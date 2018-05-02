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5 أفكار تخزينية ميهرة للحمامات

منة اسماعيل منة اسماعيل
Stonearth - Oak , Stonearth Interiors Ltd Stonearth Interiors Ltd حمام
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عندما يتعلق الأمر بأختيار أفكار تخزين الحمام، فإن مصممي الحمامات المحترفين لديهم بالفعل مهمة على أيديهم. بالطبع ، هناك عدد كبير من الأساليب والحلول المتنوعة للأختيار من بينها، ولكن الحصول على النسب الصحيحة، والوظائف، والتفاصيل الجمالية المكتملة هو غرض صعب بعض الشئ ، وبالتأكيد من الأفضل تركه للمحترفين، وهذا هو السبب في كتابة هذا المقال لتقديم بعض الأفكار التخزينية للحمام  للمساعدتك في ـختيار الخيار الصحيح لأفكار التخزين في حمامك.

1- لمسة أسكندينافية

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

الشيء الرائع في أي من التصميمات الداخلية الإسكندنافية هو أنها تضيف الكثير من الدفء الطبيعي والأناقة والرقي إلى المكان، وهنا يمكننا أن نرى بعض وحدات التخزين الخشبية المتناسقة على إضفاء مظهر متجانس وأنيق يمكن أن يستوعب جميع أنواع العناصر المختلفة ، بدءًا من لوازم الاستحمام وحتى المناشف الأحتياطية وكل شيء بينهما.

2- أفكار مبتكرة

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

قد تأتي أفكار التخزين على جدران الحمام بجميع الأشكال والأنماط والأحجام ، لكن هذا لا يعني أن الجميع يريدون عرض أغرضهم للجميع، فالحصول على حمام أكثر أناقة وتكامل، يختار الكثير من مالكي المنازل الآن خيارات التخفي.قد لا تبدو الأفكار الرخيصة المتعلقة بالتخزين خيارًا جيدًا في الحمامات، ولكن يمكن أن تكون عملية من خلال تثبيت بعض الخزانات البسيطة واستخدام الأبواب المعكوسة أمرًا سهلاً ، ويضيف لمسة نهائية مدمجة وجميلة. 

3- تصميم تقليدي

Extensive landscaping including creation of wetlands lake ensures this new home blends seamlessly into landscape, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects حمام
Des Ewing Residential Architects

Extensive landscaping including creation of wetlands lake ensures this new home blends seamlessly into landscape

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

خزانات الحمام التقليدية هي بالتأكيد الطريق الأمثل للتخزين بعملية شديدة، ولكن ليس من الضروري أن تكون مملة ، كما يوضح هذا التصميم المذهل! أضيف بعض الألوان المبهجة على الخزانات في حمامك وستحصل على قطعة فنية وعملية في الحمام، كما نرى في هذا التصميم الرائع للحمام بلونه البترولي وخزاناته العملية والمميزة.

4- على نمط الحد الأدنى

Mulberry, The Wood Works The Wood Works حمام الخشب هندسيا Grey
The Wood Works

Mulberry

The Wood Works
The Wood Works
The Wood Works

قد حان الوقت لنمط الحد الأدنى والمعروف بنمط المنيمال أن يأخذ دوره في التصميمات التخزينية للحمام الخاص بك، خزانة صغيرة مستطيلة الشكل ، محفورة أسفل منطقة الحوض ، تبدو نظيفة ومنظمة ، وقبل كل شيء ، أنيقة جداً وتسمح بعناصر أكثر إثارة ، مثل بلاط الدش لتتميز، من المهم أن نتذكر أن التصميمات البسيطة ليست مملة، فهي ببساطة تسمح بتصميم أكثر انتظامًا وغير مزعج.

5- تصميمي خاص

Disraeli Road, Putney, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Disraeli Road, Putney

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

الـحتفاظ بكابينات على حائط الحمام ، والمغاسل والمراحيض على الحائط يعني أنه سيتم إنشاء مساحة أرضية أكبر، مما يجعل هذه الفكرة مثالية للحمامات صغيرة المساحة، فتوفر خزانات الحمام العائم مكافأة إضافية أيضًا ، على شكل جعل الخزائن تؤدي واجبات مزدوجة كرفوف، يمكن استخدام المساحة الموجودة أعلى الخزائن كمساحة تخزين سهلة الوصول لأشياء مثل المناشف المطوية النظيفة وهذا يسمح بإدخال ألوان مميزة بطريقة أ كثر أناثة.

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