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أفكار لأختيار كراسي السفرة مليئة بالمثالية والأناقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Family home in Dulwich Village, Tailored Living Interiors Tailored Living Interiors غرفة السفرة الطوب Beige
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يستلزم إنشاء غرفة طعام مذهلة أكثر من مجرد اختيار طاولة عشاء جميلة، لكن أختيار تصميم مثالي ومميز للكراسي التي تحاوط غرفة المعيشة من الأمور الهامة والتي يحب أخذها في الأعتبار.

هناك عدد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار مجموعة من كراسي غرف الطعام ، بما في ذلك:

1. الراحة: فالكراسي لتناول الطعام تحتاج إلى أن تكون مريحة 

2- يجب أن تمتزج الكراسي بسلاسة مع أي طاولة تم شراؤها.

3- أما فيما يخص أعداد الكراسي فيمكنك أختيار أعداد من زوجية على حسب المساحة لديك.

لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لك هذا المقال لتستمد بعض الألهام في أختيار  كراسي غرفة الطعام لديك.

1-كراسي خشبية ، مع وسائد مقعد فاخرة ، لا تبدو جميلة فقط ، بل مريحة بشكل خيالي أيضاً ، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام الرسمي وغير الرسمي.

Family home in Dulwich Village, Tailored Living Interiors Tailored Living Interiors غرفة السفرة الطوب Beige
Tailored Living Interiors

Family home in Dulwich Village

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

2-من الأساطير الشائعة أن طاولة الطعام والكراسي يجب أن تتطابق تمامًا ، ولكن يمكن أن يعمل القليل من الأختلاف من خلال التباين اللونى بشكل رائع.

DINING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

DINING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

3-من الضروري أن تكون طاولات الطعام والكراسي متناسبة مع بعضها البعض ، حيث لا يوجد أي فائدة في الحصول على طاولة منخفضة وكراسي طويلة!

Teddington Extension And Refurbishment, The Market Design & Build The Market Design & Build غرفة السفرة
The Market Design &amp; Build

Teddington Extension And Refurbishment

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

4- أرجل خشبية بنائية ، متصلة بدعامات معدنية سوداء ومزودة بمقعد بلاستيكي مصبوب مريح ، تضفي لمسة ريترو جميلة تجمع بين الجمال العصري والبساطة المطلقة.

Oliphant Street, Queen's Park , Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd غرفة السفرة
Grand Design London Ltd

Oliphant Street, Queen's Park

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

 أرجل خشبية بنائية ، متصلة بدعامات معدنية سوداء ومزودة بمقعد بلاستيكي مصبوب مريح ، تضفي لمسة ريترو جميلة تجمع بين الجمال العصري والبساطة المطلقة.

5-في حين أن المقاعد المنجدة قد تبدو تقليدية أو قديمة نوعًا ما ، إلا أنها في الواقع كلاسيكية استثنائية وأنيقة . لتحديث كراسي تناول الطعام التقليدية ، يعد القماش الرمادي خيارًا رائعًا على الإطلاق

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

6- غرفة طعام ريفية وأنيقةللحصول على نمط أكثر إثارة وتصميم فريد من نوعه.

Industrial Living room , Aorta the heart of art Aorta the heart of art غرفة السفرة فلز Yellow
Aorta the heart of art

Industrial Living room

Aorta the heart of art
Aorta the heart of art
Aorta the heart of art

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7-عندما يكون هناك مساحة كافية بالكاد حتى لطاولة صغيرة جداً لتناول الطعام ، يمكن أن يكون بار الإفطار خيارًا عمليًا لتناول الطعام.

Modern New Home in Hampstead - kitchen bar Black and Milk | Interior Design | London غرفة السفرة kitchen bar,kitchen,bar stool,black kitchen
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – kitchen bar

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

8- لا تتنازل عن لمستك المبهجة في أختيارك لكراسي طاولة الطعام الحاصة بك لأنها ستعطيك إطلالة جمالية لا مثيل لها.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

9-إذا كنت بحاجة لكراسي طاولةطعام تدوم ، فلا توجد مادة أفضل من البلوط. واحدة من أقوى ، أجمل وأكثر الأخشاب المتاحة حاليا ، يمكن أن تتقلص البلوط من قبل أي حرفي ماهر ، إلى مجموعة رائعة من كراسي الطعام التي تستمر مدى الحياة

Theatre director's house in Clifton, Bristol, Dittrich Hudson Vasetti Architects Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة السفرة
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Theatre director's house in Clifton, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

10- تصميم بسيط على نمط المنيمال لكراسي تشع جمال وأناقة.

Toaster in Vintage White Loaf غرفة السفرة white,table,kitchen table,dining table,extendable,product,AW17
Loaf

Toaster in Vintage White

Loaf
Loaf
Loaf

11- في هذا المشهد نرى طاولة خشبية صلبة ورائعة بشكل خاص يحاوطها مجموعة من الكراسي الأنيقة والبسيطة للغاية. بما فيه الكفاية لأي مقيم أن يبهر ضيفه ويترك انطباعًا دائمًا

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

12- تصميم رئع ومميز لكراسي طاولة طعام على نمط الريترو.

Dovercourt Road Extension IQ Glass UK غرفة السفرة
IQ Glass UK

Dovercourt Road Extension

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

13- أما هنا فيمكننا أن نرى بوضوح كيف أجتمع الدفئ مع الأناقة في تصميم بسيط وفريد من نوعة لطاولة الطعام وكراسيها بتصميمها الخاص.

Nox Dining Table Wharfside Furniture Dining roomTables
Wharfside Furniture

Nox Dining Table

Wharfside Furniture
Wharfside Furniture
Wharfside Furniture

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