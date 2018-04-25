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5 نماذج لأبواب سوداء تعدت كل حدود الجمال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
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يعد اللون الأسود واحدًا من أكثر ألوان المفضلة لأصحاب المنازل في الأبواب الأمامية، وهذا ليس بغريب، لأنه لون الغموض والجاذبية القادر على منح أي مساحة داخلية أو خارجية كل الأناقة والرقي سواء بتواجده في الأبواب أو حتى في إكسسوارات بسيطة وعادية، دعونا نعرض عليكم اليوم 5 نماذج لأبواب سوداء تعدت كل حدود الجمال.

1- الخامة الأفضل للأبواب الأمامية

Front door K-Tribe Studió منازل
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

يُعد الخشب من أكثر المواد المفضلة للأبواب الأمامية، فهي قوية ومتينة ومن الصعب تجاوزها كما أنها يمكنها البقاء معك لسنوات، هذا فضلًا عن إطلالتها الجذابة التي تؤهلها للاستخدام كبوابات رئيسية للفلل والقصور.

2- باب راقي بلمسات عصرية

McKellar Park New Home, Jane Thompson Architect Jane Thompson Architect منازل خشب Grey
Jane Thompson Architect

Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect

تُعد الأبواب الخشبية المغطاة بألواح الصلب السوداء هي اتجاه عصري إلى حد كبير في التصميم، كما أن الألواح الزجاجية يُمكنها أن تكون شريكًا رائعًا سواء للصلب أو الخشب كلٍ على حدة في الأبواب والنموذج المعروض معنا اليوم يؤكد ذلك في صمت.

3- حالة من التناغم بين النوافذ والباب

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio منازل
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

باب قمة في الأناقة والرقي يجمع بين الزجاج والمعدن المطلي بالأسود الأنيق.. الملفت للأنظار هنا أن تصميم الباب يشبه إلى حد كبير تصاميم النوافذ فنجد حالة رائعة من التناغم تنعكس كما نرى على الواجهة والهيكل المعماري للمنزل ككل.

4- الأبواب السوداء الداخلية

УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio مطبخ
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

الجميل في الأبواب السوداء أنها تليق بالمساحات الداخلية والخارجية من أي منزل، وهنا نجحت في ترك بصمة مذهلة بإطلالة هذه الشقة الاستوديو الصغيرة.

5- على الطريقة الفرنسية

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

تبدو الأبواب الفرنسية السوداء أنيقة للغاية في غرفة المعيشة الخاصة بك أو منطقة تناول الطعام أو غرفة النوم أو المطبخ، خاصة إذا كانت أي من هذه الغرف مفتوحة نحو الحديقة حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة خارجًا من خلال الألواح الزجاجية.

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