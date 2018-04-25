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5 تصميمات مدهشة للمدفأة الرقمية لا تفوتها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cocoon Aeris Fireplace, Wharfside Furniture Wharfside Furniture Living roomFireplaces & accessories
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المدفأة سواء بنوعها التقليدي أو العصري هي وسيلة رائعة لتزيين أي مساحة بالمنزل خاصة غرفة المعيشة، وهذا لا ينفي دورها الهام أيضًا بل والأساسي في تدفئة المساحات وهو شئ مفروغ منه، لذا جلبنا لكم اليوم تصاميم لم تروها من قبل للمدافئ المنزلية استطاعت أن تكسب المساحات الداخلية كثير من السحر والجاذبية..  شاهدوها معنا الآن واحصلوا على كل الإلهام..

1- مدفأة غاز بسيطة وأنيقة

kinder Inset Fire Fiveways Fires & Stoves Living roomFireplaces & accessories
Fiveways Fires &amp; Stoves

kinder Inset Fire

Fiveways Fires & Stoves
Fiveways Fires &amp; Stoves
Fiveways Fires & Stoves

موقد غاز بسيط في إطار خشبي أنيق يحيط به من ثلاث جهات.. يزين الموقد كما نرى مزهريات على الجانبين منها ما يحمل زهور طبيعية ومنها ما يضم نباتات مجففة في الوقت الذي يتألق فيه الرف العلوي للموقد بلوحات فنية راقية ساهمت في تحميل الموقد أيضًا.

2- ​فكرة معاصرة جدًا

Neofocus Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Neofocus Fire

homify
homify
homify

تصميم موقد مُعاصر هو أحد الطرق المثالية التي يمكن أن تختارها لتزيين مساحة ما بمنزلك، انظر للموقد المعروض هنا في هذا النموذج وكيف أضاف لمسة جمالية لا تُنسى بإطلالة الغرفة حيث أكسبها كما نرى الكثير من الشاعرية، ناهيك عن دوره العملي في تدفئة أجوائها أيضًا. 

3- في زاوية رائعة

Fireplace. Shoootin Living roomFireplaces & accessories
Shoootin

Fireplace.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

تطبيق أكثر من رائع لموقد منزلي في زاوية مميزة جدًا من الغرفة اخترق فيها عمود خرساني مُزَيّن بالجبس الأبيض والذي يتناغم بطريقة أو بأخرى مع المكتبة الخشبية الجانبية.

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4- تحتل عمود مميز

Pictofocus 86o Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Pictofocus 86o Fire

homify
homify
homify

لا يكتمل أي منزل ريفي من دون موقد رائع، وهنا اُختير أن يكون جزءًا من عمود بسيط لكن بتصميم مختلف عن الصورة السابقة، ورغم أن الموقد صُمِمَ في منزل بطابع ريفي إلا أن تطبيقه هنا كان بتشطيب عصري للغاية نجح في توفير الشعور ذاته لأجواء المنزل ككل. 

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5- الحد الأدنى

Cocoon Aeris Fireplace, Wharfside Furniture Wharfside Furniture Living roomFireplaces & accessories
Wharfside Furniture

Cocoon Aeris Fireplace

Wharfside Furniture
Wharfside Furniture
Wharfside Furniture

تصميم عصري وملهم لموقد أجمل ما يكون، روعته تكمُن في شكله المختلف البيضاوي وتطبيقه البسيط للغاية الذي يتلائم مع طبيعة النمط الديكوري للغرفة وهو أسلوب الحد الأدنى. 

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