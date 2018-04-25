منزل صغير يتألق بلمسات معاصرة

عندما يكون لديك منزلًا يتمتع بهذا القدر من السلام والهدوء، ستحصل على الاسترخاء والراحة المطلوبة لتبدأ حياتك يوميًا بنشاط منقطع النظير.. شاهد معنا الغرف المختلفة بمشروعنا اليوم من هوميفاي الذي صُمم من خلال خبراء شركة Douglas Design Studio ليناسب متطلبات حديثي الزواج.
مدخل أنيق أبرز ما فيه باب باللون الأسود وثريا تُزيده إشراقة وجاذبية، على بعد خطوات منه نلمح المطبخ ببار عصري باللون الأبيض فتجد الشيء ونقيضه بهذا المنزل.
المطبخ صغير ومع ذلك فهو يستضيف كل المعدات والأدوات الضرورية للطهي والخزين بما يمتلكه من وحدات تخزينية علوية وسفلية شملت كل شيء وجعلته يتلاشى أي فوضى.
نحن على يقين أنك لن ترى طاولة طعام فريدة من نوعها مثل هذه.. فيكفينا التصميم الإبداعي لأرجل المائدة والتي هي عبارة عن فروع شجر متداخلة معًا بشكل معقد لتصنع شكلًا جماليًا أخاذًا.
تتميز غرفة المعيشة بهذا المنزل بخروجها عن المألوف مقارنة بالمدخل والمطبخ وكل شيء، ونلمس ذلك من بالتة الألوان المستخدمة بها والتي زادت من إشراقتها وحيويتها.
نختتم جولتنا مع غرفة نوم مزدوجة حديثة وبسيطة، تضم سرير كبير بتنجيد مريح يستحوذ على أغلب المساحة مزين بمجموعة وسائد ذهبية جملت إطلالته كثيرًا.
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