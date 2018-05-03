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لمسة من طاولات قهوة تخلق لك الكثير من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
AW17 collection, Loaf Loaf غرفة المعيشة
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يعرف الجميع أن طاولة قهوة قطعة أثاث أساسية في غرفة معيشة، فطاولة بسيطة وصغيرة بتصميم أنيق لا يتطلب الكثير من الجهد لكنه يخلق لمسة أكثر إثارة وديناميكية.فهناك مجموعة كبيرة من الأنماط الجانبية المذهلة لطاولات القهوة للأختيار من بينها في هذه الأيام ، ولكن هناك بعض التصميمات بالطبع تكون أكثر جذابية ومذهلة عن غيرها ، وهذا هو السبب في أننا وضعنا هذا الدليل معًا ، لعرض بعض من مفضلاتنا في تصميمات طاولات القهوى. كل طاولة قمنا باختياره هنا تظهر  لمسة  كبيرة من الأناقة.

طاولة قهوة صغيرة ساحرة

Wonder-Boy coffee table Loaf غرفة المعيشة brass,glass,new,on-trend,coffee table,shelving
Loaf

Wonder-Boy coffee table

Loaf
Loaf
Loaf

يا لها من طاولة قهوة صغيرة ساحرة! إنها لا تبدو جميلة فحسب ، بل إنها تعمل بشكل لا يصدق كذلك ، بفضل إدراج رف سفلي. يجعل الغطاء الزجاجي سطحًا مثاليًا للنظارات وأكواب الشاي والقهوة الإخماد، بينما يعتبر الرف السفلي مثاليًا لعرض الكتب والمجلات وحتى الحفاظ على أجهزة التحكم عن بُعد آمنة أيضًا.

إطار أسود مع قمة زجاجية بسيطة

Glass and Steel Coffee Table Urban Metalworks Living roomSide tables & trays
Urban Metalworks

Glass and Steel Coffee Table

Urban Metalworks
Urban Metalworks
Urban Metalworks

إذا كان هناك أي مادتين تعملان دائمًا بشكل جيد معًا ، فهذا إطار أسود مع قمة زجاجية بسيطة ، كما تثبت هذه الطاولة الرائعة. ما نحبه بشكل خاص في هذا التصميم هو أن الإطار ولكنه بسيط وأنبق ، في حين أن الغطاء الزجاجي يسمح للمظهر بأكمله  أن يكون صلبًا، فنرى ببساطة ألتقاء تفاصيل النمط الاسكندينافي مع النمط التبسيطي.

لمسة تبسيطية

Quebec Coffee Table Klarity Glass Furniture Living roomSide tables & trays زجاج Black
Klarity Glass Furniture

Quebec Coffee Table

Klarity Glass Furniture
Klarity Glass Furniture
Klarity Glass Furniture

أما هنا فنرى تصميم البسيط بطريقة استثنائية من خلال هذة الطاولة الرائعة المليئة بالشفافية والزجاج الأنيق الذي يسمح لك برؤية ما تخفيه الطاولة من تفاصيل ديكورية دراماتيكية وبالطبع ، سيكون من الضروري استخدام الواقيات على طاولة قهوة من هذا الطراز ، حيث لا شيء يبدو أسوأ من بقع الماء على الزجاج ، ولكن بعض الخيارات الهندسية ستكون إضافة متكاملة تمامًا للتصميم.

لا تخشى المساحات

Coffee table, Cadman Furniture Cadman Furniture Living roomSofas & armchairs
Cadman Furniture

Coffee table

Cadman Furniture
Cadman Furniture
Cadman Furniture

يبدو أن الكثير من الناس ينفون طاولة القهوة في غرفة المعيشة لأنهم يشعرون بالقلق من ابتلاعها لكل المساحة الأرضية المتاحة ، ولكن التصميم المدمج سيعمل بشكل جيد للغاية خاصًة في المساحات الصغيرة. أختر تصميمًا أكثر تواضعاً ، مع طبقة زجاجية مدرجة ، وستكون اللمسة الجمالية مكتملة ومتناسقة وجميلة ز

نحن نحب هذا التصميم ، حيث تم تصميم الرف السفلي بطريقة تضيف القليل من الحرفية والذوق ، دون الحاجة إلى أن يكون الهيكل العام ضخمًا.

لمسة مفعمة بالجمال

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

إذا لم يكن الزجاج الشفاف من الخيارات الملائمة لك عند أختيار طاولة في غرفة معيشتك، يمكنك اللجوء لإختيار طاولات ذو زجاج منعكس، لتعكس الإضاءة وتخلق بؤرة ضوئية جذابة في غرفة المعيشة، ربما  طاولات القهوة التي تحتوي على زجاج المرآة قد تكون أغلى قليلاً من بعض التصميمات الآخرى المصنوعة من الزجاج، ولكن في مساحة مفروشة ببساطة وأناقة، فطاولات المرآه يمكن أن تكون استثمارًا يستحق القيام به.

تصميم جمالي أنيق

Reflections coffee table in cherry homify Living roomSide tables & trays
homify

Reflections coffee table in cherry

homify
homify
homify

ليست كل طاولات القهوة يجب أن تكون مربعة أو دائرية ذو تصميم هندسي واضح،فكما نرى هنا تضيف طبقة الزجاج المستديرة في هذه الطاولة الجميلة تفاصيل أنيقة خاصًة عندما تمتزج مع باقي الأثاث لتخلق لمسة جذابة.

تصميم دراماتيكي على نمط الشابي شيك

Container Living, Acton Gardens Acton Gardens Living roomSide tables & trays خشب Brown
Acton Gardens

Acton Gardens
Acton Gardens
Acton Gardens

طاولات القهوة المربعة ليست جديدة ، ولكن إضافة لمسة من السحر محلي الصنع يمكن أن يحول تصميمًا أساسيًا إلى محور غير مألوف وأكثر دراماتيكية في غرفة المعيشة. ألقِ نظرة على هذة الطاولة البالية على نمط الشابي شيك وكيف أضافة لمسة فريدة من نوعها على تصميم الغرفة.

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