5 تصميمات مدهشة للمدفأة الرقمية لا تفوتها

المدفأة سواء بنوعها التقليدي أو العصري هي وسيلة رائعة لتزيين أي مساحة بالمنزل خاصة غرفة المعيشة، وهذا لا ينفي دورها الهام أيضًا بل والأساسي في تدفئة المساحات وهو شئ مفروغ منه، لذا جلبنا لكم اليوم تصاميم لم تروها من قبل للمدافئ المنزلية استطاعت أن تكسب المساحات الداخلية كثير من السحر والجاذبية.. شاهدوها معنا الآن واحصلوا على كل الإلهام..
موقد غاز بسيط في إطار خشبي أنيق يحيط به من ثلاث جهات.. يزين الموقد كما نرى مزهريات على الجانبين منها ما يحمل زهور طبيعية ومنها ما يضم نباتات مجففة في الوقت الذي يتألق فيه الرف العلوي للموقد بلوحات فنية راقية ساهمت في تحميل الموقد أيضًا.
تصميم موقد مُعاصر هو أحد الطرق المثالية التي يمكن أن تختارها لتزيين مساحة ما بمنزلك، انظر للموقد المعروض هنا في هذا النموذج وكيف أضاف لمسة جمالية لا تُنسى بإطلالة الغرفة حيث أكسبها كما نرى الكثير من الشاعرية، ناهيك عن دوره العملي في تدفئة أجوائها أيضًا.
تطبيق أكثر من رائع لموقد منزلي في زاوية مميزة جدًا من الغرفة اخترق فيها عمود خرساني مُزَيّن بالجبس الأبيض والذي يتناغم بطريقة أو بأخرى مع المكتبة الخشبية الجانبية.
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لا يكتمل أي منزل ريفي من دون موقد رائع، وهنا اُختير أن يكون جزءًا من عمود بسيط لكن بتصميم مختلف عن الصورة السابقة، ورغم أن الموقد صُمِمَ في منزل بطابع ريفي إلا أن تطبيقه هنا كان بتشطيب عصري للغاية نجح في توفير الشعور ذاته لأجواء المنزل ككل.
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تصميم عصري وملهم لموقد أجمل ما يكون، روعته تكمُن في شكله المختلف البيضاوي وتطبيقه البسيط للغاية الذي يتلائم مع طبيعة النمط الديكوري للغرفة وهو أسلوب الحد الأدنى.