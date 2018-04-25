يعد اللون الأسود واحدًا من أكثر ألوان المفضلة لأصحاب المنازل في الأبواب الأمامية، وهذا ليس بغريب، لأنه لون الغموض والجاذبية القادر على منح أي مساحة داخلية أو خارجية كل الأناقة والرقي سواء بتواجده في الأبواب أو حتى في إكسسوارات بسيطة وعادية، دعونا نعرض عليكم اليوم 5 نماذج لأبواب سوداء تعدت كل حدود الجمال.
يُعد الخشب من أكثر المواد المفضلة للأبواب الأمامية، فهي قوية ومتينة ومن الصعب تجاوزها كما أنها يمكنها البقاء معك لسنوات، هذا فضلًا عن إطلالتها الجذابة التي تؤهلها للاستخدام كبوابات رئيسية للفلل والقصور.
تُعد الأبواب الخشبية المغطاة بألواح الصلب السوداء هي اتجاه عصري إلى حد كبير في التصميم، كما أن الألواح الزجاجية يُمكنها أن تكون شريكًا رائعًا سواء للصلب أو الخشب كلٍ على حدة في الأبواب والنموذج المعروض معنا اليوم يؤكد ذلك في صمت.
باب قمة في الأناقة والرقي يجمع بين الزجاج والمعدن المطلي بالأسود الأنيق.. الملفت للأنظار هنا أن تصميم الباب يشبه إلى حد كبير تصاميم النوافذ فنجد حالة رائعة من التناغم تنعكس كما نرى على الواجهة والهيكل المعماري للمنزل ككل.
الجميل في الأبواب السوداء أنها تليق بالمساحات الداخلية والخارجية من أي منزل، وهنا نجحت في ترك بصمة مذهلة بإطلالة هذه الشقة الاستوديو الصغيرة.
تبدو الأبواب الفرنسية السوداء أنيقة للغاية في غرفة المعيشة الخاصة بك أو منطقة تناول الطعام أو غرفة النوم أو المطبخ، خاصة إذا كانت أي من هذه الغرف مفتوحة نحو الحديقة حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة خارجًا من خلال الألواح الزجاجية.
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