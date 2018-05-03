لمسة من طاولات قهوة تخلق لك الكثير من الجمال

يعرف الجميع أن طاولة قهوة قطعة أثاث أساسية في غرفة معيشة، فطاولة بسيطة وصغيرة بتصميم أنيق لا يتطلب الكثير من الجهد لكنه يخلق لمسة أكثر إثارة وديناميكية.فهناك مجموعة كبيرة من الأنماط الجانبية المذهلة لطاولات القهوة للأختيار من بينها في هذه الأيام ، ولكن هناك بعض التصميمات بالطبع تكون أكثر جذابية ومذهلة عن غيرها ، وهذا هو السبب في أننا وضعنا هذا الدليل معًا ، لعرض بعض من مفضلاتنا في تصميمات طاولات القهوى. كل طاولة قمنا باختياره هنا تظهر لمسة كبيرة من الأناقة.
يا لها من طاولة قهوة صغيرة ساحرة! إنها لا تبدو جميلة فحسب ، بل إنها تعمل بشكل لا يصدق كذلك ، بفضل إدراج رف سفلي. يجعل الغطاء الزجاجي سطحًا مثاليًا للنظارات وأكواب الشاي والقهوة الإخماد، بينما يعتبر الرف السفلي مثاليًا لعرض الكتب والمجلات وحتى الحفاظ على أجهزة التحكم عن بُعد آمنة أيضًا.
إذا كان هناك أي مادتين تعملان دائمًا بشكل جيد معًا ، فهذا إطار أسود مع قمة زجاجية بسيطة ، كما تثبت هذه الطاولة الرائعة. ما نحبه بشكل خاص في هذا التصميم هو أن الإطار ولكنه بسيط وأنبق ، في حين أن الغطاء الزجاجي يسمح للمظهر بأكمله أن يكون
صلبًا، فنرى ببساطة ألتقاء تفاصيل النمط الاسكندينافي مع النمط التبسيطي.
أما هنا فنرى تصميم البسيط بطريقة استثنائية من خلال هذة الطاولة الرائعة المليئة بالشفافية والزجاج الأنيق الذي يسمح لك برؤية ما تخفيه الطاولة من تفاصيل ديكورية دراماتيكية وبالطبع ، سيكون من الضروري استخدام الواقيات على طاولة قهوة من هذا الطراز ، حيث لا شيء يبدو أسوأ من بقع الماء على الزجاج ، ولكن بعض الخيارات الهندسية ستكون إضافة متكاملة تمامًا للتصميم.
يبدو أن الكثير من الناس ينفون طاولة القهوة في غرفة المعيشة لأنهم يشعرون بالقلق من ابتلاعها لكل المساحة الأرضية المتاحة ، ولكن التصميم المدمج سيعمل بشكل جيد للغاية خاصًة في المساحات الصغيرة. أختر تصميمًا أكثر تواضعاً ، مع طبقة زجاجية مدرجة ، وستكون اللمسة الجمالية مكتملة ومتناسقة وجميلة ز
نحن نحب هذا التصميم ، حيث تم تصميم الرف السفلي بطريقة تضيف القليل من الحرفية والذوق ، دون الحاجة إلى أن يكون الهيكل العام ضخمًا.
إذا لم يكن الزجاج الشفاف من الخيارات الملائمة لك عند أختيار طاولة في غرفة معيشتك، يمكنك اللجوء لإختيار طاولات ذو زجاج منعكس، لتعكس الإضاءة وتخلق بؤرة ضوئية جذابة في غرفة المعيشة، ربما طاولات القهوة التي تحتوي على زجاج المرآة قد تكون أغلى قليلاً من بعض التصميمات الآخرى المصنوعة من الزجاج، ولكن في مساحة مفروشة ببساطة وأناقة، فطاولات المرآه يمكن أن تكون استثمارًا يستحق القيام به.
ليست كل طاولات القهوة يجب أن تكون مربعة أو دائرية ذو تصميم هندسي واضح،فكما نرى هنا تضيف طبقة الزجاج المستديرة في هذه الطاولة الجميلة تفاصيل أنيقة خاصًة عندما تمتزج مع باقي الأثاث لتخلق لمسة جذابة.
طاولات القهوة المربعة ليست جديدة ، ولكن إضافة لمسة من السحر محلي الصنع يمكن أن يحول تصميمًا أساسيًا إلى محور غير مألوف وأكثر دراماتيكية في غرفة المعيشة. ألقِ نظرة على هذة الطاولة البالية على نمط الشابي شيك وكيف أضافة لمسة فريدة من نوعها على تصميم الغرفة.
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