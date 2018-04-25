5 تصميمات مدهشة للمدفأة الرقمية لا تفوتها

لا يكتمل أي منزل ريفي من دون موقد رائع، وهنا اُختير أن يكون جزءًا من عمود بسيط لكن بتصميم مختلف عن الصورة السابقة، ورغم أن الموقد صُمِمَ في منزل بطابع ريفي إلا أن تطبيقه هنا كان بتشطيب عصري للغاية نجح في توفير الشعور ذاته لأجواء المنزل ككل.

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