع الأثاث مع الجدران والأرضيات والسقف، وتلعب الإضاءة دور كبير من حيث استخدام الوسائل المدفونة والبارزة مع استخدام الألوان القاتمة وهو الباب الخشبي الغامق مع المفروشات المميزة والمناسبة إلى التصميم بشكل كبير مع لمسة الطبيعة الساحرة.
يتمتع هذا التصميم بالتركيز على أدق وأصغر التفاصيل، ويظهر ذلك من خلال وجود المكتبة المميزة الغنية بالكتب للتمتع بهواية القراءة في التصميم الخاص بغرفة المعيشة، مع وجود الأريكة ذات اللون الفاتح البيج، مع تداخل ذلك مع الطاولة البني التي تعد من خصائص النمط الاسكندنافي، مع السجاد والأرضيات ووسائل الإضاءة كل هذا يجتمع ليمنحنا تصميم متكامل.
كل الملامح والخصائص الخاصة بغرف المعيشة على النمط الاسكندنافي، ويبرز ذلك عن طريق استخدام الألوان المحايدة ما بين اللون الرمادي واللون الأبيض، فنجد الأرائك والمقاعد والسجاد وكذلك الستائر والأرضيات، مع الطاولة التي تتوسط التصميم ذات اللون الفضي، بالإضافة إلى اللمسات الخاصة بالديكور واللوحات الجدارية مع النباتات الطبيعية، وكذلك نوعي الإضاءة الطبيعية المشرقة مع الوسائل الصناعية الجانبية والبارزة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 ديكورات مميزة للمكتبة المنزلية