5 ديكورات مميزة للمكتبة المنزلية

مما لا شك فيه أن للمكتبة المنزلية أهمية كبيرة في كثير من المنازل، بالإضافة إلى أنها ذلتا استخدامات عديدة وكثيرة؛ حيث أنها مكان لتخزين الكتب والقصص والروايات مما يساعد على الوصول لهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال التنظيم والتنسيق مع إمكانية ترتيبهم وفق لترتيب الأبجدي أو الأقدم والأحدث أو بالتسلسل وغيرها، ومن الخصائص والسمات التي من الواجب أن تتوافر في المكتبة المنزلية الحديثة هي التنوع والتجديد في شكل وحجم الرفوف من حيث المساحة والفراغات والأقسام والارتفاع المناسب للمساحة، أما بالنسبة للإضاءة فمن الأفضل الاهتمام بها وتوفير مصدر قوي للإضاءة سواء أكان طبيعي من خلال وجودها بالقرب من النافذة ذات الحجم الكبير بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية، مع كل هذا لابد من مراعاة التفاصيل الخاصة بالمكان المخصص بوضع المكتبة والأكثر مناسبة، ويختلف ترتيب الكتب باختلاف شخصية صاحب المكتبة من حيث كونه منظم أو يضعها بشكل عشوائي، ولابد من مراعاة اللون المستخدم لهذه المكتبة المنزلية، ما بين الألوان المشرقة والفاتحة والهادئة من الأبيض والخشبي، ولا غنى عن استخدام الديكورات والاكسسوار ليبرز جمال هذا التصميم، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات خاصة بالمكتبة المنزلية.