يعد اللون الأسود واحدًا من أكثر ألوان المفضلة لأصحاب المنازل في الأبواب الأمامية، وهذا ليس بغريب، لأنه لون الغموض والجاذبية القادر على منح أي مساحة داخلية أو خارجية كل الأناقة والرقي سواء بتواجده في الأبواب أو حتى في إكسسوارات بسيطة وعادية، دعونا نعرض عليكم اليوم 5 نماذج لأبواب سوداء تعدت كل حدود الجمال.