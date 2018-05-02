5 أفكار تخزينية ميهرة للحمامات

عندما يتعلق الأمر بأختيار أفكار تخزين الحمام، فإن مصممي الحمامات المحترفين لديهم بالفعل مهمة على أيديهم. بالطبع ، هناك عدد كبير من الأساليب والحلول المتنوعة للأختيار من بينها، ولكن الحصول على النسب الصحيحة، والوظائف، والتفاصيل الجمالية المكتملة هو غرض صعب بعض الشئ ، وبالتأكيد من الأفضل تركه للمحترفين، وهذا هو السبب في كتابة هذا المقال لتقديم بعض الأفكار التخزينية للحمام للمساعدتك في ـختيار الخيار الصحيح لأفكار التخزين في حمامك.
الشيء الرائع في أي من التصميمات الداخلية الإسكندنافية هو أنها تضيف الكثير من الدفء الطبيعي والأناقة والرقي إلى المكان، وهنا يمكننا أن نرى بعض وحدات التخزين الخشبية المتناسقة على إضفاء مظهر متجانس وأنيق يمكن أن يستوعب جميع أنواع العناصر المختلفة ، بدءًا من لوازم الاستحمام وحتى المناشف الأحتياطية وكل شيء بينهما.
قد تأتي أفكار التخزين على جدران الحمام بجميع الأشكال والأنماط والأحجام ، لكن هذا لا يعني أن الجميع يريدون عرض أغرضهم للجميع، فالحصول على حمام أكثر أناقة وتكامل، يختار الكثير من مالكي المنازل الآن خيارات التخفي.قد لا تبدو الأفكار الرخيصة المتعلقة بالتخزين خيارًا جيدًا في الحمامات، ولكن يمكن أن تكون عملية من خلال تثبيت بعض الخزانات البسيطة واستخدام الأبواب المعكوسة أمرًا سهلاً ، ويضيف لمسة نهائية مدمجة وجميلة.
خزانات الحمام التقليدية هي بالتأكيد الطريق الأمثل للتخزين بعملية شديدة، ولكن ليس من الضروري أن تكون مملة ، كما يوضح هذا التصميم المذهل! أضيف بعض الألوان المبهجة على الخزانات في حمامك وستحصل على قطعة فنية وعملية في الحمام، كما نرى في هذا التصميم الرائع للحمام بلونه البترولي وخزاناته العملية والمميزة.
قد حان الوقت لنمط الحد الأدنى والمعروف بنمط المنيمال أن يأخذ دوره في التصميمات التخزينية للحمام الخاص بك، خزانة صغيرة مستطيلة الشكل ، محفورة أسفل منطقة الحوض ، تبدو نظيفة ومنظمة ، وقبل كل شيء ، أنيقة جداً وتسمح بعناصر أكثر إثارة ، مثل بلاط الدش لتتميز، من المهم أن نتذكر أن التصميمات البسيطة ليست مملة، فهي ببساطة تسمح بتصميم أكثر انتظامًا وغير مزعج.
الـحتفاظ بكابينات على حائط الحمام ، والمغاسل والمراحيض على الحائط يعني أنه سيتم إنشاء مساحة أرضية أكبر، مما يجعل هذه الفكرة مثالية للحمامات صغيرة المساحة، فتوفر خزانات الحمام العائم مكافأة إضافية أيضًا ، على شكل جعل الخزائن تؤدي واجبات مزدوجة كرفوف، يمكن استخدام المساحة الموجودة أعلى الخزائن كمساحة تخزين سهلة الوصول لأشياء مثل المناشف المطوية النظيفة وهذا يسمح بإدخال ألوان مميزة بطريقة أ كثر أناثة.
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