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منزل صغير يتألق بلمسات معاصرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio Living roomAccessories & decoration Red
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عندما يكون لديك منزلًا يتمتع بهذا القدر من السلام والهدوء، ستحصل على الاسترخاء والراحة المطلوبة لتبدأ حياتك يوميًا بنشاط منقطع النظير.. شاهد معنا الغرف المختلفة بمشروعنا اليوم من هوميفاي الذي صُمم من خلال خبراء شركة Douglas Design Studio ليناسب متطلبات حديثي الزواج.

المدخل يجمع بين الشيء ونقيضه

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio KitchenTables & chairs White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

مدخل أنيق أبرز ما فيه باب باللون الأسود وثريا تُزيده إشراقة وجاذبية، على بعد خطوات منه نلمح المطبخ ببار عصري باللون الأبيض فتجد الشيء ونقيضه بهذا المنزل.

المطبخ عن قرب

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio KitchenCabinets & shelves White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

المطبخ صغير ومع ذلك فهو يستضيف كل المعدات والأدوات الضرورية للطهي والخزين بما يمتلكه من وحدات تخزينية علوية وسفلية شملت كل شيء وجعلته يتلاشى أي فوضى.

السفرة وإضافات ديكورية إبداعية

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio Dining roomChairs & benches White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

نحن على يقين أنك لن ترى طاولة طعام فريدة من نوعها مثل هذه.. فيكفينا التصميم الإبداعي لأرجل المائدة والتي هي عبارة عن فروع شجر متداخلة معًا بشكل معقد لتصنع شكلًا جماليًا أخاذًا.

مساحة الجلوس الملونة

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio Living roomAccessories & decoration Red
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

تتميز غرفة المعيشة بهذا المنزل بخروجها عن المألوف مقارنة بالمدخل والمطبخ وكل شيء، ونلمس ذلك من بالتة الألوان المستخدمة بها والتي زادت من إشراقتها وحيويتها.

غرفة النوم وبقعة مميزة للاسترخاء

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio BedroomBeds & headboards White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

نختتم جولتنا مع غرفة نوم مزدوجة حديثة وبسيطة، تضم سرير كبير بتنجيد مريح يستحوذ على أغلب المساحة مزين بمجموعة وسائد ذهبية جملت إطلالته كثيرًا.

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