لمسة من طاولات قهوة تخلق لك الكثير من الجمال

يبدو أن الكثير من الناس ينفون طاولة القهوة في غرفة المعيشة لأنهم يشعرون بالقلق من ابتلاعها لكل المساحة الأرضية المتاحة ، ولكن التصميم المدمج سيعمل بشكل جيد للغاية خاصًة في المساحات الصغيرة. أختر تصميمًا أكثر تواضعاً ، مع طبقة زجاجية مدرجة ، وستكون اللمسة الجمالية مكتملة ومتناسقة وجميلة ز

نحن نحب هذا التصميم ، حيث تم تصميم الرف السفلي بطريقة تضيف القليل من الحرفية والذوق ، دون الحاجة إلى أن يكون الهيكل العام ضخمًا.