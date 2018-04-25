منزل صغير يتألق بلمسات معاصرة

عندما يكون لديك منزلًا يتمتع بهذا القدر من السلام والهدوء، ستحصل على الاسترخاء والراحة المطلوبة لتبدأ حياتك يوميًا بنشاط منقطع النظير.. شاهد معنا الغرف المختلفة بمشروعنا اليوم من هوميفاي الذي صُمم من خلال خبراء شركة Douglas Design Studio ليناسب متطلبات حديثي الزواج.