5 ديكورات مميزة للمكتبة المنزلية

مما لا شك فيه أن للمكتبة المنزلية أهمية كبيرة في كثير من المنازل، بالإضافة إلى أنها ذلتا استخدامات عديدة وكثيرة؛ حيث أنها مكان لتخزين الكتب والقصص والروايات مما يساعد على الوصول لهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال التنظيم والتنسيق مع إمكانية ترتيبهم وفق لترتيب الأبجدي أو الأقدم والأحدث أو بالتسلسل وغيرها، ومن الخصائص والسمات التي من الواجب أن تتوافر في المكتبة المنزلية الحديثة هي التنوع والتجديد في شكل وحجم الرفوف من حيث المساحة والفراغات والأقسام والارتفاع المناسب للمساحة، أما بالنسبة للإضاءة فمن الأفضل الاهتمام بها وتوفير مصدر قوي للإضاءة سواء أكان طبيعي من خلال وجودها بالقرب من النافذة ذات الحجم الكبير بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية، مع كل هذا لابد من مراعاة التفاصيل الخاصة بالمكان المخصص بوضع المكتبة والأكثر مناسبة، ويختلف ترتيب الكتب باختلاف شخصية صاحب المكتبة من حيث كونه منظم أو يضعها بشكل عشوائي، ولابد من مراعاة اللون المستخدم لهذه المكتبة المنزلية، ما بين الألوان المشرقة والفاتحة والهادئة من الأبيض والخشبي، ولا غنى عن استخدام الديكورات والاكسسوار ليبرز جمال هذا التصميم، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات خاصة بالمكتبة المنزلية.
يتمتع هذا التصميم بالابتكار والإبداع من حيث تقسيم التصميم إلى قسمين مدهشين، يتوسط هذان القسمين سلم مدرج محاط بالخشب البني الغامق ذو الدرجات المفروشة بالموكيت الفاتح، أما عن التصميم الخاص بالمكتبة فهو متميز يتمتع بالتنسيق والترتيب بأكثر من قسم متباين الارتفاع لكي نقوم بترتيب الكتب وفقا لأحجامها وأشكالها، ونلاحظ وجود أكثر من عنصر من عناصر الديكور من خلال وجود التحف بالإضافة إلى وحدات الإضاءة الصناعية الكثيرة، وهذه المكتبة جزء من التصميم الخاص بغرف المكتب مع المطلات الطبيعية والأرضيات الخشبية بالإضافة إلى الأريكة مع الطاولة المحاطة بالمقاعد المريحة ويتمتع ذلك التصميم بالنمط الكلاسيكي.
هذا التصميم الخاص بالمكتبة هو جزء لا يتجزأ من غرفة المعيشة؛ حيث أنه يمثل جانب رئيسي من الأربعة جوانب، هذا التصميم متوسط المساحة مما يناسب الشكل الخارجي الخاص بغرفة المعيشة، ولا شك أن استخدام اللون الخشبي الفاتح يميز هذا التصميم، وهي مكتبة غنية بالكتب المنسقة مع استخدام الستائر باللون الأخضر، بالإضافة إلى الأريكة المريحة للتمتع بالقراءة مع الوسائد باللون النبيتي المميز اللامع مع الأرضيات الخشبية ووسائل الإضاءة الصناعية المنتشرة في أرجاء التصميم مع استخدام النباتات الرائعة ذات الطبيعة الساحرة.
يمتاز هذا التصميم بالاستقلال؛ حيث أنه موظف بشكل سليم، فهو عبارة عن غرفة مكتب بسيط ومتميز مع المكتبة الرائعة باللون الأسود والمتخصصة في وضع الأغراض المكتبية والكتب وبعض الإكسسوار بالإضافة إلى توظيف الإضاءة بشكل سليم من حيث الإضاءة المدفونة والبارزة مع الأرضيات الخشبية التي تضفي على التصميم نوعا من الفخامة والاناقة والعملية في استخدام وتوظيف الخامات.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده يتمتع بالإشراق البارز من حيث استخدام اللون الأبيض مع لمحة بسيطة من اللون الرمادي، بالإضافة إلى استغلال العنصر الخشبي من خلال وجود الأرضيات، وهذا التصميم يصلح لأن يكون مكتب أعمال هندسية وواضح ذلك من حيث المساحة والشكل الخارجي للتصميمات، أما المكتبة هنا فذات ارتفاع مناسب وتتمتع ببعض الإكسسوار الذي يبرز الجمال الخاص بالتصميم.
يتميز هذا التصميم بالمطلات الطبيعية على الحدائق الخضراء، وينقسم هذا التصميم إلى قسمين من حيث أنها تصبح صالحة للمكتبين مع استخدام الألوان المحايدة من خلال اللون الرمادي الخاص بالأرضيات مع اللون الأبيض، وتتكون المكتبة من دولاب وأكثر من رف لوضع الكتب والأغراض الخاصة بالمكتب.
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